Explicó que entró a Planificación en el año 2003 y que en el año 2000 conoció a Néstor Kirchner: "Me había quedado sin trabajo, me pagaron una indemnización, compré un taxi y lo puse a trabajar en la flota de taxis de mi ex suegro. Me indemnizaron en la empresa Société Générale de Surveillance (SGS), donde hacía control de precios de mercadería. Como dije, en el 2000 mi suegro puso una empresa de taxis y durante la semana salía a hacer los clientes. Un día de lluvia entré a un bar a tomar un café ubicado en Juncal y Uruguay, llamado Moliere, a esperar que pare de llover. Me acerqué al encargado del bar a ofrecerle los servicios de radiotaxi. En la mesa cercana estaba Néstor Kirchner, a quien tenía de vista, quien escuchó la conversación y en ese momento él me pidió tomar un café a solas conmigo. Antes de ello yo le pregunté si era gobernador de Santa Cruz, a lo que me respondió que sí y ahí me invitó a su mesa. Me preguntó a qué me dedicaba, qué había estudiado. Le conté todo eso y me dijo si me interesaba trabajar con una persona llamada Julio De Vido, que venía a Buenos Aires una vez al mes. A lo que respondí que sí. Con el tiempo se formaron los equipos técnicos de la campaña y fui realizando otras tareas referentes a mi profesión de comercio internacional. Kirchner me pasó el teléfono de De Vido, con quien me comuniqué, y después de un período de seis meses me contacté personalmente con él. De Vido en esa época era ministro de gobierno de Santa Cruz".