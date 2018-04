-No te queda otra que mimetizarte. En cinco días tuve que hablar como hablan los presos para que la relación con ellos sea buena y no me vieran como un chetito de San Isidro. "Hola guachín, cómo andás gato", les decía. Aprendí muchas cosas. En la cárcel no tenés que decir dame leche, sino dame vaca rayada. O pasame el brillo en vez de decir azúcar. Una vez dije agarrá y me llamaron la atención: "Agarrar se agarra el miembro, amigo, decí tomá", me corrigieron.