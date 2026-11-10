La historia detrás de la foto de Francisco y León XIV juntos en una misa en Buenos Aires hace 22 años

Una fotografía de 2004 en la parroquia San Agustín de Recoleta documentó la misa compartida por Jorge Mario Bergoglio y Robert Francis Prevost antes de sus pontificados

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La imagen permaneció durante años guardada entre álbumes de la parroquia San Agustín, en Recoleta, hasta que adquirió un significado inesperado: muestra al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio junto a Robert Francis Prevost el 28 de agosto de 2004, durante una misa que hoy reúne en una misma escena a dos futuros papas. La fotografía volvió a circular por ese encuentro, ocurrido 22 años antes de la llegada de León XIV al pontificado.

A partir de ese recuerdo, el cura agustiniano Pablo Hernando Moreno reconstruyó la relación que Bergoglio y Prevost forjaron con el paso de los años. Los dos se conocieron en la parroquia San Agustín y más tarde coincidieron en tareas de gobierno de la Iglesia católica, cuando Francisco designó al religioso estadounidense en un dicasterio vinculado con la elección de obispos.

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Los álbumes de la parroquia San Agustín

La visita de Prevost a la Argentina había comenzado unos días antes de aquella celebración, según detalló en Infobae Al Mediodía Hernando Moreno. Viajó como prior general de la Orden de San Agustín para participar de un curso sobre espiritualidad agustiniana y, en ese marco, los religiosos invitaron a Bergoglio a presidir la eucaristía del 28 de agosto en la iglesia de Recoleta.

Prevost permaneció junto al entonces arzobispo de Buenos Aires durante la ceremonia. También aparece en la fotografía monseñor Cipriano, obispo de Cafayate, quien murió años después. La escena no tuvo entonces una trascendencia especial y quedó archivada entre otras imágenes de la actividad parroquial.

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Prevost viajó a Buenos Aires como prior general de la Orden de San Agustín para participar de un curso de espiritualidad agustiniana /captura de video/

Moreno recuperó la foto entre el material que Cipriano le había dejado. Recién al advertir que registraba el encuentro de dos futuros papas pertenecientes a órdenes religiosas resolvieron difundirla, después de que la imagen pasara años sin salir de esos álbumes.

Bergoglio y Prevost volvieron a encontrarse en las decisiones de la Iglesia

El contacto entre ambos se profundizó después de 2004. Según el relato de Moreno, la tarea de Prevost en el organismo de la Santa Sede que interviene en los nombramientos episcopales llevó a que mantuviera conversaciones frecuentes con Bergoglio, ya convertido en el papa Francisco.

Uno de esos intercambios giró en torno al futuro de un religioso. Francisco prefería que siguiera en Buenos Aires, mientras Prevost pensaba en llevarlo a Roma. La diferencia no alteró el vínculo, aunque quedó como una anécdota que el actual pontífice solía recordar con humor.

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Moreno contó que Prevost decía que aquel desacuerdo podía cerrarle el camino hacia un obispado. Sin embargo, Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, en Perú, y luego lo creó cardenal en 2023. Para el sacerdote agustiniano, nadie en el entorno inmediato del religioso imaginaba que terminaría al frente de la Iglesia.

Un viaje por Cafayate dejó recuerdos de la etapa argentina de Prevost

Moreno acompañó a Prevost por el norte argentino durante aquella visita de 2004. El recorrido incluyó Cafayate, donde el entonces prior general buscó referencias de paisajes y situaciones que le resultaban familiares por su trabajo pastoral previo en Chulucanas, Perú.

Viajaba solo y llevaba una computadora pequeña dentro del automóvil, según recordó el sacerdote. Durante su estadía en Cafayate también pidió encontrar una cancha para jugar al tenis, un detalle que Moreno conserva de esos días compartidos fuera de la agenda religiosa.

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Una monja sostiene una bandera con una imagen del Papa León y del difunto Papa Francisco argentino, antes de una misa en el Monumento de los Españoles a la que asistirá el Papa León durante su viaje de 12 días a Sudamérica, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

El cura agustiniano lo describió como una persona atenta a las conversaciones y a los pedidos que recibía. Señaló que tomaba apuntes para retomar luego los asuntos pendientes y que esa forma de escuchar ya estaba presente en el religioso que conoció durante su paso por la Argentina.

Moreno diferenció ese método del estilo de Francisco, a quien definió como una figura más espontánea y pastoral. En Prevost observó un modo más reflexivo de trabajar, con tiempos de evaluación antes de tomar decisiones o fijar posiciones públicas.

León XIV y la búsqueda de equilibrio dentro de la Iglesia

Según el sacerdote, León XIV dedicó su primer año de pontificado a observar antes de iniciar visitas internacionales. Consideró que esa etapa responde a la intención del papa de acercar a sectores tradicionalistas y liberales dentro de la Iglesia católica.

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Durante su visita a la Argentina, el pontífice llegó con discursos y homilías preparados, de acuerdo con Moreno. En esos mensajes identificó una insistencia sobre la familia, la justicia social y las personas desamparadas, ejes que también aparecieron en sus actividades públicas.

La visita al Cottolengo fue interpretada por el agustiniano como una señal de esa prioridad. Para Moreno, el gesto planteó una interpelación dirigida tanto a quienes ocupan responsabilidades públicas como a quienes disponen de recursos económicos.

La preocupación por la inteligencia artificial fue otro de los asuntos que, según Moreno, aparecieron en las intervenciones de León XIV. El sacerdote sostuvo que el pontífice advierte sobre la necesidad de establecer criterios éticos que orienten el uso de esa tecnología.

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Robert Prevost y el papa Francisco. (Foto: Vatican News)

El papa recibió a las cuatro ramas de la familia agustiniana en la Nunciatura

Moreno integró la delegación que visitó a León XIV un domingo a las 19.30 en la Nunciatura. Participaron representantes de la Orden de San Agustín, los Recoletos, los Asuncionistas y las Agustinas Misioneras, las cuatro ramas de la familia agustiniana.

Durante el encuentro, Prevost reconoció a Moreno por su nombre. Ambos habían vuelto a verse en Roma, cuando el entonces cardenal asistía al colegio de Santa Mónica, un vínculo posterior a aquel viaje que los había reunido en territorio argentino.

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