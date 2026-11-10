Economía

Aguinaldo de diciembre 2026: cómo se calcula y cuándo se cobra

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se abonará en diciembre, con plazos y criterios de liquidación establecidos por ley

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para determinar cuánto corresponde cobrar, se debe identificar la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En diciembre, los trabajadores registrados y los beneficiarios del sistema previsional recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El pago representa un ingreso adicional para millones de personas y se rige por una fórmula establecida por ley.

El SAC se liquida en dos cuotas durante el año: la primera en junio y la segunda en diciembre. Cada una equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre correspondiente.

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El pago del aguinaldo constituye una obligación legal para los empleadores y no puede reemplazarse por otros beneficios o compensaciones. Su liquidación debe respetar los plazos previstos y las pautas de cálculo establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, independientemente de la modalidad de pago del salario habitual.

Para los trabajadores en relación de dependencia, el período que se toma como referencia comprende los meses de julio a diciembre de 2026. Por eso, el importe final dependerá del salario más alto que hayan percibido durante esos seis meses y de los conceptos remunerativos que integren la liquidación.

Manos de un hombre sujetando billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera junto a un sobre marrón, una libreta y una taza de café.
El SAC se liquida en dos cuotas durante el año: la primera en junio y la segunda en diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes cobran el aguinaldo

Tienen derecho a percibir el SAC los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como de la administración pública. También están incluidos el personal de casas particulares y los trabajadores rurales.

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Por otra parte, los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), reciben el medio aguinaldo junto con sus haberes.

En cambio, quedan excluidos quienes trabajan de manera independiente, los monotributistas y los autónomos, ya que no mantienen una relación laboral de dependencia.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026

Para determinar cuánto corresponde cobrar, se debe identificar la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre de 2026 y calcular la mitad de ese importe.

En ese cálculo se contempla el sueldo básico y otros conceptos remunerativos, como horas extras y comisiones, siempre que correspondan a la remuneración del trabajador. Por ejemplo, si el mejor salario mensual del semestre fue de $1.800.000, el aguinaldo bruto será de $900.000.

Manos de dos personas que entregan y reciben billetes de pesos argentinos sobre un mostrador con panel de vidrio.
Dos personas realizan una transacción con billetes de pesos argentinos a través de la ventanilla de una entidad bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos de trabajadores que no completaron los seis meses del período, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. Para calcularlo, se divide el mejor sueldo mensual por 12 y se multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados. También puede efectuarse el cálculo según los días efectivamente trabajados.

También es importante tener en cuenta que el aguinaldo tiene carácter remunerativo y está sujeto a los descuentos legales correspondientes. Sin embargo, su liquidación debe realizarse por separado del salario habitual, de modo que el trabajador pueda identificar el importe bruto, las retenciones aplicadas y el monto neto que recibirá en su cuenta bancaria.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

La legislación establece que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 18 de diciembre. De todos modos, la normativa contempla un plazo de gracia de cuatro días hábiles, por lo que el empleador podrá efectuar el pago hasta el 24 de diciembre.

Si el empleador no efectúa el pago dentro del plazo establecido, incurre en mora automática a partir del día siguiente al vencimiento, sin que sea necesario que el trabajador realice un reclamo previo.

En ese caso, deberá abonar los intereses correspondientes por el período de demora. Para exigir el pago, el empleado puede enviar una intimación formal a través de un telegrama laboral gratuito del Correo Argentino.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán la segunda cuota del aguinaldo junto con el haber mensual de diciembre, de manera automática y sin necesidad de realizar trámites. Los depósitos se efectuarán de forma escalonada, según el tipo de prestación, el nivel de ingresos y la terminación del DNI.

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