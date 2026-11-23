El acróbata fue detenido cuando viajaba al funeral de un amigo, no opuso resistencia y describió el arresto como una situación bastante estresante

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Agustín Baccega, uno de los acróbatas argentinos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, relató la angustia que atraviesa en el Centro de Detención de Eloy, donde permanece aislado de su pareja, a la espera de una audiencia que defina si puede recuperar la libertad bajo fianza.

“Cada vez que leo la carta lloro porque está escrita de puño y letra de él”, relató Baccega en una entrevista telefónica con Telemundo desde el centro de detención. En esa misiva, Romanello lo instaba a ser fuerte y a pensar en todo lo que tenían proyectado antes del arresto: nuevas propuestas de espectáculos de acrobacias aéreas, los estudios que ambos cursaban y la posibilidad de comprar una casa y formar una familia. Para Baccega, leer esas palabras no trae alivio, sino llanto.

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La pareja viajaba desde Orlando a Arizona a principios de noviembre para asistir al funeral de un amigo cuando los agentes del ICE los interceptaron al bajar del avión. Según el relato de Baccega, eran tres efectivos vestidos de civil con placas identificatorias que le mostraron un documento con su nombre, preguntaron quién era Romanello y procedieron a la detención de ambos. “Nosotros no opusimos resistencia”, afirmó. Respecto al trato durante el operativo, fue preciso: “No nos maltrataron para nada, pero es una situación bastante estresante”.

Su abogado, Ray Ybarra Maldonado, confirmó que ambos tienen solicitudes de asilo pendientes y reclamó su liberación para que puedan continuar sus casos fuera de los centros de reclusión. Reconoció que una solicitud de asilo en trámite o un permiso de trabajo vigente no otorgan por sí solos estatus migratorio regular, pero centró su cuestionamiento en la necesidad de mantenerlos detenidos mientras avanzan sus expedientes. “Deberían poder continuar sus casos migratorios sin ser sometidos a una detención innecesaria”, sostuvo.

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La pareja contrajo matrimonio en 2020 y cumple su aniversario separada en distintos centros de detención del mismo estado, sin posibilidad de verse

En esa misma línea, aclaró que la fecha de vencimiento de un permiso laboral tampoco garantiza el derecho a permanecer en el país hasta entonces, y reclamó que la promesa de debido proceso se traduzca en acceso efectivo a representación legal y a una evaluación justa de los fundamentos de la detención. El DHS, por su parte, fue categórico: “Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no confieren estatus legal en Estados Unidos”.

Baccega declinó hablar sobre los motivos específicos de sus solicitudes de asilo, por indicación de sus abogados. Sí precisó que, al momento del arresto, explicaron a los agentes que contaban con permisos de trabajo y solicitudes en trámite. Sus familiares sostienen que esas autorizaciones laborales son válidas hasta 2029.

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Lo que más pesa, según sus propias palabras, es la separación. Romanello y Baccega, que se casaron en 2020, están alojados en centros distintos dentro del mismo estado, sin posibilidad de verse ni comunicarse a diario. “De hecho, el próximo domingo es nuestro aniversario de casados”, dijo Baccega con la voz quebrada.

La carta que recibió le permitió saber que su esposo también atraviesa el encierro con dificultad: Romanello le escribió que le habían cancelado una audiencia que esperaba con ansias, ya que creía que podría ser una ocasión para verlo o hablar con él. “Obviamente que nos damos fuerza”, dijo Baccega, que espera poder defender su pedido de libertad bajo fianza y reencontrarse pronto.

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La familia, desde Argentina, siguió cuatro días sin noticias de los detenidos al inicio del arresto y hoy reúne información para los abogados a la distancia

“Emocionalmente lloro todos los días”, admitió. “Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”. El encierro resulta especialmente pesado para un artista cuyo oficio exige movimiento constante, coordinación y una condición física que se sostiene con entrenamiento diario.

Baccega describió así su trabajo: “Volamos y hacemos todas esas acrobacias aéreas, que es la parte más linda, pero requiere mucho entrenamiento y mucha agilidad física y trabajo en equipo, porque no solamente volamos, sino que nos estamos cuidando unos a otros”.

Dentro del centro, intenta mantener algo de esa rutina: corre, estira y procura salir al aire libre cada día para recibir sol. Pero las condiciones lo limitan. “La verdad es que entreno hasta donde puedo, porque tampoco me quiero lastimar. Desgraciadamente, la alimentación no tiene proteínas, no es tan completa, entonces un entrenamiento forzado con una carga alimenticia baja puede llevarme a contraer lesiones”, explicó con desaliento.

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Algunas mañanas se despierta sin ánimo y rompe en llanto, aunque encuentra cierto sostén en su compañero de celda y en otros detenidos que atraviesan situaciones similares. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional”, relató. “Por ahí te dan un abrazo”.

Desde el Centro de Detención de Eloy, en Arizona, Agustín Baccega relató que sus jornadas antes del arresto comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las once de la noche

Afuera, la red de contención se mantiene activa. Su hermana, Lucía Baccega, contó que al comienzo de la detención pasaron cerca de cuatro días sin noticias de ninguno de los dos. “Nosotros queremos que ellos puedan salir bajo fianza y que puedan estar libres esperando el veredicto. Siempre estuvieron tributando, trabajando, ayudando”, declaró al mismo medio. Desde Argentina, las familias de ambos siguen el caso a la distancia y reúnen información para los abogados.

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Antes del arresto, Baccega combinaba un empleo administrativo con estudios de contabilidad y presentaciones de acrobacia aérea. Romanello también trabajaba y estudiaba. Las jornadas de ambos, según contó, comenzaban a las seis de la mañana y se extendían hasta las once de la noche, entre empleos, funciones y ensayos. “Trabajamos de lunes a lunes”, resumió.

Ahora, con la incertidumbre como horizonte inmediato, Baccega debió postergar la compra de la casa que tenían planificada para destinar esos recursos a la situación migratoria, y canceló un viaje navideño a Nueva York por temor a exponerse nuevamente.

Su expectativa, sin embargo, sigue siendo la misma: volver a Orlando, donde la pareja vive desde 2023, y retomar la vida que tenían. “Nuestro sueño es poder vivir tranquilos aquí”, afirmó.

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