México

FGR investiga video de reunión de alcaldes de Morelos con “El Barbas”, líder del Cártel de Sinaloa

El material data de junio de 2024 y en el aparecerían otros funcionarios

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FGR investiga reunión de alcaldes de Cuautla y Atlataucan, Morelos, por presunta reunión con "El Barbas", líder del Cártel de Sinaloa
(FGR)

El vocero de la Fiscalía general de la República (FGR), Ulises Lara López, compartió detalles sobre las detenciones de funcionarios en Morelos que estarían ligadas con el Cártel de Sinaloa.

Durante una conferencia del 20 de mayo, Lara López destacó las averiguaciones alrededor de una grabación que muestra funcionarios al parecer en una reunión con un líder delictivo.

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“Se integró a la indagatoria material difundido en diversos medios de comunicación donde se mostraba a los alcaldes de Morelos, de Cuautla y Atlataucán, específicamente electos en junio de 2024, como otros funcionarios presentes y representantes populares del estado cuando probablemente se reunieron con Júpiter N”, es parte del mensaje.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Se trata de un hombre identificado como Júpiter Araujo Bernard. El material fue compartido en febrero de 2025

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Tras darse a conocer el material, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Édgar Antonio Maldonado Ceballos, informó que los hechos referidos serían investigados por las autoridades.

“Se llevó a cabo un análisis en la Mesa de Seguridad y Coordinación para la Construcción de Paz, en donde estos probables hechos delictivos serán investigados por la FGR, en su delegación Morelos", comentó Maldonado.

Aunado a lo anterior, el entonces secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, agregó:

“No tengo mayores elementos más que lo que ustedes vieron […] Se tiene que investigar y si hay elementos suficientes de complicidad, o vínculos con la delincuencia, se tiene que castigar. Que se investigue y que se haga justicia”.

“El Barbas y “El Niño de Oro” en Morelos

Para marzo de 2025 las autoridades informaron sobre el arresto de Rafael “N”, un sujeto apodado El Niño de Oro y/o Centenario. Dicho sujeto fue capturado junto con Miguel Ángel “N”; Marco Antonio “N”, alias Markia; así como Carolina “N”, esta última una mujer originaria de Colombia.

Cae en Morelos "El Niño de Oro", presunto líder del Cártel de Sinaloa en la entidad; también fue detenida su hermana
También fue capturada una mujer de origen colombiano (Gobierno de Morelos)

En dicha ocasión ,las autoridades estatales describieron al sujeto capturado como generador de violencia, así como objetivo prioritario.

“El detenido funge como segundo al mando del objetivo generador de violencia identificado como Júpiter “N”, alias El Barbas“, es parte de lo compartido en el reporte oficial.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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