“Madre de la patria” y mujer empoderada en tiempos coloniales: la historia de Mama Antula, la primera santa argentina

"Me sentí atormentada y desconsolada. La angustia era por el bien que el Pueblo de Dios perdía", escribió en una de sus cartas cuando la Compañía de Jesús fue expulsada del Virreinato

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Durante su visita a la Argentina, el papa León XIV hizo referencia a Mama Antula, la primera santa argentina. En la misa celebrada este martes en Córdoba, el Sumo Pontífice destacó la tradición de santidad de la provincia y mencionó, entre otros ejemplos, a la religiosa y al cura Brochero.

“La tierra que ahora nos acoge ha sido rica en frutos de santidad. El ejemplo de quienes nos han precedido en este camino nos sigue interpelando a vivir como ellos vivieron y a entregar la vida como Cristo ha hecho con nosotros, y como ellos supieron imitar con perfección”, expresó.

Luego, señaló: “La ciudad de Córdoba ha sido tierra de santos. Por sus conventos, iglesias, por sus calles, y hospitales, transitaron hombres y mujeres que dieron la vida por el evangelio. En Argentina vivieron hombres y mujeres como el Cura Brochero y Mama Antula, por poner solo dos ejemplos, que fueron llamados por el señor y enviados a la misión sin que ellos fueran conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser. Porque todos los cristianos somos simples servidores. No hemos de hacer mas que cumplir con nuestro deber”.

Cabe señalar que el papa León XIV llegó este martes a Córdoba para encabezar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde miles de fieles pasaron la noche en vigilia. La celebración, prevista para las 10, es el acto central de su tercera jornada de visita a la Argentina.

El papa León XIV avanza sobre el estrado junto a miembros del clero durante una misa celebrada en Córdoba, Argentina.

La historia de Mama Antula y cómo se convirtió en la primera santa argentina

El pueblo quechua la bautizó Mama Antula. Era un derivado de su nombre en la lengua que había adoptado. María Antonia de Paz y Figueroa había nacido en 1730 en Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero, en el seno de una familia acomodada. Fue una mujer que vivió fuera de su tiempo histórico. Convivió en un país colonial con una concepción de vida patriarcal, de rangos jerárquicos, que esperaba de ella y del resto de las mujeres que oculten y silencien cualquier vestigio de independencia y rebeldía como saber escribir y leer. No pudieron con ella. Se rebeló al mandato cultural del siglo XVIII y al credo familiar que respetaba los estereotipos femeninos de la época: a los quince años desafió a su padre al avisarle que no se casaría ni sería monja.

En los albores de la patria decidió vestirse de varón y ser laica jesuita. La rebeldía le causó secuelas: la expulsaron de su casa. Se instaló en el beaterio de los jesuitas. Rechazó su apellido, renunció a la riqueza de su familia, adoptó el nombre de María Antonia de San José. “Siendo aún joven, pronto entró en contacto con la espiritualidad ignaciana. En 1745 vistió el hábito de ‘beata’ jesuita mediante la emisión de votos privados y comenzó a llevar vida comunitaria junto a otras consagradas. Bajo la dirección del padre jesuita Gaspar Juárez, se dedicó a la educación de los niños, al cuidado de los enfermos y al socorro de los pobres”, rescata un portal del Vaticano.

Hacia 1767, volvería a sublevarse ante los preceptos establecidos. Reforzaba su rol de mujer empoderada, disruptiva. Se había comprometido a una misión, había abrazado la campaña de la Compañía de Jesús. El 9 de agosto, el rey Carlos III ordenó disolver la obra jesuítica: a partir de entonces, el trabajo social y espiritual de los jesuitas estaba completamente vedado. Cuando los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la corona española, escuchó una voz interior que la convocaba a ser la heredera: tenía 36 años y se consideraba hija espiritual de la Compañía de Jesús. Quería seguir llevando la palabra de dios a través de los ejercicios espirituales del apostolado.

“Ya con 37 años, perseveró en su intención de seguir organizando cursos de Ejercicios Espirituales. Entre 1768 y 1770, los participantes vivieron el tiempo de retiro durante varios días, recibiendo orientación y reflexionando sobre sus vidas. Para este proyecto contó con el pleno consentimiento de su confesor y del Obispo de la ciudad de Santiago del Estero, donde abrió una casa”, describe el Vaticano News la vida de Mama Antula.

La mayoría de los próceres de Mayo y de la Independencia, y otras personalidades de la época, pasaron por la Casa de Ejercicios construida por María Antonia de Paz y Figueroa

Su meta era llevar a dios a donde no lo conocían. Desde Silípica hasta Loreto, Salavina, Soconcho, Atamisqui, las provincias de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta y Tucumán. Caminó más de cuatro mil kilómetros descalza por todo el virreinato para continuar con el legado a pesar de la prohibición. Su misión era visitar las regiones pobres del nordeste argentino para promover los ejercicios espirituales y en apenas ocho años, consiguió ofrecer los ejercicios espirituales a setenta mil personas.

