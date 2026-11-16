Trump sobre la suspensión masiva de vuelos: "Lo que vieron el viernes fue un equipo muy antiguo que sufrió un ataque cardíaco"

Donald Trump afirmó que los sistemas de control del tráfico aéreo tienen más de cincuenta años y requieren un reemplazo total (EFE/Jim Lo Scalzo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la falla que obligó a suspender los vuelos durante varias horas expuso el deterioro de los sistemas de control del tráfico aéreo, algunos con más de 50 años de antigüedad. También responsabilizó a la administración de Joe Biden por el uso de tecnología inadecuada y pidió al Congreso que apruebe fondos para renovar los equipos.

El mandatario hizo estas declaraciones este lunes 16 de noviembre, al salir de la Casa Blanca y responder preguntas de los periodistas sobre el episodio que provocó la interrupción de miles de vuelos el viernes pasado.

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Según informó Reuters, Trump aseguró que estuvo en la sede presidencial durante la emergencia y que mantuvo reuniones con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y otros funcionarios involucrados en la respuesta.

Despeje del espacio aéreo sobre Estados Unidos esta noche mientras los vuelos aterrizan, pero no pueden despegar, ya que la orden de detención en tierra a nivel nacional de la FAA continúa.

“Lo que vieron el viernes fue un equipo muy, muy antiguo que sufrió un ataque cardíaco”, afirmó el presidente, al describir la falla. Según su explicación, algunos componentes del sistema tienen más de medio siglo de antigüedad y necesitan ser reemplazados por completo. También sostuvo que su gobierno ya trabaja con el Congreso para conseguir los recursos necesarios.

Trump responsabilizó a la administración de Biden

Durante sus declaraciones, el presidente también apuntó contra su antecesor al cuestionar las modificaciones tecnológicas realizadas durante su gobierno. Trump sostuvo que se había invertido dinero en conectar componentes de cobre con sistemas de fibra óptica, una combinación que consideró inapropiada.

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“Tenemos equipos viejos. Equipos rotos. Se lo venimos diciendo al Congreso”, insistió. Según el mandatario, la renovación podría realizarse mediante el reemplazo completo de los sistemas o con una transición simultánea que no provoque mayores inconvenientes.

La Casa Blanca solicitó al Congreso la aprobación de fondos presupuestarios para renovar los equipos de control aéreo (REUTERS/Eric Lee)

Trump consideró que el episodio podría acelerar la aprobación de los fondos que reclama su administración. “Creo que lo bueno que sale de esto es que estoy seguro de que ahora el Congreso nos dará el dinero para solucionarlo”, dijo.

La Casa Blanca defendió la respuesta ante la suspensión de vuelos

Consultado sobre su responsabilidad por la interrupción del tráfico aéreo, el presidente fue categórico: “No asumo ninguna responsabilidad”. En cambio, elogió la actuación de los funcionarios a cargo y destacó que no hubo víctimas ni accidentes durante la emergencia.

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La suspensión obligó a miles de viajeros a modificar sus planes, buscar alternativas y esperar novedades sobre sus conexiones (REUTERS/Daniel Heuer)

“No hubo choques, no pasó nada. Todos estuvieron a salvo”, afirmó. También respaldó públicamente a Duffy cuando le preguntaron si todavía confiaba en su gestión. “Sí, está haciendo un gran trabajo”, respondió.

El mandatario agregó que siguió la situación desde el Despacho Oval y que consideró que no era necesario intervenir en forma directa porque, según dijo, los responsables de la operación estaban manejando la crisis de manera adecuada.