En imágenes: Gases lacrimógenos de la policía haitiana en manifestación masiva en apoyo a Bukele por su operativo contra pandillas
En imágenes difundidas por la agencia AFP, se presencian momento de tensión que se vivieron durante una multitudinaria manifestación donde supuestos policías de Haití dispersan a la población con gases lacrimógenos.
Un agente de la policía haitiana lanza gases lacrimógenos para dispersar a la multitud durante una manifestación en apoyo al presidente salvadoreño. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)
17 Nov, 2026 07:09 p. m. EST
Guardar
Sin un motivo claro y oficializado, imágenes de gente dispersada por policía de Haití con gases lacrimógenos fueron difundidas por la agencia AFP en la manifestación de hoy. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)
Ciudadanos muestran su apoyo al mandatario salvadoreño frente a cuerpos de seguridad haitianos. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Fildor Pq Egeder)
Miles de ciudadanos haitianos, acompañados de sectores estudiantiles, han vuelto a tomar las calles de la capital y diversas localidades del país caribeño para manifestar su respaldo al preisdente Bukele por su operación militar contra las pandillas. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)
Una mujer, afectada por los gases lacrimógenos lanzados por la policía haitiana, recibe ayuda durante una manifestación en apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien envió tropas de su país para colaborar en la lucha contra las pandillas en Puerto Príncipe. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)
En un momento de euforia, algunos haitianos gritaban entre la manifestación. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)
El rostro del gobernador salvadoreño dominaba las calles de Haití, donde realiza un operativo militar que surgió de la desaparición de 4 aerotécnicos salvadoreños por las pandillas que operan en Puerto Príncipe el pasado 18 de octubre. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Fildor Pq Egeder)
Fueron miles de haitianos que salieron ante la represión que han atravesado durante años por las pandillas. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Fildor Pq Egeder)
El despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños, ordenado a finales de octubre por el mandatario Nayib Bukele, ya ha dejado resultados significativos en zonas que anteriormente eran consideradas impenetrables para las autoridades locales. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Fildor Pq Egeder)
Entre las acciones más destacadas por la población se encuentra el ataque directo contra el cuartel general de la temida pandilla 400 Mawozo, una de las estructuras criminales más violentas del país. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Fildor Pq Egeder)
Este tipo de intervenciones ha permitido que los habitantes de las zonas aledañas perciban una reducción inmediata en la intimidación y un respiro frente a la violencia cotidiana. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Fildor Pq Egeder)
A pesar del entusiasmo en las calles y de los avances en el control territorial, el futuro de la permanencia salvadoreña en la isla se encuentra en una etapa de definición diplomática. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)