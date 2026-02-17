Córdoba: rescataron a un seis adultos y dos menores ante la creciente del río San Guillermo

El operativo fue encabezado por el DUAR junto a Bomberos Voluntarios, ETAC y personal policial. Entre los rescatados había menores de edad.

Una crecida inesperada del río San Guillermo alteró la tranquilidad de la tarde en Villa de Soto, provincia de Córdoba, dejando aisladas a ocho personas y movilizando a los equipos de emergencia locales. La rápida intervención de los rescatistas permitió que la situación no pasara a mayores, aunque el episodio mantuvo en vilo a los presentes por varias horas.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, el operativo se activó durante la tarde del lunes cuando dos familias quedaron atrapadas tras el aumento repentino del caudal del río.

El Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto a los Bomberos Voluntarios, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y efectivos de la Departamental Cruz del Eje, acudieron al lugar para asistir a los afectados.

El despliegue de los equipos especializados incluyó el uso de sistemas de tracción con cuerdas, con el objetivo de trasladar a salvo a las personas que permanecían incomunicadas. En el lugar se rescataron a seis adultos y dos menores, todos oriundos de La Calera, Villa de Soto y Córdoba Capital, quienes fueron hallados en una zona de difícil acceso.

El operativo coordinado permitió evacuar a los aislados en Villa de Soto, Córdoba

Durante el procedimiento, el personal de emergencia coordinó acciones para asegurar el rescate sin poner en riesgo a los involucrados ni a los socorristas.

Tras varios minutos de tareas, los ocho aislados fueron conducidos a un sector seguro y se constató que “se encontraban en buen estado de salud, sin necesidad de asistencia médica”.

Los equipos de rescate utilizaron sistemas de tracción con cuerdas, trasladando a los afectados a una zona segura

El DUAR Cruz del Eje destacó la colaboración entre los distintos organismos que participaron del operativo y subrayó la importancia de actuar con celeridad ante este tipo de contingencias.

Según el informe difundido, la creciente sorprendió a las familias mientras se encontraban en las inmediaciones del río, lo que obligó a desplegar un protocolo de rescate conjunto.

Las familias sorprendidas por la crecida del río San Guillermo no requirieron asistencia médica

La intervención se concretó luego de un aviso al sistema de emergencias, lo que permitió organizar la respuesta en el menor tiempo posible. Voceros de los servicios de emergencia recordaron la necesidad de prestar atención a las alertas meteorológicas y a las recomendaciones oficiales, especialmente en zonas propensas a crecidas súbitas.

La jornada cerró sin lesionados ni daños personales, aunque el episodio evidenció la vulnerabilidad de quienes frecuentan los cursos de agua en la región.

Rescataron a una turista que sufrió un accidente mientras practicaba un deporte náutico en Córdoba

Equipos de emergencia asisten a una mujer rescatada del agua en el Dique Los Molinos, Córdoba, tras un incidente relacionado con el surf. (El Doce.tv)

Una mujer debió ser rescatada en el Dique Los Molinos, provincia de Córdoba tras sufrir una lesión mientras practicaba uno de los deportes náuticos que se ofrecen en la zona.

Se trata de una mujer de 39 años, oriunda de Mar del Plata, que intentó ejecutar una maniobra con una tabla de surf. Sin embargo, la situación no resultó como esperaba y cayó violentament al agua, a escasos metros de la embarcación en la que se encontraba junto a familiares.

Los testigos relataron que, tras el impacto, la turista fue trasladada hasta el interior de la lancha y permaneció allí inmovilizada, aguardando la llegada de los rescatistas. La escena generó preocupación entre quienes presenciaron el episodio y motivó un despliegue coordinado entre varias dependencias locales.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Policía de Córdoba, recibió el aviso y acudió al sector de Puerto del Águila. La respuesta incluyó la colaboración de profesionales del dispensario de Potrero de Garay, quienes evaluaron a la paciente a bordo de la embarcación. La prioridad de ambos equipos se centró en evitar cualquier movimiento que pudiera agravar las lesiones de la mujer, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de accidentes acuáticos.

Los rescatistas realizaron maniobras de inmovilización antes de proceder al traslado. Una vez que pudieron llevarla a la orilla, fue atendida en una ambulancia de camino al Hospital Arturo Illia, ubicado en la ciudad de Alta Gracia. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre el grado de las lesiones que presenta la turista.

El operativo de rescate involucró a más de una decena de agentes y personal sanitario. La coordinación entre la Policía de Córdoba, los servicios médicos de Potrero de Garay y el hospital de Alta Gracia fue destacada por los familiares de la víctima, quienes agradecieron la celeridad y el profesionalismo de los equipos involucrados.