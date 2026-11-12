Vivió 18 años atrapado en un aeropuerto, inspiró una película de Hollywood y murió en el mismo lugar donde encontró refugio

El hombre que hizo de un aeropuerto su hogar: el refugiado iraní Mehran Karimi Nasseri en su mítico banco rojo de la Terminal 1 de París, donde vivió casi 18 años sin poder entrar a Francia ni ser deportado

Guardar

Le decían “Sir Alfred de Charles de Gaulle”. Durante 18 años, Mehran Karimi Nasseri vivió en el aeropuerto de París, lejos de su país y sin poder establecerse en otro. Un problema con sus documentos lo dejó atrapado en un laberinto migratorio que le impidió cruzar fronteras y recuperar una vida fuera del aeropuerto. Mientras miles de pasajeros llegaban y partían cada día, él seguía allí, sin un lugar al que ir.

Su historia trascendió las fronteras de Francia y despertó el interés de periodistas de todo el mundo. También llegó a Hollywood: su experiencia inspiró La Terminal, la película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. Sin embargo, detrás de la ficción había una historia real mucho más compleja, atravesada por conflictos burocráticos, decisiones personales y años de incertidumbre.

PUBLICIDAD

El 12 de noviembre de 2022, después de haber regresado al aeropuerto donde había pasado buena parte de su existencia, Nasseri murió a los 77 años. Su corazón se detuvo en el mismo lugar que durante tanto tiempo había sido su refugio.

Mehran Karimi Nasseri fue conocido como Sir Alfred de Charles de Gaulle, por el aeropuerto donde vivió por 18 años

Un viaje en busca de su madre y el comienzo del problema

Mehran Karimi Nasseri nació en 1945 en Masjed Soleiman, en la provincia iraní de Juzestán. Su padre era médico y trabajaba en la Anglo-Iranian Oil Company y su madre, de origen escocés, era enfermera en el mismo lugar. En septiembre de 1973 viajó al Reino Unido para estudiar Estudios Yugoslavos en la Universidad de Bradford. Durante ese tiempo, contó él mismo en entrevistas, participó en manifestaciones contra la dictadura, la corrupción y la represión del régimen del sha Mohammad Reza Pahleví.

PUBLICIDAD

Por eso, cuando regresó a Irán, en agosto de 1975, dijo que fue detenido por la policía secreta del régimen, conocida como SAVAK, y permaneció cuatro meses en prisión antes de ser expulsado del país. Al abandonar Irán, recorrió distintos países europeos en busca de asilo, pero solo tuvo negativas. Finalmente, el 7 de octubre de 1980, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aceptó su solicitud en Bélgica y le reconoció la condición de refugiado político.

Nasseri permaneció en Bélgica hasta 1986, cuando decidió viajar al Reino Unido para buscar a su madre, a quien creía que podía localizar en Glasgow, Escocia. Durante el trayecto hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, perdió el bolso donde llevaba sus documentos. Según contó, se lo robaron mientras esperaba en una estación de tren, pero a pesar de ello, pudo abordar un avión hacia Londres.

PUBLICIDAD

Al llegar a Heathrow, las autoridades británicas no pudieron acreditar su identidad ni su condición de refugiado y lo enviaron de regreso a Francia. Allí tampoco consiguió resolver su situación: Bélgica conservaba sus documentos originales, pero su devolución tenía condiciones que no podía cumplir. Sin papeles que acreditaran su identidad y sin posibilidades de completar los trámites migratorios, Nasseri quedó atrapado en el aeropuerto parisino.

inspiró la película La Terminal de Steven Spilberg y Tom Hanks

El banco rojo que se convirtió en su casa

El caso de Nasseri llegó a los tribunales franceses y quedó en manos del abogado especializado en derechos humanos Christian Bourget. En 1992, la Justicia determinó que no podía ser expulsado del aeropuerto, ya que había ingresado legalmente en la zona de tránsito como refugiado. Sin embargo, el fallo no obligaba al Estado francés a concederle un permiso de residencia ni resolvía cómo podía recuperar sus documentos. Así, aunque no podían echarlo de la terminal, tampoco encontraba una vía legal para establecerse fuera de ella.

PUBLICIDAD

Su abogado intentó recuperar la documentación original a través de las autoridades belgas, pero le exigían que Nasseri se presentara personalmente para acreditar su identidad. En 1995, Bélgica le ofreció la posibilidad de regresar bajo la supervisión de un trabajador social y recuperar sus papeles, pero rechazó la propuesta porque su objetivo seguía siendo llegar al Reino Unido. En 1999, las autoridades belgas volvieron a facilitarle documentación que le permitía viajar, aunque para entonces Nasseri ya llevaba más de una década en el aeropuerto y no parecía dispuesto a abandonarlo. Su abogado llegó a declarar que tenía miedo de marcharse.

