Tuli Acosta habló de su sexualidad y su primera vez con una mujer

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Tras el escándalo mediático con La Joaqui y las versiones de romance con Luck Ra, Tuli Acosta habló de su sexualidad durante una charla con el equipo de DGO Stream. La joven contó que se define como “más hetero”, aunque reconoció que tuvo una experiencia sexual con una mujer que calificó como “lo mejor” que le pasó.

La conversación comenzó cuando Ramiro Bilbao le preguntó de forma directa: “Pero ¿vos sos bisexual or straight?”. Acosta respondió: “Sí, soy más, soy más hetero. Pero me beso a unas pares de mujeres. Pero porque soy cag… con lo...”.

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El conductor quiso precisar si se refería a besos “de fiesta simplemente” o a una experiencia sexual. Tuli no dudó al responder: “Sí, sí, sí, sí. Y fue lo mejor que me pasó en... ¡Mira!”.

“Tenías que volver, mami”, le dijo Bilbao. En ese momento, Sabrina Rojas intervino con una pregunta sobre el motivo por el cual no repitió la experiencia. “Porque... No, porque, porque soy cagona”, explicó la influencer.

Acosta confirmó una experiencia sexual con una persona conocida pero evitó revelar su identidad

Rojas entonces quiso saber si se trataba de una persona conocida. Acosta evitó brindar más detalles y frenó el tema entre risas: “Aaah… sí. No voy a decir. No quiero hablar de esto”.

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Desde la mesa, Martín Salwe lanzó: “Salí de ahí, maravilla”. Tuli respondió entre risas: “No, él me preguntó”.

Meses antes de esta conversación, cuando la polémica entre Tuli Acosta, La Joaqui y Luck Ra ocupaba el centro de la escena, la influencer se refirió al vínculo que la cantante de RKT inició con Tiago PZK. En una nota con Puro Show, por El Trece, le plantearon que “se dio vuelta la tortilla” porque el foco mediático, que antes estaba puesto en ella y el cuartetero, había pasado a La Joaqui. “¿Qué decirte, querido?”, contestó Acosta entre risas. Ante la consulta sobre si esperaba ese cambio, agregó: “No, no, no. No, pero bueno”.

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Acosta destacó la fortaleza de Luck Ra para afrontar momentos complejos y ratificó su amistad con el músico

El cronista le comentó que Luck Ra había definido la situación como una traición. “Sí, sí, sí. Obvio. Obvio que lo fue”, sostuvo Tuli. Luego, al preguntarle si volvería a compartir un espacio con Tiago PZK, a raíz de una imagen en la que aparecían juntos, fue contundente: “No, yo no compartiría de nuevo, la verdad”.

De todos modos, la bailarina evitó hacer una condena sobre el vínculo entre los músicos. “No juzgo, pero no comparto”, expresó. También explicó que el episodio la llevó a revisar sus relaciones personales: “Todo esto me sirvió para volver a ver mis vínculos, volver a elegir. Cuando la vida te remueve y te hace que te saque la mugre de la alfombra, es básicamente para eso”.

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Acosta aseguró que el impacto de la exposición pública afectó especialmente a su entorno. “Me duele mucho más por mis papás, porque les llega más a ellos que a mí”, admitió ante las cámaras. Aunque dijo que intentó afrontar la situación con humor, reconoció que fue un proceso doloroso: “Siempre busqué tomármelo con humor, por más que me dolía”. Sobre lo que atravesó, señaló que le permitió crecer “en lo personal, como persona” y que lo tomó como “una lección de vida”.

Tuli Acosta habló sobre su sexualidad y afirmó que se define como más hetero

Al hablar de Luck Ra, cuyo nombre es Facundo, prefirió destacar su capacidad para atravesar momentos complejos. “Facu ha pasado muchas difíciles en su vida. Creo que por eso tampoco nunca me preocupé mucho, porque sé que es un chabón muy fuerte”, afirmó. Y sumó: “Dejarle saber siempre que mi consejo va a estar ahí, porque así es la amistad”.

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Consultada acerca de si consideraba que su amigo había quedado como “el villano de una historia mal contada”, Acosta respondió: “Creo que hubo muchas historias mal contadas”. Después cuestionó la exposición que rodeó al conflicto: “Se involucró mucha gente, se dañó mucha gente totalmente al pedo. Pero bueno, es un poco el monstruo de esta generación: el hablar gratis”.

Las declaraciones de Tuli tuvieron repercusión en redes sociales. Una cuenta de Instagram difundió el fragmento de la entrevista y La Joaqui dejó un comentario breve: “Jajaja”. El intercambio ocurrió después de que la cantante y Tiago PZK oficializaran su relación con una foto juntos al bajar de un avión privado, con el que viajaron a La Rioja por un concierto que ella tenía previsto para esa noche. Luck Ra ya había manifestado su malestar por ese romance, una postura con la que Acosta coincidió en sus declaraciones.

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