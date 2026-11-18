El nivel del río Paraná en el puerto de Rosario se situó en 4,86 metros y quedó a 14 centímetros de la cota de alerta (REUTERS/Matias Baglietto)

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La crecida del río Paraná mantiene en estado de alerta a localidades costeras de Santa Fe, donde el agua ya desbordó en sectores de Villa Gobernador Gálvez y obligó a cinco familias de pescadores a autoevacuarse. El nivel en el puerto de Rosario se ubica este miércoles en 4,86 metros, apenas 14 centímetros por debajo de la cota de alerta fijada en 5 metros, según datos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Fue el director de Gestión de Riesgos de Protección Civil, Carlos Dolce, quien analizó la situación frente a los medios y aportó precisiones sobre las proyecciones para los próximos días. Si bien llevó cierta tranquilidad al confirmar que el agua ya comenzó a descender en el norte de la cuenca, el funcionario instó a suspender las actividades náuticas recreativas y a extremar los cuidados en los humedales de la zona.

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A los 4,86 metros actuales del puerto rosarino, la diferencia con la cota de evacuación —fijada en 5,30 metros— es de apenas 44 centímetros. Dolce fue cuidadoso al momento de interpretar esas marcas de riesgo. “Cuando hablamos de que llegamos al nivel de evacuación, no hay que plantearlo como una cuestión de desastre o de inundación, sino que es donde empieza ya a afectar a lugares determinados de distintas ciudades que tienen costa, como Villa Gobernador Gálvez, Alvear o Pueblo Esther”, explicó el director provincial en declaraciones a Rosario 3. También destacó que el río, en su mayor parte, transita por su curso natural y que el agua volvió a ocupar sectores que habían quedado expuestos durante las bajantes previas.

El Instituto Nacional del Agua proyectó que el río alcanzará los 5,29 metros en Rosario durante los primeros días de diciembre (REUTERS/Sebastián Toba)

Precisamente en Villa Gobernador Gálvez el desborde ya dejó imágenes concretas: el agua cubrió por completo la zona de Comandante Espora al 100, sobre la avenida de la Ribera y la bajada La Vigil. Las familias más afectadas tuvieron que armar un campamento provisorio en el terraplén superior mientras sus viviendas quedaron sumergidas. Un vecino identificado como Cristian, quien vive en la zona desde hace dos años y cuida una guardería, describió el momento en que el agua ingresó a su casa cuando el río marcaba 4,90 metros durante la madrugada del lunes.

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Las historias de los evacuados dan cuenta del alcance humano del fenómeno. “Quedamos a la deriva. Nos mojamos, tuvimos que hacer un lugarcito arriba, pero con la tormenta de anoche perdimos casi todo: ropa, colchones”, relató una de las vecinas afectadas al mismo medio. Cristian, otro habitante, mencionó la presencia de víboras en el sector y explicó que varias personas optaron por refugiarse en zonas más elevadas pero sin alejarse del lugar, ante el temor a los robos y la oscuridad. Las cinco familias identificadas como las más perjudicadas solicitaron asistencia con ropa, zapatillas, productos de desinfección y alimentos, dado que, según indicaron, “la pesca también está complicado”.

Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el nivel del Paraná en Rosario podría alcanzar los 5,21 metros hacia el 24 de noviembre y llegar a los 5,29 metros el 1 de diciembre —apenas un centímetro por debajo de la cota de evacuación—.

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Otro de los focos de preocupación es el tránsito por las islas frente a Rosario: la crecida modificó la fisonomía de los riachos, alteró la presencia de fauna silvestre y multiplicó la cantidad de camalotes a la deriva. Dolce fue directo al respecto: “Yo desaliento la navegación deportiva en estos momentos”, afirmó, y advirtió que el crecimiento sostenido del parque náutico en los últimos años trajo consigo conductores sin la experiencia suficiente para maniobrar en esas condiciones.

El incremento del caudal responde al aporte acumulado del Alto Paraná, el río Iguazú y las precipitaciones en la región

Mientras en el sur santafesino la situación se mantiene bajo control relativo, aguas arriba el panorama es más complejo. Según el último informe del INA, nueve puertos del río Paraná permanecían este miércoles por encima de sus cotas de evacuación. Las estaciones de Goya y Esquina, en Corrientes, junto a Reconquista y Santa Fe, en la provincia homónima, superaban esas referencias. También se encontraban en esa condición San Javier, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

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En la capital provincial, la situación derivó en la activación de operativos concretos. Unas 275 personas evacuadas fueron trasladadas a dos centros de asistencia, entre ellos los habilitados en Alto Verde y Colastiné Sur. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que el municipio ya comenzó a preparar un tercer predio ante la posibilidad de un nuevo repunte del río a mediados de diciembre.

La Cuenca del Plata explica, en parte, el origen del fenómeno: de acuerdo con un relevamiento de Meteored, la crecida responde a los aportes del Alto Paraná, el río Iguazú y las lluvias acumuladas en la región, cuya propagación genera comportamientos distintos a lo largo del curso con tiempos de llegada diferidos entre el norte y el sur.

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Con todo, Dolce cerró con una perspectiva que apunta hacia la estabilización. En Ituzaingó, el Paraná ya descendió más de un metro, lo que anticipa que la onda de crecida perderá fuerza a medida que avance hacia el sur. “Después de que baje ahí, nosotros vamos a ver un poco la ola de crecida, pero prontamente debería empezar a descender despacio”, concluyó el director de Gestión de Riesgos en declaraciones a Rosario 3.