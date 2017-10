Eventualmente, la decisión de convertirse en taxista fue una que le cambió la vida, ya que lo llevó a conocer a quien luego se transformaría en presidente en 2003: "Un día de lluvia entré a un bar a tomar un café ubicado en Juncal y Uruguay, llamado Moliere, a esperar que pare de llover. Me acerqué al encargado del bar a ofrecerle los servicios de radiotaxi. En la mesa cercana estaba Néstor Kirchner, a quien tenía de vista, quien escuchó la conversación y en ese momento él me pidió tomar un café a solas conmigo. Antes de ello yo le pregunté si era gobernador de Santa Cruz, a lo que me respondió que sí y ahí me invitó a su mesa. Me preguntó a qué me dedicaba, qué había estudiado. Le conté todo eso y me dijo si me interesaba trabajar con una persona llamada Julio De Vido, que venía a Buenos Aires una vez al mes. A lo que respondí que sí".