Aumentan el pasaporte y el DNI: cuánto van a costar desde fines de noviembre

El costo del pasaporte ordinario aumentó a 130.000 pesos tras una suba del 30 por ciento en los trámites de viaje. (Freepik)

Guardar

El costo de identificarse o viajar al exterior tendrá nuevos valores en la Argentina. El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actualizó las tarifas de pasaportes y del Documento Nacional de Identidad (DNI) mediante disposiciones y una resolución publicadas este miércoles en el Boletín Oficial. El pasaporte ordinario pasará a costar $ 130.000, mientras que el DNI regular tendrá un valor de $ 20.000 desde el 21 de noviembre.

Los cambios incluyen una suba de 30 % en la tramitación de los pasaportes y aumentos de hasta 100 % en algunas modalidades del documento de identidad. Además, el organismo reglamentó un nuevo procedimiento para definir quiénes pueden realizar el DNI sin cargo por falta de recursos económicos.

PUBLICIDAD

El pasaporte ordinario tendrá un arancel de $ 130.000

La Disposición 759/2026 convirtió el cuadro tarifario de los documentos de viaje a Unidades Arancelarias Documentales (UAD). Cada UAD fue fijada en $ 1.000 y el esquema comenzará a aplicarse diez días después de la publicación de la medida oficial.

El RENAPER indicó que la actualización busca sostener los estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos. Según el texto de la disposición, el nuevo mecanismo procura asegurar la sustentabilidad financiera del organismo y una reinversión más eficiente de sus recursos.

Los nuevos precios para los trámites de pasaporte serán los siguientes:

Pasaporte ordinario para argentinos, con entrega regular: 130 UAD, equivalentes a $ 130.000.

Pasaporte exprés: 260 UAD, con un costo de $ 260.000.

Pasaporte de resolución inmediata: 429 UAD, por $ 429.000. Esta alternativa estará disponible solo en los puntos habilitados.

Pasaporte excepcional para extranjeros: 130 UAD, equivalentes a $ 130.000.

Documento de viaje para personas apátridas o refugiadas: 130 UAD, con un arancel de $ 130.000.

La norma conserva una excepción para los errores de emisión. Si un pasaporte presenta una equivocación formal atribuible al organismo, la persona titular podrá pedir una nueva emisión sin pagar la tasa. El pedido debe realizarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega y el error debe poder verificarse mediante el cotejo de la documentación.

PUBLICIDAD

El Registro Nacional de las Personas fijó el arancel del DNI regular en 20.000 pesos a partir del 21 de noviembre.

El DNI regular costará $ 20.000 desde el 21 de noviembre

La Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior estableció el nuevo cuadro para el DNI. La medida entrará en vigencia el 21 de noviembre y contempla subas que, de acuerdo con el tipo de gestión, llegan hasta el 100 %.

El valor final dependerá de la modalidad elegida y del plazo de entrega. El aumento alcanza tanto a las tramitaciones regulares como a las opciones aceleradas y a los documentos para personas extranjeras.

Los aranceles previstos son:

DNI regular: $ 20.000.

DNI exprés: $ 52.000.

DNI al instante: $ 114.000.

DNI para extranjeros: $ 40.000.

El esquema diferencia los procedimientos según la urgencia requerida. El DNI al instante, que será la modalidad más costosa, quedará en $ 114.000, mientras que la emisión regular tendrá la menor tarifa entre las alternativas enumeradas.

PUBLICIDAD

La gratuidad dependerá de la situación económica de cada solicitante

Junto con los valores, la Disposición 755/2026 aprobó el Manual para la aprobación de gratuidad, que regula la exención del pago del DNI para quienes no cuenten con recursos suficientes. El régimen tendrá vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial y dejará sin efecto la Resolución 548/1992.

El procedimiento prevé dos caminos. En primer término, el beneficio podrá concederse de manera automática a través del cruce de información entre el RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Esa verificación de datos determinará si la persona reúne las condiciones socioeconómicas previstas.

PUBLICIDAD

Si el sistema no habilita la exención de forma directa, la persona podrá presentar una solicitud voluntaria. Para ello deberá adjuntar un Certificado de Gratuidad dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER. El documento tendrá que contar con la intervención de licenciados en Trabajo Social o profesionales afines de instituciones asistenciales y no podrá tener más de 30 días de vigencia.

Las solicitudes quedarán registradas en la Bandeja de Gratuidad y serán analizadas caso por caso por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad (DSVI). Cuando la dependencia rechace el pedido por inconsistencias o porque no se acreditó la condición económica requerida, el sistema enviará una notificación automática al número de celular informado durante la gestión.

PUBLICIDAD

El Certificado Único de Discapacidad no habilita por sí solo el trámite gratuito

La reglamentación aclara que tener un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica la gratuidad automática del DNI. Quienes posean esa constancia deberán demostrar igualmente la falta de recursos mediante la documentación que exige el nuevo régimen.

También habrá condiciones para los operativos móviles de documentación. Antes de habilitar gestiones sin costo en un barrio o una zona determinada, las áreas responsables deberán fundamentar las condiciones socioeconómicas del lugar. Con esa evaluación previa, el RENAPER definirá la posibilidad de aplicar la exención en cada operativo territorial.