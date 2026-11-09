Crimen y Justicia

Un hombre murió tras una pelea a la salida de un boliche en Córdoba: se cayó al piso y lo patearon en la cabeza

La Justicia de Cosquín busca identificar a dos sospechosos por el ataque ocurrido durante la madrugada del 8 de noviembre en La Cumbre, que tuvo como víctima a Juan Pablo Dantesano, de 30 años

Edificio de Tribunales de Cosquín con techo de tejas rojas, paredes claras y base de piedra, rodeado de vegetación. Una persona se ve en la entrada principal
La Justicia de Córdoba investiga la muerte de Juan Pablo Dantesano tras una agresión a la salida de un boliche en La Cumbre.
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La investigación por la muerte de Juan Pablo Dantesano avanza en La Cumbre, provincia de Córdoba, luego de que el hombre de 30 años fuera atacado durante la madrugada del 8 de noviembre, a la salida de un boliche de la localidad cordobesa. Los primeros elementos reunidos por la Justicia ubican la agresión en el ingreso del local, después de que la víctima intentara volver a entrar.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana. Según los indicios iniciales de la Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín, Dantesano había salido del establecimiento y se encontraba alcoholizado cuando intentó ingresar nuevamente. En ese momento, un hombre le habría impedido el paso y le habría propinado un golpe.

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En consecuencia, Dantesano habría caído dos escalones. Al caer, la víctima se golpeó la cabeza y quedó inmovilizado. No conforme con eso, el atacante lo pateó en la cabeza.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir las circunstancias que precedieron a la muerte y buscan determinar la participación de al menos dos personas. La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín, que trabaja sobre los primeros indicios surgidos tras el hecho.

La Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín trabaja para identificar a los sospechosos y busca constatar la participación de al menos dos personas.
La Fiscalía de Instrucción 2 de Cosquín trabaja para identificar a los sospechosos y busca constatar la participación de al menos dos personas.

Hace poco más de un mes, una pelea en un boliche de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, podría haber terminado en tragedia. Todo comenzó en el interior de un local bailable ubicado en Araóz al 2400 y se extendió a la vía pública.

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Fuentes policiales indicaron que el conflicto se inició en medio de una fiesta de la comunidad LGTB, y derivó en un enfrentamiento en la calle, que requirió la intervención de la Policía de la Ciudad. Tres de las personas involucradas resultaron heridas y debieron ser trasladadas por el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias).

La Unidad Fiscal de Lucha contra las Adicciones Norte (UFLA Norte) dispuso la detención de las seis personas involucradas y encuadró las actuaciones bajo la carátula “tentativa de homicidio”. En las últimas horas, la fiscalía comenzó a citar a testigos para tomar declaraciones, según informaron fuentes judiciales.

La fiesta Jolie, donde comenzó la pelea, se realiza todos los miércoles a partir de las 23 hs, en esa disco.

En diálogo con Infobae, un vecino indicó sobre el incidente: “Aparentemente hubo una pelea de los muchachos y chicas que vienen al boliche. Los gritos, los ruidos... el malestar de los vecinos que vivimos acá en esta zona”, remarcó.

En ese sentido dijo, detalló que el boliche abre los miércoles “y a veces hasta los domingos y lunes”. “Tenemos una afluencia constante todas las noches de gente acá dando vueltas”, dijo.

Y siguió: “Ellos empiezan a las doce hasta las siete y los que vivimos en la zona de atrás, donde la música se escucha muy fuerte, a veces tenemos que bajar a reclamar para que el DJ baje, más que nada los graves, porque te produce vibración de los vidrios, de las ventanas. No te deja dormir. Y eso produce una molestia mental bastante grande, nos quita del sueño”, reiteró.

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