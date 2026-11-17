Sampaoli, en su gestión al frente de Talleres (FOTOBAIRES)

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Más de una década después de haber conquistado el primer título internacional en la historia de la selección chilena, Jorge Sampaoli vuelve a orbitar en torno a La Roja. El entrenador argentino, sin club desde fines de agosto tras un breve y fallido paso por Talleres de Córdoba, le habría expresado a su entorno el deseo de regresar al banco de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), según reveló el periodista Pablo Ramos, de ESPN. El dato no es menor: Sampaoli incluso estaría dispuesto a dejar atrás el litigio judicial que enfrentó con la federación, una herida que durante años pareció imposible de cerrar.

La información la difundió Ramos a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Jorge Sampaoli le ha comentado a su entorno su deseo de volver a dirigir la selección chilena. Incluso, ha manifestado que, si lo contactan, ya no sería un obstáculo el juicio contra la Federación”. En declaraciones ampliadas al mismo medio, el comunicador precisó que hasta ahora no hubo ningún contacto formal desde Chile: “Lo que me comentaban es que Jorge Sampaoli está con el deseo efectivamente de volver a asumir un desafío así nuevamente. No lo han contactado, no ha habido ninguna llamada y nada por el estilo, pero bueno, es un nombre que habitualmente ha estado dando vueltas”.

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El timing del interés de Sampaoli no es casual. Chile lleva más de 16 meses con Nicolás Córdova como técnico interino de la selección adulta, rol que el propio entrenador asumió de manera transitoria y cuyo contrato vence en diciembre. La incertidumbre sobre la conducción del equipo es total, y la ANFP aún no definió el perfil del nuevo entrenador permanente. En ese contexto, el nombre del técnico de Casilda volvió a instalarse en la conversación futbolística chilena.

Sampaoli eligió a Chile como el mejor equipo que dirigió

El interés del técnico argentino no llegó únicamente de la mano de las revelaciones de Ramos. Días antes, en una dinámica en redes sociales para ESPN Brasil, Sampaoli había dejado un guiño que no pasó inadvertido: eligió a la selección chilena como el mejor equipo que dirigió en su carrera. También escogió la Copa Sudamericana de 2011, conquistada con Universidad de Chile, como su título favorito, en un gesto de afecto hacia el país que lo catapultó al fútbol de elite.

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Esa historia comenzó en 2010, cuando Sampaoli llegó a la “U” y ganó prácticamente todo: tres torneos locales y el trofeo sudamericano que transformó su carrera. El éxito en el club fue la puerta de entrada a la banca de La Roja. Desde su llegada a Juan Pinto Durán, el casildense construyó un equipo con identidad clara —presión alta, posesión ofensiva, laterales proyectados— que tuvo su momento cumbre el 4 de julio de 2015, cuando Chile derrotó a Argentina en penales en el Estadio Nacional y levantó por primera vez en su historia la Copa América. Sampaoli fue elegido ese año como el mejor entrenador del mundo por la IFFHS y ubicó a La Roja en el quinto puesto del ranking FIFA, el más alto de la historia del seleccionado.

Sin embargo, el final de esa etapa fue turbulento. A comienzos de 2016, en medio de la crisis institucional de la ANFP por los escándalos de corrupción que salpicaron a su entonces presidente Sergio Jadue, Sampaoli quiso salir de forma anticipada. La negativa del organismo —que exigía el pago de una cláusula de salida— derivó en declaraciones que quedaron grabadas en la memoria del fútbol chileno: el técnico se calificó a sí mismo como “rehén” de la federación. La relación se rompió en enero de ese año, y en 2019 Sampaoli demandó a la ANFP por daños morales, perjuicios y el reembolso de pagos vinculados al Servicio de Impuestos Internos (SII). La acción fue rechazada por el 1° Juzgado Civil de Santiago, que falló a favor de la federación. Ahora, según Ramos, aquel conflicto “no sería un problema” para retomar una conversación.

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Un paso por Talleres que duró 81 días

Lo que sí es un problema, al menos en términos de imagen, es el reciente antecedente en Argentina. Sampaoli asumió en Talleres de Córdoba con la expectativa de relanzar su carrera en su propio país, pero el ciclo duró apenas 81 días. Dirigió siete partidos, cosechó un solo triunfo y fue desvinculado en junio de 2026. Antes de ese episodio, ya había tenido un breve paso por Stade Rennes de Francia —asumió en noviembre de 2024 y fue cesado el 30 de enero de 2025—, lo que configura un historial reciente de ciclos cortos y sin resultados.

A sus 64 años, Sampaoli está sin trabajo y, al parecer, con ganas de retomar un proyecto de selección. Chile, por su parte, necesita una definición antes de que finalice el año: viene de no disputar los últimos tres Mundiales y necesita resurgir.

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