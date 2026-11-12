El Plan Madagascar: cuando Göring le mostró a Hitler el proyecto de crear el gueto judío más grande del mundo en una isla de África

El Plan Madagascar proyectó el confinamiento de cuatro millones de ciudadanos judíos bajo el control de las autoridades de las SS

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Iba a ser el gueto judío más grande del planeta, un campo de concentración de 587.000 kilómetros cuadrados, lejos de Alemania, aislado de cualquier otra tierra, rodeado por el mar. La idea surgió de la enfebrecida cabeza del Reichsluftfahrtminister Herman Göring y se la presentó a Adolf Hitler el 12 de noviembre de 1938, cuando en Berlín y otras ciudades alemanas y austríacas todavía humeaban los restos de los incendios de la noche de los cristales rotos, el brutal ataque sincronizado contra las instituciones y los comercios judíos perpetrado tres días antes, que incluyó la deportación de miles de ciudadanos de ese origen.

“No me gustaría ser judío en Alemania”, había dicho con sorna Göring la mañana siguiente. El proyecto que le llevó a su jefe tres días después iba más allá y tenía como objetivo erradicarlos de todos los territorios del Reich. Desde la llegada de Hitler al poder, en 1933, los nazis habían avanzado bastante en ese sentido: la población judía de Alemania se había reducido de 520.000 a 350.000 en apenas cinco años. Había emigrado a otros países para huir de las persecuciones. Lo que Göring se proponía era directamente borrarlos del mapa europeo y confinarlos en Madagascar, una isla del Océano Índico, frente a las costas de África.

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El Plan Madagascar, como se lo llamó, requería poner a la isla bajo la soberanía de Alemania y reubicar a los veinticinco mil franceses que residían allí, incluso con cierta compensación, para instalar a los judíos, quienes serían trasladados a la fuerza desde todos los países en la órbita nazi y perderían su ciudadanía. La operación no le costaría un marco al Reich, porque los gastos de transporte y asentamiento serían sufragados por los propios judíos con sus bienes expropiados al momento de la deportación. Allí vivirían con Gobierno propio pero controlado por militares alemanes y solo podrían dedicarse a la agricultura.

Cuando se le ocurrió a Göring, el proyecto era todavía impracticable. En 1938 la guerra —aunque ya estuviera en la cabeza de Hitler y en los planes armamentistas de la Alemania nazi— no había comenzado y Madagascar era una colonia francesa. Por eso el plan quedó en suspenso hasta que cambiara la situación. Era cuestión de tiempo, porque Hitler ya tenía previsto atacar a Francia si se oponía a sus políticas expansionistas en Europa.

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El Plan Madagascar determinaba deportar casi cuatro millones de judíos y transformar la isla de África en un gigantesco campo de concentración (Wikipedia Creative Commons)

Rademacher insiste

La situación cambió en mayo de 1940, cuando las tropas alemanas invadieron Francia atacando la línea Maginot, esa cadena de fortificaciones que los franceses creían inexpugnables, pero sobre todo eludiéndola desde el norte, a través de Luxemburgo. Cuando el 14 de junio cayó Paris y la Francia derrotada firmó el armisticio, el Plan Madagascar ya había sido reflotado. Si hasta entonces la isla había sido colonia francesa, ahora quedaba bajo dominio alemán.

No fue Göring quien volvió a poner el plan sobre la mesa sino Franz Rademacher, diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y nazi ferviente. Se lo presentó a Hitler el 3 de junio, cuando la caída de la capital francesa era solo cuestión de tiempo. “La victoria se acerca y Alemania debería hacer posible —en mi opinión tendría que ser un deber— que todos los judíos se marchasen fuera de Europa”, decía Rademacher en la introducción al plan.

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El texto que el diplomático le llevó al líder nazi era breve pero concreto: “En el Tratado de Paz, Francia debe ceder la isla de Madagascar para la solución de la cuestión judía, así como reasentar y compensar a los aproximadamente 25.000 ciudadanos franceses que allí residen. La isla será transferida a Alemania bajo mandato. La bahía de Diego Suárez y el puerto de Antsirane, de importancia estratégica marítima, se convertirán en bases navales alemanas. Además de estas bases navales, se excluirán zonas adecuadas del territorio judío para la construcción de bases aéreas. La parte de la isla no necesaria para fines militares quedará bajo la administración de un gobernador de policía alemán, quien estará bajo la autoridad del Reichsführer SS. Además, los judíos contarán con su propia administración en este territorio: alcaldes, policía, servicios postales y ferroviarios, etc. Serán responsables solidarios del valor de la isla. Para ello, sus antiguos activos financieros europeos se transferirán a un banco europeo que se creará con este fin. Si dichos activos no fueran suficientes para pagar el terreno que recibirán y adquirir los bienes necesarios en Europa para el desarrollo de la isla, podrán obtener créditos bancarios del mismo banco”, especificaba. La ecuación quedaba clara: los judíos no solo serían erradicados y confinados, sino que pagarían por todo el procedimiento.

