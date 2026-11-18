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“Bukele está aquí para liberarnos”: Miles de haitianos toman las calles para respaldar la continuidad de las tropas salvadoreñas Miles de personas se movilizaron en Puerto Príncipe y Belladère en apoyo a la cooperación de seguridad entre Haití y El Salvador, agradeciendo al mandatario Nayib Bukele por el despliegue militar que ha permitido recuperar zonas controladas por grupos criminales y aliviar el clima de violencia en la capital haitiana

Ministro de Justicia de Haití destaca apoyo salvadoreño en operativos contra grupos armados Sostuvo que los operativos permitieron recuperar el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, que permaneció cerrado durante más de cinco años

“Va por ti, amigo”: Auronplay le dedica una emotiva canción para despedir al salvadoreño Komanche Junto a los hermanos Muñoz, Auronplay protagonizó uno de los momentos más conmovedores del streaming al cantarle a Komanche y anunciar un viaje privado junto a Ibai y Juan Guarnizo para dejarle flores en tierras salvadoreñas

La violencia de las pandillas dejó más de 4,500 muertos en Haití en diez meses, según la ONU La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el saldo entre enero y octubre, en un contexto de ataques, secuestros y reclutamiento forzoso de menores