Su amiga se alegró y por primera vez no habló de un hecho policial:

–¡Qué lindo! Viajar es alucinante. Abre la cabeza.

–A mí me gustaría viajar a la luna –acotó Barreda, que cambió el mate por la cerveza fría–, pero sale mucha guita, ji, ji, ji. Siempre dije que mi sueño era ver las pirámides de Egipto. He salido del país pero por acá. Leí mucho sobre las pirámides. Todos los cálculos, las mediciones, las ventilaciones, las orientaciones, lo vi por la tele en el History Channel. Increíble.

–Lo importante es estar bien de salud. Yo le tengo miedo a operarme –dice Berta.

–A mí me da lo mismo –dijo Barreda-. Cuando tuve la hernia me quise operar. No podía vivir así. De última, si me moría sin sufrir no hubiese estado mal. Pero esta mujer, la gorda, se hace drama por todo. A veces me cansa. No es así. Queremos hacer un viaje pero esta mujer tiene miedo al micro por si choca. Si vamos en tren, lo mismo. Y en avión, ni hablar. Y yo le digo: si morís en un avión no te das cuenta.