Último día del Papa en Argentina: fotos de la visita a la cárcel de Devoto y la histórica misa en Luján

El Pontífice se despide del país luego de una agenda de actividades que comenzó el domingo. Perú será su próxima parada

Visita del papa León XIV a la Argentina - Devoto
León XIV visitó a los internos de la cárcel de Devoto durante su último día en la Argentina.
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Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El Papa llamó a los detenidos a encontrar en la fe una oportunidad para recomenzar.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
“Es momento de reiniciar sus vidas”, expresó León XIV ante los reclusos de Devoto.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
La visita papal reunió a 69 internos en el gimnasio del penal federal.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El Pontífice escuchó testimonios de detenidos que encontraron en la Iglesia un camino de transformación.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
León XIV pidió que el encierro pueda convertirse en un tiempo de gracia, reparación y esperanza.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El Papa convocó a los presos a reconstruir sus vínculos familiares y su lugar en la sociedad.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
Durante su paso por Devoto, León XIV habló de conversión, reconciliación y nuevas oportunidades.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El líder de la Iglesia Católica cuestionó las falsas promesas de la droga, el dinero fácil y la violencia.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
León XIV reclamó cárceles más humanas, orientadas a la recuperación y la reinserción social.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El Papa invitó a los familiares de los detenidos a sostener la esperanza y la oración.
Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
La visita a Devoto fue una de las últimas actividades de León XIV antes de viajar a Luján.
El Pontífice destacó que, aun en la oscuridad, es posible encender pequeñas luces de esperanza.
El Pontífice destacó que, aun en la oscuridad, es posible encender pequeñas luces de esperanza.
León XIV pidió proteger a niños y jóvenes de las redes de criminalidad.
León XIV pidió proteger a niños y jóvenes de las redes de criminalidad.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Lujan
Miles de creyentes acompañarán al Pontífice en una jornada de fe en Luján.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Lujan
El Papa llegará a Luján a bordo del Papamóvil para saludar a los peregrinos.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Lujan
León XIV celebrará una misa histórica ante miles de fieles en la Basílica de Luján.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La fe y la multitud marcarán el paso del Papa por Luján.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La fecha une dos hitos: el día de la Virgen de Luján y el inicio del pontificado de León XIV.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
León XIV rendirá homenaje a Francisco en uno de los principales santuarios argentinos.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La Basílica de Nuestra Señora de Luján será el punto final de la visita papal al país.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La ceremonia incluirá testimonios de comunidades acompañadas por Cáritas.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
León XIV recorrerá las calles de Luján antes de celebrar la misa ante los fieles.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La llegada del Papa convertirá a la Basílica de Luján en el centro de una jornada histórica.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
Luján se prepara para recibir una multitud en la misa que oficiará León XIV.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
El Pontífice volverá a poner el foco en los sectores más vulnerables durante la celebración en Luján.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
Fieles de todo el país se congregarán frente a la Basílica para la misa papal.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
La Virgen de Luján recibirá al Papa en el último acto de su gira argentina.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Luján
León XIV encabezará la celebración religiosa antes de partir rumbo a Perú.
Visita del papa León XIV a la Argentina - Lujan
La Basílica de Luján será el escenario del cierre de la visita de León XIV a la Argentina.

Fotos: Adrián Escandar, Reuters y AFP

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