La vida del niño que sobrevivió a 17 operaciones tras un choque en Pinamar: la pediatra que lo salvó y la lucha que aún no termina

Un choque frontal entre un UTV y una camioneta en Pinamar provocó lesiones de extrema gravedad a Bastian Jerez

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“Es un verdadero milagro que esté con nosotros”, confiesa con los ojos encendidos Macarena Collantes, la mamá de Bastian Jerez, el niño de por entonces ocho años que la tarde del 12 de enero pasado paseaba feliz junto a un grupo en un UTV tipo Can-Am por los médanos del norte de Pinamar, zona conocida como La Frontera, hasta que chocaron de frente con una camioneta Volkswagen Amarok y todo terminó en una verdadera pesadilla.

Lo acompañaba Maximiliano, su padre, dos niñas más, y la conductora, Naomi Quirós. En el otro vehículo viajaban Manuel Molinari al volante de la 4x4, acompañado por su novia Brisa Soledad Martín. Las mayores consecuencias y muy graves la sufrió Bastian, que recibió la atención de la pediatra intensivista Melina Santillán, quien afortunadamente se encontraba en el lugar, y resultó clave para salvarle la vida. El niño fue trasladado al Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar, pero por la gravedad de sus lesiones, fue derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti en Mar del Plata, donde permaneció los primeros 25 días.

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El parte médico revelaba la severa complejidad de su estado de salud:

• Lesiones cerebrales severas: múltiples fracturas de cráneo, contusiones, hemorragia cerebral (hemorragia intraventricular) y daño axonal difuso, lo que requirió la colocación de una válvula craneal para regular la presión intracraneal y varias intervenciones quirúrgicas.

• Lesiones cervicales severas: daños en la columna y riesgo en la médula espinal que afectaron su capacidad motora y respiratoria, obligándolo a permanecer con inmovilización y asistencia respiratoria mecánica en su etapa crítica.

• Lesiones en el abdomen: importante en el hígado por la cual debieron realizarle un procedimiento de packing hepático.

• Paro cardiorrespiratorio: lo sufrió al salir despedido del vehículo en el momento del impacto.

El paciente superó diecisiete cirugías y meses de internación debido a fracturas de cráneo y daños hepáticos

Además tuvieron que colocarle una válvula con la que le mantuvieron el cerebro estable, que luego fue retirada. Y los profesionales se vieron obligados a ponerle también una sonda para alimentarse, que hoy todavía la tiene, pero ya empezó a comer por la boca. Más allá de todo esto también debió enfrentar nada menos que diecisiete operaciones y varios meses en terapia intensiva. Por eso su mamá no deja de conmoverse cuando habla con Infobae: “Bastian sigue en plena rehabilitación y ahora entrando en la etapa final que será en Fleni. Tuvo una recuperación milagrosa y un progreso constante. Hoy lo están alimentando cada vez menos por el botón porque está comiendo por boca y lo está haciendo muy bien. Sigue teniendo la válvula en la cabeza pero después de todo lo que pasó estos son grandes avances”, expresa mientras no para de hacer todo lo que está a su alcance para que su hijo progrese en su mejoría.

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Más allá de lo optimista que es y de que fue una parte fundamental para el restablecimiento de su hijo, la vida de Macarena ya no es la misma: “Cambió totalmente. Yo me había recibido de instrumentadora quirúrgica y estaba esperando para este año empezar a desarrollar mi profesión. Además tenía un emprendimiento personal para mantener a mis hijos y no lo pude hacer más. Y en lo que respecta a lo emocional, no podría describir lo que viví en ese momento y lo que sigo viviendo ahora todos los días, es muy pero muy difícil”, explica acongojada.

