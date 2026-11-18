Un manifestante besa una camiseta con la imagen del presidente salvadoreño Nayib Bukele durante una manifestación en apoyo a la presencia de tropas salvadoreñas en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de noviembre de 2026. A finales de octubre de 2026, Bukele envió a más de 2000 soldados a Haití para rescatar a cuatro aviadores salvadoreños que formaban parte de una fuerza internacional contra las pandillas y que desaparecieron tras un ataque de pandillas cerca de la capital, Puerto Príncipe. El Salvador anunció el 16 de noviembre que retiraría sus tropas de Haití, asolado por las pandillas, una vez rescatados los soldados desaparecidos, aunque el gobierno haitiano ha sugerido que preferiría que permanecieran allí. (Photo by Clarens SIFFROY / AFP)

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Las bandas armadas de Puerto Príncipe asesinaron este martes a civiles que tenían en sus teléfonos imágenes o videos de Nayib Bukele, en represalia por el respaldo que parte de la población haitiana expresa a las operaciones de los militares enviados por El Salvador.

Al menos 10 jóvenes fueron ejecutados tras ser interceptados en zonas bajo control de los grupos criminales, denunció Radio Télé Galaxie, citado por EFE.

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La violencia armada dejó 4,595 muertos y 2,050 heridos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El organismo documentó ataques contra civiles, secuestros, reclutamiento forzoso de menores y violencia sexual, y advirtió que las pandillas buscan influir en las próximas elecciones mediante amenazas y asesinatos.

Los asesinatos se concentraron en la planicie de Cul-de-Sac, dentro de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de la capital haitiana. En ese sector, los grupos armados revisan los teléfonos de los civiles y castigan a quienes conservan contenidos considerados favorables a la intervención salvadoreña.

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El 17 de noviembre de 2026, la gente mostró su apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele por el envío de tropas para combatir a las pandillas en Puerto Príncipe, Haití. A finales de octubre de 2026, Bukele envió a más de 2000 soldados a Haití para rescatar a cuatro aviadores salvadoreños que formaban parte de una fuerza internacional contra las pandillas y que desaparecieron tras un ataque de pandillas cerca de la capital, Puerto Príncipe. El Salvador anunció el 16 de noviembre que retiraría sus tropas de Haití, azotado por las pandillas, una vez rescatados los soldados desaparecidos, aunque el gobierno haitiano sugirió que preferiría que permanecieran allí. (Photo by Clarens SIFFROY / AFP)

El apoyo popular y las represalias de las bandas

La movilización convocada en Puerto Príncipe y otras ciudades por jóvenes del movimiento Relèv reunió el respaldo de distintos sectores sociales a las fuerzas de El Salvador. Las tropas participaron en operaciones que expulsaron a bandas armadas de varios sectores de la capital.

El despliegue fue alentado en redes sociales por creadores de contenido que difundieron mensajes de apoyo a Bukele y a los militares. Parte de la población comenzó a manifestarse en las calles hace dos semanas para respaldar la estrategia salvadoreña contra las pandillas.

Los jefes de las bandas respondieron con críticas a la operación extranjera desde las mismas plataformas y extendieron sus represalias contra civiles a Lilavois, Carrefour y Fontamara, localidades periféricas de Puerto Príncipe. La emisora señaló que los crímenes se cometieron “a sangre fría”.

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El contingente fue enviado después del ataque del 18 de octubre contra cuatro soldados salvadoreños que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas. Los militares fueron atacados en Cul-de-Sac y su paradero se desconoce desde entonces.

Una mujer, afectada por los gases lacrimógenos lanzados por la policía haitiana, recibe ayuda durante una manifestación en apoyo al presidente salvadoreño Nayib Bukele por el envío de tropas de su país para ayudar en la lucha contra las pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de noviembre de 2026. A finales de octubre de 2026, Bukele envió a más de 2000 soldados a Haití para rescatar a cuatro aviadores salvadoreños que formaban parte de una fuerza internacional contra las pandillas y que desaparecieron tras un ataque de pandillas cerca de la capital, Puerto Príncipe. El Salvador anunció el 16 de noviembre que retiraría sus tropas de Haití, asolado por las pandillas, una vez rescatados los soldados desaparecidos, aunque el gobierno haitiano ha sugerido que preferiría que permanecieran allí. (Photo by Clarens SIFFROY / AFP)

Bukele envió más de 2,000 soldados a Haití. Las operaciones también incluyen a la Policía Nacional de Haití, el Ejército haitiano, la Fuerza de Supresión de Pandillas y la Fuerza de Tarea de Vectus Global, una empresa de seguridad privada creada en Estados Unidos y contratada por el Gobierno haitiano.

El regreso de 400 Mawozo a Croix-des-Bouquets

Miembros de la banda 400 Mawozo regresaron a Croix-des-Bouquets después de haber huido ante el avance de las fuerzas salvadoreñas. El grupo volvió a atemorizar a los habitantes debido a la falta de un plan de consolidación de los sectores recuperados por los militares.

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Las fuerzas mantienen operativos en las zonas de influencia de los principales líderes de las bandas de Puerto Príncipe. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, dijo a YSKL que las autoridades del país y el general al mando del contingente salvadoreño “trabajan estrechamente”.

Pélissier afirmó que las tropas apoyan a la Policía Nacional de Haití, al Ejército haitiano y a otras fuerzas desplegadas contra los grupos armados. También sostuvo que la población recibió favorablemente la decisión de Bukele y que la situación de seguridad ha mostrado cambios.