Las bandas armadas de Puerto Príncipe asesinaron este martes a civiles que tenían en sus teléfonos imágenes o videos de Nayib Bukele, en represalia por el respaldo que parte de la población haitiana expresa a las operaciones de los militares enviados por El Salvador.
Al menos 10 jóvenes fueron ejecutados tras ser interceptados en zonas bajo control de los grupos criminales, denunció Radio Télé Galaxie, citado por EFE.
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La violencia armada dejó 4,595 muertos y 2,050 heridos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El organismo documentó ataques contra civiles, secuestros, reclutamiento forzoso de menores y violencia sexual, y advirtió que las pandillas buscan influir en las próximas elecciones mediante amenazas y asesinatos.
Los asesinatos se concentraron en la planicie de Cul-de-Sac, dentro de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de la capital haitiana. En ese sector, los grupos armados revisan los teléfonos de los civiles y castigan a quienes conservan contenidos considerados favorables a la intervención salvadoreña.
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El apoyo popular y las represalias de las bandas
La movilización convocada en Puerto Príncipe y otras ciudades por jóvenes del movimiento Relèv reunió el respaldo de distintos sectores sociales a las fuerzas de El Salvador. Las tropas participaron en operaciones que expulsaron a bandas armadas de varios sectores de la capital.
El despliegue fue alentado en redes sociales por creadores de contenido que difundieron mensajes de apoyo a Bukele y a los militares. Parte de la población comenzó a manifestarse en las calles hace dos semanas para respaldar la estrategia salvadoreña contra las pandillas.
Los jefes de las bandas respondieron con críticas a la operación extranjera desde las mismas plataformas y extendieron sus represalias contra civiles a Lilavois, Carrefour y Fontamara, localidades periféricas de Puerto Príncipe. La emisora señaló que los crímenes se cometieron “a sangre fría”.
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El contingente fue enviado después del ataque del 18 de octubre contra cuatro soldados salvadoreños que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas. Los militares fueron atacados en Cul-de-Sac y su paradero se desconoce desde entonces.
Bukele envió más de 2,000 soldados a Haití. Las operaciones también incluyen a la Policía Nacional de Haití, el Ejército haitiano, la Fuerza de Supresión de Pandillas y la Fuerza de Tarea de Vectus Global, una empresa de seguridad privada creada en Estados Unidos y contratada por el Gobierno haitiano.
El regreso de 400 Mawozo a Croix-des-Bouquets
Miembros de la banda 400 Mawozo regresaron a Croix-des-Bouquets después de haber huido ante el avance de las fuerzas salvadoreñas. El grupo volvió a atemorizar a los habitantes debido a la falta de un plan de consolidación de los sectores recuperados por los militares.
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Las fuerzas mantienen operativos en las zonas de influencia de los principales líderes de las bandas de Puerto Príncipe. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, dijo a YSKL que las autoridades del país y el general al mando del contingente salvadoreño “trabajan estrechamente”.
Pélissier afirmó que las tropas apoyan a la Policía Nacional de Haití, al Ejército haitiano y a otras fuerzas desplegadas contra los grupos armados. También sostuvo que la población recibió favorablemente la decisión de Bukele y que la situación de seguridad ha mostrado cambios.
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