Durante esos años, organizó su vida alrededor de un banco de plástico rojo de la Terminal 1, cerca de un local de comidas. Allí dormía, guardaba sus pertenencias en un carrito de equipaje y pasaba buena parte del día leyendo diarios y libros, escuchando la radio y escribiendo en su diario personal. También estudiaba economía y mantenía sus objetos ordenados. Los empleados del aeropuerto lo ayudaban con comida, ropa y otras necesidades, y algunos incluso se ocupaban de lavar sus prendas. Con el tiempo, su presencia se volvió habitual para quienes trabajaban en la terminal.

PUBLICIDAD

Fue cuando se consolidó el nombre de Sir Alfred, con el que lo conocían los empleados y los pasajeros. Nasseri había incorporado ese tratamiento a su identidad y comenzó a utilizarlo en sus intercambios con las autoridades. Con los años, también empezó a rechazar documentos que lo identificaban como iraní y que no respetaban el nombre que reclamaba. La posibilidad de abandonar el aeropuerto seguía existiendo, pero su situación ya no dependía únicamente de las decisiones de los gobiernos: también estaba atravesada por su propia resistencia a aceptar las condiciones que le ofrecían.

Afiche de la película "La terminal"

De su historia personal a una película de Hollywood

Con el paso de los años, la historia de Nasseri despertó el interés de cineastas y productores. Su experiencia ya había inspirado Tombés du ciel (1993), una película francesa dirigida por Philippe Lioret y protagonizada por Jean Rochefort y también fue contada en distintos documentales.

PUBLICIDAD

En 2004 publicó The Terminal Man, una autobiografía escrita junto al autor británico Andrew Donkin a partir de sus propias notas y pensamientos escritos en su diario personal en el que contaba su permanencia en el aeropuerto. El libro reconstruyó su recorrido migratorio y su vida cotidiana en la terminal. Ese mismo año, su historia llegó a Hollywood con La terminal, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones.

En la película, Hanks interpreta a Viktor Navorski, un hombre que llega al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York desde Krakozhia, un país ficticio de Europa del Este. Durante su viaje, un golpe de Estado modifica la situación política de su nación y deja sin validez sus documentos. Al aterrizar, descubre que no puede ingresar a Estados Unidos ni regresar a su país. Sin otra alternativa, permanece en la terminal mientras intenta resolver su situación. Allí establece vínculos con los empleados, encuentra formas de sobrevivir y desarrolla una vida dentro del aeropuerto.

PUBLICIDAD

Aunque la película tomó como referencia la experiencia de Nasseri, su argumento incorporó personajes y situaciones ficticias, además de un desenlace propio de Hollywood. DreamWorks, la productora de Spielberg, compró los derechos de la historia del iraní y, según informaron distintos medios, le pagó 250.000 dólares. El estreno volvió a poner su nombre en los medios internacionales y multiplicó el interés por conocer al hombre que había inspirado al protagonista de la película.

Su experiencia también llegó a otros formatos artísticos. El compositor británico Jonathan Dove estrenó en 1998 la ópera Flight, inspirada parcialmente en la historia de un refugiado que vive en un aeropuerto. Así, el caso de Nasseri trascendió las crónicas periodísticas y se convirtió en material para el cine, la literatura, el teatro musical y el documental.

PUBLICIDAD

Su historia inspiró libros, películas y documentales

El regreso al aeropuerto y sus últimos días

En julio de 2006, tras enfermar, Nasseri abandonó la Terminal 1 y fue trasladado a un hospital. Durante su internación, su histórico espacio fue desmantelado. Al recibir el alta médica y ser asistido por la Cruz Roja francesa en el aeropuerto, pasó algunas semanas alojado en un hotel cercano. Finalmente, el 6 de marzo de 2007, fue trasladado a un centro de acogida de la organización benéfica Emaús, en el distrito 20 de París, donde permaneció durante los años siguientes.

Su salida de Charles de Gaulle puso fin a una etapa de casi dos décadas, pero su historia continuó ligada al aeropuerto. Después de tantos años, aquel espacio se había convertido en una parte central de su vida. En septiembre de 2022, a los 77 años, Nasseri regresó voluntariamente a la terminal y volvió a instalarse allí.

El 12 de noviembre de ese mismo año sufrió un ataque cardíaco en la Terminal 2F. Pese a la intervención del personal del aeropuerto y de los servicios de emergencia, murió en el lugar.