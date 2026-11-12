Panamá

La justicia panameña condenó a 23 años de cárcel a un hombre por el femicidio de su madre

El crimen ocurrió en enero de 2026 en el distrito de David, en medio de un incremento del 46% de los asesinatos de mujeres tipificados bajo esa figura penal en el país.

Un hombre de mediana edad con uniforme naranja está sentado en una cama dentro de una celda de prisión, vista a través de los barrotes.
Un tribunal de garantías de la provincia de Chiriquí condenó a un hombre de 26 años por los delitos de femicidio doloso agravado e incendiarismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre de 26 años fue condenado a 23 años de prisión por asesinar a su madre e incendiar una habitación de la residencia donde ocurrió la agresión, registrada en enero de 2026 en el distrito de David, provincia de Chiriquí, en el occidente de Panamá.

La jueza de Garantías Ana González validó este miércoles 11 de noviembre un acuerdo de pena consensuado entre las partes, mediante el cual se declaró responsable al acusado de los delitos de femicidio doloso agravado e incendiarismo, informó el Órgano Judicial.

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Además de la pena principal, la juzgadora estableció como sanción accesoria la prohibición de portar armas durante cinco años, una medida que comenzará a regir una vez que el sentenciado cumpla su condena de prisión.

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2026 en la urbanización Nareth, donde el joven incendió una de las habitaciones de la vivienda y posteriormente agredió a su madre con un arma blanca, provocándole heridas que requirieron atención hospitalaria.

Dos mujeres de 60 años o más fueron víctimas de femicidio durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que otras tres sobrevivieron a tentativas de ese delito. (FOTO: X)
Dos mujeres de 60 años o más fueron víctimas de femicidio durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que otras tres sobrevivieron a tentativas de ese delito. (FOTO: X)

La mujer fue trasladada al Hospital Rafael Hernández de David, donde permaneció con vida durante varios meses después de la agresión, hasta que finalmente falleció, según los detalles divulgados por las autoridades judiciales panameñas tras la audiencia.

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Durante el acto judicial, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Aris Pitty, mientras que la asistencia legal del acusado estuvo a cargo del abogado José Félix González y la representación de la víctima correspondió a la defensora Isabel Quijada.

La condena quedó formalizada mediante la sentencia número 740, emitida por el Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, y comprende tanto el delito contra la vida y la integridad personal como el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo.

En otro proceso relacionado con agresiones en el entorno familiar, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó una condena de 48 meses de prisión contra un hombre procesado por violencia doméstica en el distrito de San Miguelito, al rechazar el reemplazo de la pena.

Ilustración gráfica de una mujer con los brazos sobre el rostro y un hombre de pie con una pistola en la mano.
Las armas de fuego fueron utilizadas en nueve de los 19 femicidios registrados en Panamá durante los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión fue adoptada de manera unánime por los magistrados, quienes ratificaron la resolución del Juzgado de Cumplimiento que negó la posibilidad de que el sentenciado cumpliera la sanción bajo otra modalidad.

La Fiscalía Regional de San Miguelito se opuso a la solicitud de la defensa debido a que persistía el peligro para la víctima, puesto que el condenado continuaba enviándole mensajes amenazantes desde el centro penitenciario donde permanece recluido.

Los hechos que originaron este proceso ocurrieron el 25 de octubre de 2025, cuando la víctima denunció que era sometida a agresiones físicas y emocionales por parte del hombre, quien también la amenazaba y golpeaba en distintas partes del cuerpo.

Ambas decisiones judiciales se producen en un año marcado por el incremento de los femicidios en Panamá, donde el Ministerio Público contabilizó 19 víctimas entre enero y septiembre de 2026, frente a las 13 registradas durante 2025, un aumento del 46%.

Entre las víctimas de femicidio figuran dos mujeres adultas mayores, una de entre 60 y 64 años y otra de 80 años o más, mientras que otras tres mujeres mayores de 60 años sobrevivieron a tentativas de femicidio durante el período.

Mazo de madera sobre un libro marrón con el texto Femicidios 2026 Panamá y unas esposas metálicas sobre una mesa de madera.
El Ministerio Público de Panamá contabilizó 19 víctimas de femicidio entre enero y septiembre de 2026, seis más que durante el mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas oficiales también contabilizan 21 víctimas de tentativa de femicidio y 17 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas bajo esa figura penal, mientras que en Chiriquí se registraron dos femicidios y tres tentativas hasta septiembre.

En cuanto a la violencia doméstica, el Ministerio Público recibió 13,694 denuncias durante los primeros nueve meses de 2026, lo que representa un incremento del 15.3% respecto al mismo período del año anterior, cuando fueron contabilizados 11,881 reportes por este delito.

La violencia doméstica concentró cerca del 73% de las 18,789 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, mientras que el maltrato a los adultos mayores acumuló 967 denuncias, con un incremento interanual del 30%.

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