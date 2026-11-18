Una caricatura editorial muestra a Daniel Ortega y Vladimir Putin sentados en una mesa de negociaciones, con banderas y documentos de Nicaragua y Rusia sobre la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este martes una ley que ratifica los acuerdos de extradición y traslado de personas condenadas a prisión con Nicaragua, un paso que completa el proceso legislativo ruso para poner en marcha ambos mecanismos de cooperación judicial.

La decisión llega después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobara los tratados en julio. Con los avales parlamentarios de los dos países y la promulgación presidencial en Moscú, las autoridades podrán avanzar con los procedimientos de entrada en vigor previstos en los documentos.

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Los convenios establecen dos vías de colaboración. Una de ellas habilita a Rusia y Nicaragua a requerir la entrega de personas investigadas o acusadas en procesos penales. La otra contempla el traslado de ciudadanos que hayan recibido condenas de prisión, para que cumplan sus penas en su país de nacionalidad.

Según informó la agencia EFE, los acuerdos fueron suscritos el 5 de junio en San Petersburgo, durante la visita de Laureano Facundo Ortega Murillo, representante especial del régimen nicaragüense e hijo de los copresidentes del país centroamericano.

Laureano Ortega Murillo, Representante Especial del Presidente de Nicaragua para la cooperación con Rusia, estrecha la mano de Vladimir Saldo, líder designado por Moscú de las zonas de la región de Jersón controladas por Rusia, durante una ceremonia de firma de acuerdos de cooperación en Moscú, Rusia, el 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

Los tratados regulan la entrega de sospechosos y el cumplimiento de penas

El acuerdo de extradición permite que cada Estado presente solicitudes formales por personas requeridas ante la Justicia del otro país. Las condiciones específicas para aceptar o rechazar esos pedidos quedarán sujetas a las cláusulas de los tratados y a las legislaciones nacionales de Rusia y Nicaragua.

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El convenio sobre traslado de condenados, por su parte, prevé que una persona sentenciada por tribunales de uno de los dos países pueda ser enviada al Estado de su nacionalidad. De ese modo, el preso podría cumplir el resto de la condena dentro de su territorio de origen.

La ratificación rusa había avanzado previamente en la Cámara de Diputados, conocida como Duma Estatal. La firma de Putin convirtió la aprobación legislativa en ley y dejó formalizado el respaldo de Moscú a los dos instrumentos.

Los dos países deberán intercambiar los instrumentos correspondientes para activar los convenios conforme a sus disposiciones internas.

La cooperación judicial se suma a otros entendimientos bilaterales que los regímenes de Moscú y Managua promovieron en los últimos años. A fines de octubre, Nicaragua también informó su intención de adherir a una alianza internacional contra el fraude en las telecomunicaciones y el ciberfraude, aunque no precisó entonces una fecha para la suscripción ni las obligaciones operativas que asumiría.

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Dos documentos legales muestran los escudos de Nicaragua y Rusia, con sellos oficiales y las banderas de ambos países ondeando en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moscú y Managua reforzaron sus vínculos políticos y diplomáticos

Rusia mantiene una relación histórica con Nicaragua desde el primer régimen sandinista, entre 1979 y 1990. Durante ese período, la entonces Unión Soviética suministró armamento a las Fuerzas Armadas nicaragüenses, un antecedente que consolidó los lazos políticos y militares entre ambos países.

En años recientes, el vínculo adquirió una dimensión diplomática asociada a posiciones internacionales que Moscú busca respaldar fuera de su entorno inmediato. Nicaragua reconoció en julio de 2025 como parte de Rusia las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, cuya anexión reclama el Kremlin pese a que no controla por completo esos territorios.

La postura de Managua se apartó de la de numerosos países y organismos internacionales, que consideran a esas cuatro regiones como parte del territorio de Ucrania. Tras ese reconocimiento, el régimen nicaragüense también firmó acuerdos de cooperación con las autoridades prorrusas instaladas en esas zonas.

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Las delegaciones nicaragüenses participan, además, en actividades internacionales organizadas por Rusia. Entre ellas figura el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una cita anual que reúne a funcionarios, empresarios y representantes de distintos países.