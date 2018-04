Algunos de los seis policías que quedaron absueltos aprovecharon que la prensa no los miraba y se fueron a fumar al baño. "Rajemos che, que ahí vienen los periodistas", decía uno de los imputados. Gustavo Pereyra, alias "Gula", ex comisario inspector de la Secretaría de Delitos Complejos de Santa Fe, que fue acusado de hacerse reformar su celda de detención en una unidad policial rural porque no le gustaba su lugar de encierro, apuraba el paso tras apagar un cigarrillo con el chorro de la canilla. Los fiscales habían pedido seis años de cárcel para Pereyra. Su absolución y todas las otras absoluciones, adelantaron los acusadores, serán apeladas.