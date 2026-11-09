Crimen y Justicia

Murió atropellado un yaguareté en Corrientes: tenía dos años y era parte de un programa de reintroducción de la especie

El animal, llamado Anguja, fue embestido por una camioneta en la Ruta Provincial 6, cerca del Parque Nacional Mburucuyá. El hecho ocurrió en un sector con señalización preventiva. La Justicia investiga las circunstancias del episodio

Anguja, el yaguareté atropellado
Anguja, el yaguareté atropellado
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Un yaguareté de dos años y medio que formaba parte del programa de reintroducción de la especie en Corrientes murió atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial 6, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá. El hecho ocurrió en un tramo que contaba con límites de velocidad establecidos y carteles que advertían sobre la presencia de fauna silvestre.

El ejemplar, identificado como Anguja, fue embestido durante la noche del domingo, cerca del paraje Pago Redondo, en el tramo que conecta las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá. Según informó el diario El Litoral, el vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Amarok.

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El cuerpo del animal fue encontrado a un costado de la ruta durante las primeras horas de este lunes. Tras el aviso, intervinieron efectivos de la Policía Rural de Corrientes y agentes de Parques Nacionales, mientras que la Justicia inició una investigación para establecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar las eventuales responsabilidades.

De acuerdo con la información publicada por medios correntinos, el fiscal Daniel Lezcano tomó intervención en el caso y dispuso distintas medidas. Entre ellas, el traslado del cuerpo al Centro de Conservación Aguará, donde se realizará una necropsia. También se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

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Yaguareté
El yaguareté fue declarado Monumento Natural a nivel nacional y provincial en Corrientes (Foto/Freepik)

Anguja era hijo de Saso y Coli, dos yaguaretés liberados en 2021 como parte del proyecto de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá, impulsado por la Fundación Rewilding Argentina junto con organismos provinciales y nacionales. Su nacimiento representaba uno de los resultados del trabajo de recuperación de estos felinos, que habían desaparecido de la provincia durante décadas.

Los primeros rastros del animal fuera de la isla donde nació fueron registrados en julio de este año. Desde entonces, los especialistas seguían sus desplazamientos a través de huellas y otros indicios encontrados en el terreno, además de los avistajes reportados por pobladores de la zona.

A diferencia de otros ejemplares incluidos en el programa de conservación, Anguja no tenía un collar satelital. Los especialistas monitoreaban sus desplazamientos mediante huellas, rastros y avistajes reportados por pobladores de la zona.

Según explicaron desde Rewilding Argentina, los yaguaretés recorren grandes extensiones de territorio para encontrar alimento, reproducirse y establecer sus áreas de acción. Durante esos desplazamientos pueden atravesar rutas y zonas intervenidas por las personas, lo que aumenta el riesgo de atropellamientos.

El tramo de la Ruta Provincial 6 donde murió atropellado Anguja contaba con límites de velocidad establecidos y carteles que advertían sobre la presencia de fauna silvestre (Foto de referencia/Yaca Ferroni)
El tramo de la Ruta Provincial 6 donde murió atropellado Anguja contaba con límites de velocidad establecidos y carteles que advertían sobre la presencia de fauna silvestre (Foto de referencia/Yaca Ferroni)

En este caso, el sector donde ocurrió el impacto tenía cartelería preventiva instalada por Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes, que advertía sobre la presencia de animales silvestres. También contaba con límites de velocidad establecidos.

Tras la muerte de Anguja, desde los organismos de conservación insistieron en la necesidad de respetar las velocidades máximas permitidas, especialmente en las rutas cercanas a áreas naturales protegidas, para evitar nuevos atropellamientos.

En 2018, una Ford Ecosport atropelló a una yaguareté preñada en Misiones y tuvo que pagar una multa
En 2018, una Ford Ecosport atropelló a una yaguareté preñada en Misiones y tuvo que pagar una multa

Una especie en peligro crítico de extinción

El yaguareté está declarado Monumento Natural Nacional mediante la Ley 25.463 y también cuenta con protección legal en Corrientes. Sin embargo, su población continúa amenazada por la caza ilegal, la pérdida de su hábitat y los atropellamientos.

Según una investigación periodística publicada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en noviembre de 2025, en Argentina quedan alrededor de 250 yaguaretés. El trabajo, titulado Los expedientes del yaguareté, advirtió sobre las dificultades para investigar y sancionar los delitos contra esta especie protegida.

El relevamiento determinó que, entre 2010 y 2023, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) abrió 46 investigaciones preliminares vinculadas al yaguareté. Tres de cada diez correspondían a hechos de caza y casi la mitad de ellas terminaron archivadas.

En agosto pasado, condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

El informe también identificó los atropellamientos como una de las amenazas para la supervivencia de la especie. En agosto de este año, un yaguareté ya había sido visto sobre la Ruta Provincial 6, donde ahora murió Anguja. Según el diario Primera Edición, los especialistas vincularon aquel avistamiento con la expansión de una población que ronda los 50 ejemplares en libertad en la provincia.

En los Esteros del Iberá, la Fundación Rewilding Argentina trabaja desde hace años en la recuperación del yaguareté, mediante la reproducción, liberación y seguimiento de ejemplares en ambientes donde la especie había desaparecido.

La muerte de Anguja vuelve a poner el foco en la necesidad de proteger los corredores naturales que utilizan estos felinos para desplazarse y reducir los riesgos que enfrentan al atravesar las rutas.

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