Educación

Calendario 2026: cuándo terminan las clases, provincia por provincia

El ciclo lectivo 2026 cerrará entre el 17 y el 23 de diciembre según cada jurisdicción; Buenos Aires y Mendoza son las que más tarde bajan la persiana escolar

Cuatro personas caminan de espaldas por un sendero arbolado; los dos niños llevan mochilas con ruedas
El Consejo Federal de Educación fija un piso mínimo de 190 días de clase efectivos para todas las provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ciclo lectivo 2026 llega a su fin en las próximas semanas y, con él, la cuenta regresiva que cada año moviliza a millones de familias en todo el país. Las vacaciones de verano se acercan y el calendario escolar establece con precisión cuándo será el último día de clases en cada una de las 24 jurisdicciones argentinas, una información que resulta clave para organizar viajes, turnos y actividades durante el receso estival.

A diferencia de lo que ocurre con otros períodos del año escolar, el cierre del ciclo lectivo no tiene una fecha única y uniforme para todo el territorio. Cada provincia administra su propio cronograma educativo, con márgenes de autonomía reconocidos por la normativa vigente. El Consejo Federal de Educación (CFE) fija un piso mínimo de 190 días de clase efectivos que todas las jurisdicciones deben garantizar, pero la distribución de esos días —incluyendo el inicio, los recesos y la finalización— queda en manos de cada distrito.

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Esa diversidad de fechas responde a múltiples factores: el día en que comenzó el ciclo en cada jurisdicción, la duración y distribución del receso invernal, los feriados locales y los días no laborables que se acumularon a lo largo del año. El resultado es un mapa escolar heterogéneo en el que las diferencias pueden ser de varios días entre una provincia y otra, y que obliga a cada familia a consultar el calendario específico de su jurisdicción antes de planificar el verano.

Cuándo terminan las clases en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el último día de clases del ciclo lectivo 2026 está fijado para el viernes 18 de diciembre. La fecha se ubica en la tercera semana del mes y coincide con una semana de actividad plena, sin feriados intermedios que alteren la dinámica escolar.

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La Provincia de Buenos Aires, en cambio, cerrará su ciclo lectivo cuatro días más tarde, el martes 22 de diciembre. La razón es el desfasaje en los puntos de partida: en el distrito bonaerense las clases comenzaron el 2 de marzo, mientras que en la Ciudad el año lectivo arrancó el 25 de febrero. Esa diferencia de días al inicio del año es la que determina también un cierre más tardío.

Tres niños y jóvenes de espaldas con camisetas blancas, pantalones oscuros y mochilas caminan por una acera arbolada
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires finaliza el ciclo lectivo 2026 el viernes 18 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación, el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

  • Buenos Aires: martes 22 de diciembre
  • CABA: viernes 18 de diciembre
  • Catamarca: viernes 18 de diciembre
  • Chaco: viernes 18 de diciembre
  • Chubut: viernes 18 de diciembre
  • Córdoba: viernes 18 de diciembre
  • Corrientes: viernes 18 de diciembre
  • Entre Ríos: viernes 18 de diciembre
  • Formosa: jueves 17 de diciembre
  • Jujuy: viernes 18 de diciembre
  • La Pampa: miércoles 23 de diciembre
  • La Rioja: viernes 18 de diciembre
  • Mendoza: martes 22 de diciembre
  • Misiones: viernes 18 de diciembre
  • Neuquén: viernes 18 de diciembre
  • Río Negro: viernes 18 de diciembre
  • Salta: viernes 18 de diciembre
  • San Juan: viernes 18 de diciembre
  • San Luis: viernes 18 de diciembre
  • Santa Cruz: viernes 18 de diciembre
  • Santa Fe: viernes 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: viernes 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: viernes 18 de diciembre
  • Tucumán: viernes 18 de diciembre
Un niño y una niña con mochilas corren de espaldas por un pasillo escolar con casilleros y carteleras hacia una puerta doble abierta.
Las diferencias en el receso invernal y los feriados locales configuran fechas de cierre distintas en cada distrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en el CFE. La mayoría de las provincias cerrará el año escolar el viernes 18 de diciembre, mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22 y La Pampa será la última en bajar la persiana, el 23 de diciembre. Formosa, por su parte, anticipará el cierre al jueves 17.

El próximo fin de semana largo en 2026

El próximo fin de semana largo del calendario 2026 llegará del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Al tratarse de un feriado de carácter trasladable —cuya fecha original es el viernes 20 de noviembre—, la conmemoración se traslada al lunes siguiente, lo que habilita tres días consecutivos de descanso para quienes no trabajan los fines de semana.

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