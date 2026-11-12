Vive en uno de los barrios más caros de CABA, mostró cuánto gastó en un mes y sorprendió con el monto total

La usuaria de TikTok @agusproven detalla cada uno de los gastos que realizó en un mes.

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Los videos en los que los usuarios muestran en qué gastan su dinero cada mes se volvieron un formato recurrente en las redes sociales. Suelen generar comparaciones, dudas sobre los ingresos de quienes los publican y un intercambio constante en los comentarios, donde cada persona contrasta lo que ve con su propia economía.

Un caso viral es el de @agusproven, una usuaria que vive sola en un monoambiente en Núñez, el tercer barrio más caro para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires según el Index de ZonaProp. En su video repasó 21 categorías de gastos de octubre y las fue enumerando de mayor a menor, con el monto de cada una. Desde el comienzo marcó el tono del balance: “Yo pensé que el mes pasado había gastado mucho. Se ve que siempre se puede gastar un poco más”.

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El alquiler y los servicios

Según el Index de ZonaProp, el alquiler medio de un monoambiente en la Ciudad es de $786.735 mensuales. Lo que la usuaria pagó por la renta de su departamento en octubre, $985.000, queda $198.265 por encima de ese valor, una diferencia de cerca del 25 por ciento.

En servicios, la joven detalló un gasto de $211.038 el mes pasado. Como referencia, el costo mensual de los servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de $266.456, e incluye energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, según la última canasta de servicios del IIEP-Conicet. Como en el video el transporte aparece por separado, con $60.649 (transporte público y autos de aplicaciones, entre otros), al sumarlo se llega a $271.687, apenas $5.231 más que el promedio del AMBA.

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En servicios, el gasto fue de $211.038, sin incluir transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro punto, la usuaria de TikTok señaló que gastó $291.014 en el auto, aunque no especificó cuánto fue a combustible y cuánto a mantenimiento.

Comida, compras y regalos

En alimentación, el video separa tres rubros: supermercado, con $116.117; delivery, con $100.410; y salidas a comer, con $219.510 en un mes. Juntos suman $436.037. Dentro de ese grupo, las salidas a comer fueron el gasto más alto.

El supermercado fue justamente uno de los puntos que llamó la atención de los usuarios. “No se cómo hacés para gastar tan poco en supermercado”, escribió uno de ellos en los comentarios de la publicación, que superó las 110.000 reproducciones. Si se suman supermercado y delivery, el total es de $216.527, una cifra cercana a lo que la usuaria gastó solo en salidas a comer.

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El segundo rubro más grande fue el shopping, que contempló un gasto de 814.919 pesos. La joven explicó qué incluyó: “Me compré una funda, un fotolibro, ropa, cosas random que uno se compra. No hice shopping en casi todo el año y bueno...”. En regalos, el gasto fue de $578.580, sin mayores detalles. Entre ambos rubros suman $1.393.499, casi el 32% del total del mes.

Salud, contenido y otros gastos

Otro de los rubros que mencionó es el de generación de contenido, con $205.698 en octubre. Según aclaró, incluye todo lo que gasta para grabar sus videos. En salud, registró pagos por $150.000, que corresponden a su psicóloga.

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En octubre, la usuaria pagó $35 mil por las suscripciones. (AP)

También detalló que destinó $129.219 a Santa Rita (gastos de la parroquia y donaciones), y $119.811 en impuestos. A eso le siguieron belleza, con $98.980, y limpieza, con 83.500 pesos.

El resto de las categorías fue de menor monto: entretenimiento, con $45.000; decoración, con $36.900; suscripciones, con $35.000; teléfono, con $27.582; fútbol, con $26.500 (“todo lo que gasto cuando voy a la cancha”, explicó); y “joda”, con 26.000 pesos. En total, la influencer gastó $4.361.427 en octubre, entre los distintos gastos que efectuó.

El total, frente a salarios y canasta básica

Según el último dato disponible de salarios segmentado por jurisdicción, el sueldo promedio neto en la Ciudad de Buenos Aires es de $2.129.318 para un trabajador privado registrado. El gasto total que informó la usuaria equivale a un poco más del doble de esa cifra, aproximadamente 2,05 veces. Solo el departamento representa cerca del 46% de ese salario promedio.

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Otro punto de comparación es la canasta básica total que mide el Idecba. Para un hogar compuesto por un adulto joven, es de $630.549, aunque ese cálculo considera que la persona es propietaria de la vivienda, por lo que no incluye alquiler. Si se descuenta el departamento del gasto de la usuaria, el total es de $3.376.427, más de cinco veces ese valor.

En el video, la joven no detalló sus ingresos, y esa fue una de las dudas que aparecieron en los comentarios. Varios usuarios explicaron que @agusproven tiene varios empleos, y uno de ellos preguntó directamente: “¿De qué trabajás?”. Otros compararon el balance con su propia situación. “Es un montón de plata. Pensar que yo gano $1.100.000 laburando en salud, 8 hs de lunes a sábados”, escribió un usuario. El gasto total de octubre de @agusproven equivale a casi cuatro veces ese ingreso.

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