El 11 de enero de 2026, Bastián Jerez viajaba en un UTV por la zona de la frontera de Pinamar cuando fue impactado por una camioneta. El niño sufrió heridas de gravedad y quedó inconsciente

Pese a las dificultades, sigue adelante con su tarea de brindarle todo lo que el niño requiera: “La semana pasada tuvo otro momento importante en su recuperación. Él necesita conectar, sentir las buenas noticias, eso le hace mucho bien. Hace poco vivió el reencuentro con la doctora Melina quien lo socorrió en un primer instante y eso le hizo bárbaro”, explica, y agrega. Gracias a ella Bastian se mantuvo con vida hasta que llegó la ambulancia. Dijo que volvió a nacer y que tiene que aprender a caminar, a hablar, a moverse. Pero lo bueno es que ya recorrimos dos tercios del camino y pasamos lo más complicado, solo nos falta una parte. Lo positivo de esto es que no tiene hasta el momento una lesión neurológica por lo que si bien será con mucho tiempo y esfuerzo, esperamos que recupere su vida normal como antes del accidente”.

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Mientras tanto, la causa en la que la justicia investiga lo ocurrido sigue avanzando. Luego del accidente quedaron imputados por lesiones culposas graves el conductor de la Amarok, Manuel Molinari, la mujer que conducía el UTV, Naomi Quirós, y Maximiliano Jerez, el papá de Bastian. La investigación la llevó adelante la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 5 de Pinamar. Hoy las actuaciones están a cargo del Juzgado de Garantías N° 6 de la localidad de Villa Gesell, cuyo titular es el doctor David L. Mancinelli. La pena prevista en el artículo 94 del código Penal es de un mes a tres años.

Hace diez meses, un UTV tipo Can-Am y una camioneta Volkswagen Amarok chocaron de frente en una zona conocida como La Frontera

En el expediente se ordenó que se llevaran a cabo pericias toxicológicas sobre las muestras de sangre extraídas que dieron estos resultados: Naomi Quirós, la conductora del UTV que transportaba a Bastian presentó una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre; mientras que Manuel Molinari, al comando de la Amarok, tenía 0,2. Al respecto, el abogado de éste último, Sebastián Riglos, expresó: “La incidencia de alcohol hallado, clínica y médicamente no afecta las facultades psicomotoras ni el juicio de conducción de ninguno de los dos. Me refiero tanto a mi cliente que sostiene que no tomó nada, como a la conductora del UTV. Lo que nos sorprendió fue que los frascos donde fueron tomados no eran probetas vírgenes sino reciclados, lo que puede posibilitar la contaminación”.

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El abogado del papá de Bastian es Matías Morla. El pasado 30 de septiembre ambos concurrieron ante la justicia porque Maximiliano Jerez debió presentarse a declaración indagatoria. “Tanto el fiscal como el juez tuvieron muy buena voluntad para postergar la declaración mientras Basti se recupera. La recomendación fue no declarar porque él aún no está en condiciones psicológicas de hacerlo, sigue muy pendiente del nene, esperando y sufriendo la recuperación total de su hijo. Ahora la causa sigue el proceso normal y seguramente será elevada a juicio oral por la Fiscalía. Las pericias no pudieron determinar la velocidad a la que iban los vehículos pero sí que el UTV no podía transitar a más de 20 kilómetros. Y más allá de todo, la realidad es que este accidente tiene a Bastian con una lucha que lleva ya diez meses y a sus padres en una profunda tristeza. Hay que evaluar varias cosas y en eso estamos trabajando para la defensa en el juicio. La Amarok es un vehículo mucho más grande que el UTV por lo que la responsabilidad ahí es mayor. Además, no tenía las banderas de identificación. Sigo sosteniendo que en este caso aparece con claridad una figura legal que suele mencionarse poco: la pena natural. Estoy seguro de que Maximiliano no va a terminar con una causa penal, ya que dicha pena natural absorbe el resto: es el daño físico o moral muy grave que sufre el autor de un delito como consecuencia directa de su propio hecho, y que hace que la sanción que impondría el Estado resulte innecesaria o desproporcionada. Ahora la causa seguramente será elevada a juicio por el fiscal porque ya se cumplieron todos los plazos legales. Agradezco porque entendieron el estado y la situación familiar de dolor, y nos permitieron aplazar la declaración”, aclaró el letrado.

