Último día del Papa en Argentina: fotos de la visita a la cárcel de Devoto y la histórica misa en Luján

León XIV visitó a los internos de la cárcel de Devoto durante su último día en la Argentina.
11 Nov, 2026 07:08 a. m. EST
El Papa llamó a los detenidos a encontrar en la fe una oportunidad para recomenzar.
“Es momento de reiniciar sus vidas”, expresó León XIV ante los reclusos de Devoto.
La visita papal reunió a 69 internos en el gimnasio del penal federal.
El Pontífice escuchó testimonios de detenidos que encontraron en la Iglesia un camino de transformación.
León XIV pidió que el encierro pueda convertirse en un tiempo de gracia, reparación y esperanza. El Papa convocó a los presos a reconstruir sus vínculos familiares y su lugar en la sociedad.
Durante su paso por Devoto, León XIV habló de conversión, reconciliación y nuevas oportunidades.
El líder de la Iglesia Católica cuestionó las falsas promesas de la droga, el dinero fácil y la violencia.
León XIV reclamó cárceles más humanas, orientadas a la recuperación y la reinserción social.
El Papa invitó a los familiares de los detenidos a sostener la esperanza y la oración.
La visita a Devoto fue una de las últimas actividades de León XIV antes de viajar a Luján.
El Pontífice destacó que, aun en la oscuridad, es posible encender pequeñas luces de esperanza.
León XIV pidió proteger a niños y jóvenes de las redes de criminalidad.
Miles de creyentes acompañarán al Pontífice en una jornada de fe en Luján.
El Papa llegará a Luján a bordo del Papamóvil para saludar a los peregrinos.
León XIV celebrará una misa histórica ante miles de fieles en la Basílica de Luján. La fe y la multitud marcarán el paso del Papa por Luján.
La fecha une dos hitos: el día de la Virgen de Luján y el inicio del pontificado de León XIV.
León XIV rendirá homenaje a Francisco en uno de los principales santuarios argentinos.
La Basílica de Nuestra Señora de Luján será el punto final de la visita papal al país.
La ceremonia incluirá testimonios de comunidades acompañadas por Cáritas.
León XIV recorrerá las calles de Luján antes de celebrar la misa ante los fieles.
La llegada del Papa convertirá a la Basílica de Luján en el centro de una jornada histórica.
Luján se prepara para recibir una multitud en la misa que oficiará León XIV.
El Pontífice volverá a poner el foco en los sectores más vulnerables durante la celebración en Luján.
Fieles de todo el país se congregarán frente a la Basílica para la misa papal.
La Virgen de Luján recibirá al Papa en el último acto de su gira argentina.
León XIV encabezará la celebración religiosa antes de partir rumbo a Perú.
La Basílica de Luján será el escenario del cierre de la visita de León XIV a la Argentina.
Fotos: Adrián Escandar, Reuters y AFP