Herman Göring presentó a Adolf Hitler la propuesta de expulsar a la población judía hacia Madagascar tras los ataques de la Noche de los Cristales Rotos

Una paradoja siniestra

La idea sobre la que se basaba el Plan Madagascar no era original del Reichsluftfahrtminister Göring ni del diplomático Rademacher. Paradójicamente, estaba inspirada en el libro de un escritor judío. Uno de los primeros dirigentes del Movimiento nacional judío a favor del sionismo, Theodor Herzl, había escrito en 1902 una novela titulada Altneuland (Viejanueva tierra) en la que postulaba a la isla africana como futura tierra de emigración para los judíos. Claro que en la novela de Herzl la isla era una tierra prometida, un lugar de libertad, mientras que en el plan de Rademacher, Madagascar se transformaría en un inmenso campo de concentración.

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Hitler “compró” el plan de Rademacher y el 18 de junio de 1940, durante una conferencia para discutir el destino de la Francia derrotada, él y su ministro de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop, informaron a Benito Mussolini y a su canciller, el conde Ciano, del nuevo Plan Madagascar. Para entonces, el führer había desechado un plan alternativo que le había presentado Adolf Eichmann, que pretendía confinarlos en Palestina.

Madagascar era también conocida como la “Gran Isla Roja” del Océano Índico, frente a la costa sureste de África y al este de Mozambique. Además de la isla principal, su territorio se extiende también a otras pequeñas islas que la rodean. Con 1.600 kilómetros de largo, es la mayor de África y la cuarta más grande del mundo. Para 1940, su población estaba compuesta por unos 25.000 ciudadanos franceses, que convivían —en realidad colonizaban— a los nativos de la isla, los magaches.

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Era un territorio insular salvaje, casi virgen, que carecía de infraestructuras de salud. La fiebre amarilla solía hacer estragos, sobre todo entre los nativos. Su clima, pesado subtropical, supondría una sentencia de muerte para cualquier gran población. Y la llegada de los judíos expatriados la superpoblaría sin remedio. No tendrían lo suficiente para alimentarse ni contarían con viviendas. Tarde o temprano, esas condiciones miserables llevarían a muchos de ellos a la muerte.

El proyecto calculaba en cuatro millones la cantidad de judíos provenientes de Europa que vivirían desterrados en la isla. Se los despojaría de su nacionalidad y, si bien podrían organizar su propio gobierno local, estarían bajo la supervisión de la autoridad militar alemana. Rademacher, además, proponía crear un banco europeo que se encargaría de liquidar los activos judíos y también serviría de intermediario entre los habitantes en Madagascar y el resto del mundo, con el objetivo de evitar que los judíos interactuasen financieramente con otros países.

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Göring supervisaría la economía del Plan Madagascar y además se crearía un Departamento de Información junto con el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda, que se encargaría del manejo de información dentro de la isla. El jefe de la división de la Cancillería del führer, Viktor Brack, coordinaría el trasporte. Las fuerzas militares alemanes construirían bases aéreas y navales. Aislados, rodeados por el mar y vigilados por las SS, los judíos confinados en la isla no tendrían oportunidad de irse.

Entrada al campo de concentración alemán nazi Auschwitz II-Birkenau en Oswiecim (Polonia) (EFE/Jacek Bednarczyk /Archivo)

El fracaso y la “solución final”

Sin embargo, el proyecto fracasó aún antes de comenzar porque transportar millones de judíos desde Europa hasta la isla se mostró pronto como una tarea imposible. En el plan original se planteaba que el transporte se realizaría con buques de la Armada británica, dando por sentado que tarde o temprano, Alemania vencería a Inglaterra y tomaría posesión también de sus barcos. Por otro lado, el bloqueo naval de los ingleses dejó a los alemanes sin rutas marítimas. Y, pese a que Francia se había rendido, el Gobierno títere de Vichy nunca firmó el acuerdo de ceder la colonia de Madagascar como pretendían los alemanes. Así, el Plan Madagascar, ese gueto monumental que tan grandioso le había parecido a Hitler, se derrumbó.

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Los nazis volvieron a poner entonces la mirada en los campos de concentración de los países ocupados de Europa del Este, principalmente los de Polonia. Pero ya estaban superpoblados y las nuevas oleadas de detenidos amenazaban con hacerlos colapsar. Los convirtieron entonces en centros de exterminio, con la implementación de fusilamientos masivos, cámaras de gas y crematorios para procesar los cuerpos de los muertos.

La tarea de planificar y conducir el genocidio recayó en Adolf Eichmann, el mismo hombre que se había opuesto al Plan Madagascar y propuesto crear un gueto gigante en Palestina, lo que le había valido el rechazo de Hitler. La “solución final al problema judío”, como se la llamó, fue para él una especie de revancha por aquella derrota.

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Del delirante Plan Madagascar queda solo el breve texto que el diplomático Franz Rademacher escribió de puño y letra para presentárselo a Hitler. Su párrafo final pone en evidencia tanto el desprecio de los nazis por los judíos como la intención de mostrar la creación de ese enorme campo de concentración insular como una acción positiva ante los ojos del mundo: “Puede utilizarse con fines propagandísticos la generosidad mostrada por Alemania al permitir la autogestión cultural, económica, administrativa y jurídica a los judíos; al mismo tiempo, puede subrayarse que nuestro sentido de responsabilidad alemán hacia el mundo nos prohíbe otorgar un Estado soberano a una raza que no ha tenido un Estado independiente durante miles de años: esto aún requeriría la prueba de la historia”, dice.