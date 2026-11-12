Honduras

Alias “Chucky” intenta escapar de los juzgados de criminalidad organizada en Honduras

El sospechoso, señalado como integrante de la Pandilla 18, habría engañado al custodio para ingresar a la oficina de una jueza y tratar de escapar antes de su audiencia de declaración de imputado

William Gerardo Flores Zúniga, alias “Chucky”, habría intentado escapar de los juzgados especializados de Tegucigalpa antes de su audiencia de declaración de imputado. (Foto: Policía Nacional)
William Gerardo Flores Zúniga, alias “Chucky”, habría intentado escapar de los juzgados especializados de Tegucigalpa antes de su audiencia de declaración de imputado. (Foto: Policía Nacional)
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Un presunto integrante de la Pandilla 18, identificado como William Gerardo Flores Zúniga, alias “Chucky”, habría intentado escapar de las instalaciones de los Juzgados de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en Tegucigalpa, capital de Honduras, antes de comparecer en su audiencia de declaración de imputado.

El hombre, de 33 años, había sido trasladado a la sede judicial después de ser capturado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención Número 4 (UMEP-4), durante un operativo desarrollado en la aldea Nueva Suyapa, en la capital hondureña.

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Según la información el sospechoso permanecía en una sala de espera cuando fue llamado para comparecer ante el juez. En ese momento, el custodio debía conducirlo hasta el espacio donde se desarrollaría la audiencia.

Sin embargo, Flores Zúniga habría aprovechado un descuido para engañar al funcionario judicial, haciéndole creer que debía firmar un libro de asistencia. Esa maniobra le habría permitido separarse momentáneamente de la custodia e intentar escapar de las instalaciones.

Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas participaron en la detención del presunto integrante de la Pandilla 18. (Foto: Policía Nacional)
Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas participaron en la detención del presunto integrante de la Pandilla 18. (Foto: Policía Nacional)

De acuerdo con los reportes, el individuo consiguió ingresar a la oficina de una jueza, situación que encendió las alertas entre el personal de los juzgados. Los agentes reaccionaron y lograron interceptarlo antes de que concretara su propósito de fuga.

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El intento de fuga de alias “Chucky” ocurre en medio de otros episodios que han puesto bajo cuestionamiento los protocolos de vigilancia y custodia en las instalaciones judiciales de Tegucigalpa.

Según la información conocida, el pasado martes otro procesado también habría intentado escapar, en esa ocasión a través de una ventana del edificio.

La repetición de estos incidentes ha generado preocupación entre los funcionarios judiciales, quienes advierten sobre la limitada cantidad de personal de seguridad disponible para resguardar las instalaciones y garantizar la integridad de jueces, empleados y demás personas que permanecen en el lugar.

Además, en los últimos días se ha registrado el ingreso de varios presuntos integrantes de estructuras criminales para participar en audiencias, lo que incrementa las exigencias de vigilancia durante los traslados y la permanencia de los imputados en el complejo.

El sospechoso fue capturado durante un operativo ejecutado en la aldea Nueva Suyapa, en la capital hondureña. (Foto: Policía Nacional)
El sospechoso fue capturado durante un operativo ejecutado en la aldea Nueva Suyapa, en la capital hondureña. (Foto: Policía Nacional)

Ante ese escenario, los jueces hicieron un llamado de auxilio a las autoridades de las fuerzas de seguridad para reforzar la presencia policial y militar en el edificio, así como fortalecer los mecanismos de custodia de los procesados.

La preocupación no se limita a evitar nuevas fugas, sino también a prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a los funcionarios judiciales, especialmente cuando los sospechosos son señalados por delitos relacionados con estructuras criminales organizadas.

Investigarán tatuajes y antecedentes de alias “Chucky”

En cuanto al proceso contra William Gerardo Flores Zúniga, las autoridades tienen previsto trasladarlo a las instalaciones del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses para practicarle diferentes evaluaciones y análisis de sus tatuajes, como parte de las diligencias de identificación.

La DAET lo identifica con el alias de “Chucky” y presuntamente con el rango de “Homie” dentro de la estructura criminal Pandilla 18.

Alias “Chucky” habría engañado al custodio con el argumento de que debía firmar un libro de asistencia para intentar escapar. (Foto: Policía Nacional)
Alias “Chucky” habría engañado al custodio con el argumento de que debía firmar un libro de asistencia para intentar escapar. (Foto: Policía Nacional)

Al momento de su captura, el sospechoso fue señalado por su supuesta vinculación con los delitos de asociaciones terroristas, tráfico de drogas y tenencia ilegal de munición de uso prohibido. Las autoridades deberán determinar su responsabilidad mediante el proceso judicial correspondiente.

Durante el operativo ejecutado en Nueva Suyapa, los agentes también decomisaron dos envoltorios con supuesta marihuana, 10 envoltorios con presunta cocaína, 25 cartuchos de uso prohibido y un teléfono celular que será sometido a análisis.

Los registros policiales también señalan que Flores Zúniga acumula antecedentes entre 2009 y 2026 por diferentes hechos, entre ellos robo, violación, asociación ilícita, privación de libertad, actos de lujuria y tráfico de drogas, entre otros señalamientos.

El intento de fuga podría derivar en nuevas actuaciones legales, aunque corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos para atribuirle otro delito por este episodio.

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