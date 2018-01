Entre otras cosas, y en la misma línea que la declaración de su esposo, dijo que la joven sufría maltratos por parte de su ex novio, Fernando Pastorizzo. "Ella me dijo que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo, cuando la vi que estaba lastimada quería ir a hacer la denuncia. Pero me dijo 'no mamá, no te metas, porque son mis cosas'. Le dije: 'bueno, pero vamos a hacer la denuncia. Te acompaño. Seguro que papá también'. Y me respondía: 'no ma, no quiero tener más problemas de los que tengo'. Estaba amenazada", comentó la mujer.