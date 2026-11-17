La jugadora kazaja Bibisara Assaubáyeva aguarda de pie con los brazos cruzados junto a su mesa de juego, ante la ausencia de su oponente, el gran maestro Magnus Carlsen.

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El mundo del ajedrez vive horas convulsionadas por la polémica decisión que tomó el número uno del ranking mundial, Magnus Carlsen. El noruego, que corre peligro de perder su lugar de privilegio en la cima, no se presentó a su partida contra la kazaja Bibisara Assaubáyeva en el torneo Total Chess Pilot de Budapest para evitar que su coeficiente ELO bajara de 2800 por primera vez en 17 años.

Para entender la magnitud de la decisión hay que tener en cuenta el formato del certamen y el reglamento. El torneo, que reúne a 24 participantes, arranca con una liga de un día en la modalidad relámpago, cuya clasificación sirve para romper empates en la fase siguiente. Luego se disputan cuatro grupos de seis jugadores en una liga de partidas lentas -45 minutos iniciales por bando, con 30 segundos adicionales tras cada movimiento-, con dos encuentros diarios ante cada rival. Los ganadores de cada grupo avanzan a semifinales; los segundos pelean por el quinto puesto; los terceros, por el noveno, y así sucesivamente. Carlsen terminó quinto en su grupo sin ganar una sola partida lenta, pese a haberse impuesto con claridad en la liga relámpago inicial, por lo que ahora disputa el puesto 17.

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Cada cruce de esta fase se extiende durante dos días, con un duelo independiente cada jornada compuesto por cuatro partidas relámpago (que valen un punto cada una), dos rápidas (cuatro puntos) y una lenta (ocho puntos). Si un jugador gana el duelo de la primera jornada y su rival se impone al día siguiente, el empate se resuelve mediante un Armagedón: diez minutos para quien juegue con blancas, obligado a ganar, y siete para su rival.

Magnus Carlsen decidió no presentarse a su partida lenta contra la kazaja Bibisara Assaubáyeva (Instagram @Fide_chess)

El número uno, que ocupa ese lugar desde 2011, ya tenía asegurada la victoria en la primera manga del duelo ante Assaubáyeva tras ganar tres de las cuatro partidas relámpago -empató la cuarta- y las dos rápidas, por lo que decidió no sentarse ante el tablero para la última instancia.

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Como Carlsen dominaba el cruce por 11,5 a 0,5 antes de la partida lenta, los ocho puntos en juego ya no podían alterar el resultado del primer día frente a Bibisara Assaubáyeva. Sin embargo, esos puntos sí hubieran contado para el ranking mundial, que no contempla aquellas partidas que no se jugaron. Una derrota en esa instancia habría dejado al noruego fuera del primer puesto si, en la misma ronda, el estadounidense Fabiano Caruana vencía al francés Alireza Firouzja en una de las semifinales. Esa partida, disputada en paralelo, terminó en tablas dos horas y media después.

Según reconstruyeron testigos presentes en el escenario, Carlsen se presentó minutos antes de que comenzaran las partidas lentas y conversó con la árbitro principal, la bielorrusa Anastasia Sorókina, a quien le preguntó si una derrota por incomparecencia acarrearía consecuencias adicionales. Todo indica que la respuesta fue negativa, lo que sugiere que en la reunión técnica previa al torneo -a la que el noruego no asistió- tampoco se había fijado sanción alguna para ese tipo de conducta. La propia jueza explicó después que su función se limita a poner en marcha el reloj y registrar la pérdida por incomparecencia cuando se produce, y que desconoce si los jugadores están obligados por contrato a disputar todas las partidas.

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En declaraciones a la televisión noruega, Carlsen defendió su decisión: “Por lo que entiendo, el encuentro ha terminado y la única consecuencia de no presentarte es que pierdes una partida totalmente insignificante. Si el duelo ya terminó, terminó. Y si juegas, no debería valer para el ELO. Así ha sido siempre”.

La reacción desde la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) no tardó en llegar. Su director ejecutivo, el israelí Emil Sutovski, escribió en su cuenta de la red social X: “Es difícil pronunciarse sobre una conducta tan patética y tan poco deportiva”.

El episodio llama la atención porque Carlsen ha sido históricamente un jugador combativo, que en numerosas ocasiones buscó la victoria incluso en partidas que no necesitaba ganar. En este torneo, sin embargo, acumula nueve tablas y una derrota en diez partidas lentas, sin ningún triunfo, en lo que constituye uno de los peores resultados de su carrera. El antecedente más reciente se remonta a cinco meses atrás, cuando finalizó cuarto de seis en el torneo Norway Chess de Oslo, ocho meses después de convertirse en padre por primera vez.

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Perder el primer puesto implicaría además que Carlsen ya no podría superar la marca histórica de Gari Kaspárov, quien se mantuvo como número uno durante 20 años consecutivos, entre 1985 y 2005.