Su método consistía en llegar a un pueblo, presentar los permisos ante las autoridades y dictar un curso de diez días de duración ante cualquier interesado, sin importar escalafón social. Llegó a Buenos Aires en septiembre de 1779, después de un arduo viaje. El Virrey y el Obispo le negaron el permiso para dictar los cursos de ejercicios, hasta que los retiros empezaron a proliferar y alcanzaban una espiritualidad profunda entre los fieles. Los grupos crecían hasta los 200 integrantes. El Obispo advirtió este fenómeno, cambió de opinión y autorizó a Mama Antula al ejercicio de sus cursos. Tanto que inició la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en la Avenida Independencia 1190. “Peregrinó de puerta en puerta con el fin de recaudar fondos para la construcción de la Casa de Ejercicios. Sus esfuerzos también fueron conocidos en Francia y su epistolario fue traducido posteriormente a varios idiomas”, detalla la nota.

“Acusada de loca y de bruja, el peso histórico de Mama Antula en los sucesos independentistas de la Argentina quizá haya sido más importante que el religioso, aunque ahora se encuentre olvidado”, apunta la Agencia Informativa Católica de Argentina, donde fomentan la premisa de que es una de las madres de la patria, dado que en sus rutinas de ejercicios espirituales participaron varios próceres de la independencia, como Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga y hasta el Virrey Santiago de Liniers.

Murió once años antes de ese hito, el 7 de marzo de 1799 a los 69 años. Fue enterrada en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced de la calle Bartolomé Mitre de Buenos Aires, luego trasladada a la Basílica de Santo Domingo y finalmente conservada en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Buenos Aires. A su muerte se calcula que entre setenta y ochenta mil personas se habían beneficiado de la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.

"Está muy cercano el tiempo que pueda ser santa”, había anticipado el papa Francisco en marzo de este año (Evandro Inetti/Zuma Press Wire/D/Dpa)

“Los primeros datos importantes que nos llamaron la atención fueron todas las manifestaciones de rebeldía de Mama Antula. En la época colonial, en la que la mujer estaba silenciada totalmente, decidió dejar una familia muy asentada económicamente para dedicarse al servicio de los más humildes e intentar plasmar los ejercicios espirituales de los jesuitas incluso después de que fueron desterrados de toda América en 1767″, describió Nunzia Locatelli, periodista, investigadora y escritora, ferviente devota de la historia y el legado de Mama Antula. Con su colega Cintia Suárez firmaron cuatro libros sobre su vida.

Suárez la describió como “una mujer que supo sobreponerse a la adversidad y llevar adelante una misión que, aunque iba en contra de la disposición del rey y del papa Clemente XIV, decidió llevar a cabo porque era necesario para la comunidad. Fue pionera de los derechos humanos en Argentina, es considerada la primera escritora rioplatense, siempre fue una innovadora, lo cual le valió el rechazo y hasta la violencia. Al día de hoy es un ejemplo de superación, un ejemplo para cualquier mujer que se encuentra en una situación adversa y puede inspirarse en su figura para empoderarse”.

Mama Antula fue la primera causa de canonización que envió Buenos Aires a la Santa Sede, pero por años quedó “dormida”, hasta la llegada del jesuita Jorge Mario Bergoglio al Arzobispado de Buenos Aires, cuando fue reactivada. El proceso de beatificación comenzó en 1905 y concluyó el 27 agosto de 2016 en Santiago del Estero. La fiesta religiosa, en esa oportunidad, tuvo lugar en Santiago del Estero, y la encabezó el propio Cardenal Amato, enviado por el Papa, quien dijo: “María Antonia era conocida en la iglesia por su extraordinaria labor, el carisma de nuestra beata consistía en arrancar el mal del corazón del hombre y plantar la semilla del bien, fue una incansable misionera, mediante la práctica de los ejercicios espirituales”.

El papa Francisco había anticipado lo que se terminó de develar el martes 24 de octubre de 2023: “Está muy cercano el tiempo que pueda ser santa”. Así lo designaba el decreto de la congregación de las Causas de los Santos, que dice: “Durante la audiencia concedida el martes por la tarde a su eminencia reverendísima el Sr. Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del dicasterio de las causas de los santos, el Sumo Pontífice ha autorizado al mismo dicasterio a promulgar el decreto relativo al milagro atribuido a la intercesión de la beata María Antonia de San José (Antonia de Paz y Figueroa), conocida como Mama Antula, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires; nacida en 1730 en Silípica, en Santiago del Estero (Argentina) fallecida el 7 de marzo de 1799 en Buenos Aires (Argentina)”.

Mama Antula fue proclamada beata el 27 de agosto de 2016 por el papa Francisco y canonizada por el mismo pontífice el 11 de febrero de 2024. Con ese reconocimiento, se convirtió en la tercera persona nacida en la Argentina en alcanzar la santidad y en la primera mujer argentina en ser canonizada. Sus restos descansan en la basílica Nuestra Señora de la Piedad, ubicada en el barrio porteño de San Nicolás, en el centro de Buenos Aires.