Diez claves que dejó el papa León XIV en la Argentina: un momento de gracia que interpela a los fieles

El papa durante su encuentro con la juventud en el Monumento de los Españoles (Jaime Olivos)

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Quienes tuvimos la gracia de acompañar a los Papas por el mundo, desde aquellos recordados vuelos con San Juan Pablo II en los años ochenta hasta hoy, sabemos bien que una visita apostólica nunca es un mero espectáculo mediático o un acto protocolar. El Vicario de Cristo viene a confirmar en la fe a su pueblo, a tender puentes donde hay grietas y a sembrar semillas de esperanza.

León XIV pasó por Uruguay mostrando su estilo y sabiduría. Se emocionó al volver a Perú, su tierra donde misionó más de 20 años. Y volvió a Roma cargado de afecto y reconocimiento a su ministerio petrino. Tras casi cuarenta años, la Argentina vivió cuatro jornadas históricas junto al Santo Padre. Con ese estilo tan suyo —sereno, ordenado, profundamente agustino y en comunión con el magisterio de nuestro querido Francisco—, recorrió Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján dejando un mensaje claro bajo el lema “Bienvenidos todos. ¡Vayan y anuncien!”

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Como suelo decir en “Claves para un mundo mejor” lo más importante empieza ahora, cuando el avión papal ya despegó y nos toca hacer vida sus palabras. Es fundamental que no dejemos de pensar que él iluminó nuestra realidad social y eclesial. Quiero, hoy, compartir diez frases fundamentales que nos dejó León XIV para trabajar en comunidad, sanar heridas y construir el bien común: Es difícil seleccionar, pero me animo a presentar las siguientes por su valor y enseñanza.

1. Sobre la verdadera misión de la economía: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Pronunciada en la Universidad Católica Argentina (UCA) frente a trabajadores, empresarios y sindicalistas, esta definición nos recuerda que en el centro de toda decisión siempre tiene que estar la dignidad del hombre. Y en nuestro país tenemos una ventaja: el primer empresario camino a los altares es uno de nosotros: Enrique Shaw, a quien el Papa puso como ejemplo.

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2. Sobre el sentido social de los bienes: “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social”. Una enseñanza clásica de la Doctrina Social de la Iglesia que el Santo Padre actualizó con firmeza para pedir solidaridad concreta con los que menos tienen.

3. Sobre el cuidado de la democracia: “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos”. En su primer encuentro con las autoridades, en el Palacio Libertad, nos invitó a desarmar el lenguaje y a ver en el que piensa distinto a un compatriota. Ese mensaje fue tal vez el más potente socialmente porque abarcó muchos aspectos de nuestra vida nacional y comunitaria.

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El papa León XIV saluda a Marta Torres durante su encuentro con el personal y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole (AP Foto/Andrew Medichini)

4. Sobre la fuerza de la unidad: “Unidos podemos todo”. Desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, ante una multitud emocionada, dejó una síntesis sencilla y directa para superar el individualismo que tanto nos cuesta vencer. No invitó a descubrir que las diferencias solo se superan con el diálogo y la comprensión del otro que puede pensar igual o no que uno mismo.

5. Sobre la cultura del encuentro: “Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demás de manera concreta”. En el entrañable Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el Papa nos mostró que la verdadera caridad se construye abriendo las puertas y abrazando al que sufre. Tal vez por eso se animó a pedir que seamos constructores de “ciudades de caridad” como lo es el lugar visitado.

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6. Sobre la verdadera libertad para los jóvenes: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, levántense". Fue uno de los momentos más vibrantes de su paso por el país, durante la multitudinaria vigilia juvenil frente al Monumento de los Españoles. El juego de la enseñanza bíblica con la actualidad realizado con notable destreza hizo entender el “Todos. Todos, Todos” y buscar respuestas a los problemas que hoy atraviesan nuestros jóvenes.

7. Sobre el valor de no dejarse robar la esperanza: “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”. Un llamado directo al corazón de las nuevas generaciones para que sean protagonistas y no se dejen vencer por el desánimo. Posiblemente el enamoramiento de los argentinos por el Papa se gesta en que se vio a un hombre sencillo, claro y preciso que nos alimentó la esperanza aun ante situaciones difíciles.

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El papa León XIV saluda desde un balcón en la ciudad de Córdoba en Argentina

8. Sobre la misericordia y las segundas oportunidades: “Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”. Siguiendo la huella de sus predecesores, León XIV visitó la cárcel de Devoto para llevar consuelo a los detenidos y pedirnos como sociedad que cuidemos a nuestros niños y jóvenes para que no caigan en el delito. No fue mensaje sólo para algunos, sino que como el resto de sus palabras interpelan a cada uno y a la sociedad toda.

9. Sobre la reconciliación nacional: “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”. A los pies de nuestra Madre de Luján, nos dio la clave espiritual para sanar nuestras divisiones. Desde la década del ’80 la Iglesia en la Argentina viene proponiendo caminos de reconciliación, pero sin resultado visible. Que este nuevo llamado, ahora del Sucesor de Pedro, ayude a que podamos vivirlos de una vez por todas.

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10. Sobre la misión que nos queda por delante: “Argentina, levántate y camina”. Con este eco agustino en la misa de clausura en Luján, el Santo Padre nos envió a caminar juntos, con fe y compromiso ciudadano, para ser constructores de paz en nuestra querida patria. Tenemos las posibilidades falta que pongamos decisión sobre todo los sectores dirigentes para ayudar que ahora sea realidad.

Antes de irse agradeció a la Argentina y la mejor forma de agradecerle a León XIV sus enseñanzas, su cordialidad, su caridad, su sabiduría y su entrega pastoral será no olvidar su palabra y encarnarla en nuestras cotidianidad social y eclesial. La sociedad y nuestra Iglesia tienen mucho trabajo por delante. Ojalá que esta visita no quede solo en el recuerdo emotivo de cuatro días inolvidables, sino que se transforme en un verdadero punto de partida para reencontrarnos como hermanos.

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