"La verdad es que cuando pienso en aquella tarde de enero y lo veo ahora, no me imaginaba ver a Basti así, me imaginaba el peor de los escenarios", reflexionó su madre Macarena Collantes

Por su lado, Molinari expresó en su testimonio ante la justicia, entre otros detalles, referido al día del accidente: “Aparece Juan Madero –su primo-, y yo le digo que estaba perdido. Él me dice que lo siga, que me ayudaba a salir de ahí. Va por un médano y cuando paso yo, que voy subiendo, veo asomar la punta del UTV que venía desde arriba. Yo clavo el freno a cero en ascenso y ahí me impacta; el UTV venía circulando desde arriba hacia abajo. Cuando nos impacta, que fue bien frontal, lo primero que hago es preguntarle a mi novia si estaba bien. Para mí había sido un choque suave, leve. Me bajo y veo al papá de Bastian que lo tenía a él a upa. La circunstancia era bastante fea porque había gente lastimada”. Preguntado por el Ministerio Público Fiscal si llegó a ver cómo se ubicaban las personas que venían en el UTV, refirió: “Yo lo que vi era que adelante manejaba el UTV una chica que aparentaba ser mayor de edad; iba una nenita del lado del acompañante, atrás otra niña, y un adulto mayor y un chiquito a upa. La situación era que estaba mu lastimado, y el papá de Bastian muy alterado por la situación seguramente. Intento ayudarlo, justo estaba Juan, que es el chico que me iba guiando, les digo que los lleve a Bastian y al papá, porque el nene era el más grave, el que no respondía. Luego fue llegando más gente. Pero de momento inicial éramos los dos vehículos y el de Madero que andaba en un UTV y fue el primero que llegó. Me quede ahí hasta que llegó la policía, empezó a llegar gente conocida de ellos muy alterados conmigo. Pero otros que estaban ahí le decían que no se la agarre conmigo, que yo estaba ayudando. Al UTV lo veo venir a una velocidad que no es rápida, pero no llega a frenar; inicia la bajada pero no me ven, no iban fuerte tampoco ni a un exceso de velocidad. El impacto no fue fuerte, de hecho la camioneta ni se movió”. Preguntado por el MPF con qué medidas de seguridad circulaba, dice: “Venia con toda la seguridad, a poca velocidad, no venía con cinturón colocado, pero sí tenía luces encendidas, las bajas”.

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Para Macarena, la madre de Bastian, por supuesto es muy importante que se resuelvan las cuestiones en los tribunales correspondientes, pero lo esencialmente trascendental es la salud de su pequeño. Y ahora sonríe, cuando lo ve y lo abraza: “Es que está muy bien, hace más de dos semanas que estamos en Fleni de Escobar haciendo el tramo final de la rehabilitación. Tiene muchas terapias, el lugar es estupendo. Se va a poner bien. Hoy estamos trabajando en el tema de la deglución, porque tiene que aprender todo desde cero. Los médicos dicen que se puede recuperar por completo. Pero es todo muy reciente. Este fin de semana vamos a tener una reunión con todos los profesionales que lo atienden, y ellos evaluarán los pasos a seguir, recién estamos en la etapa evaluativa. La verdad es que cuando pienso en aquella tarde de enero y lo veo ahora, no me imaginaba ver a Basti así, me imaginaba el peor de los escenarios. No es sencillo, todos los días tiene muchas terapias, y cuesta. Pero para eso hay un equipo de profesionales excelentes que lo contienen y lo ayudan a seguir adelante. En agosto cumplió los nueve años internado, pero no bajamos los brazos nunca. Todos los días hay avances, y cada cosa nueva que suma para nosotros es un montón. Ya no tiene respirador, esta descanulado, hace tiempo que come por boca y no usa el botón. ¿Sabés? Cuando estoy mal o triste pienso que cuando lo vi primera vez los médicos no daban esperanza de vida. Y hoy la estamos celebrando”.