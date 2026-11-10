La loba rugirá de nuevo en Centroamérica: Shakira expande su gira a Guatemala, Costa Rica y Panamá para 2027

Después del masivo éxodo de fanáticos que colmó las carreteras y aeropuertos hacia El Salvador para ver a Shakira, la fanaticada de Guatemala, Costa Rica y Panamá no tendrá que cruzar fronteras.

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El regreso de Shakira a los escenarios de Centroamérica es una realidad confirmada que ha encendido las redes sociales y desatado la euforia de miles de fanáticos.

La superestrella barranquillera llevará su aclamada gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a nuevos horizontes en 2027, incluyendo en su itinerario oficial a Guatemala, Costa Rica y Panamá. La noticia fue dada a conocer por la prestigiosa productora de espectáculos Fénix Entertainment, que reveló un afiche promocional donde Centroamérica vuelve a brillar con fuerza en el radar de la estrella mundial.

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Para los seguidores de Guatemala, Panamá y Costa Rica, el anuncio representa un acontecimiento histórico cargado de nostalgia y emoción. Han transcurrido exactamente 16 años desde la última vez que la intérprete de éxitos universales como Hips Don’t Lie, Antología y Waka Waka pisó dichos países en vivo.

Aquella última visita regional ocurrió en el marco de su recordada gira Sale el Sol World Tour en 2011:

Costa Rica: Shakira se presentó el 10 de abril de 2011 en el Estadio Nacional de San José, en una noche histórica que inauguró las grandes citas internacionales de dicho recinto.

Panamá: La fiesta continuó en la Ciudad de Panamá el 12 de abril de 2011 , en el Centro de Convenciones Figali, reuniendo a una marea de asistentes que corearon cada una de sus coreografías.

Guatemala: El cierre del paso centroamericano de esa etapa culminó el 14 de abril de 2011 en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca, dejando una huella que sus fanáticos han mantenido viva por más de una década y media.

Tras 16 años sin presentarse en Guatemala, Costa Rica y Panamá, la estrella colombiana Shakira volverá a cantar en suelo centroamericano en 2027 (Cortesía: Fenix Entertainment).

Desde entonces, el público de estas naciones soñaba con el regreso de la artista, viendo cómo giras anteriores pasaban de largo. La confirmación oficial para 2027 pone fin a una espera interminable y salda una deuda pendiente con una de las comunidades de fanáticos más fieles de la región.

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Pese al júbilo generado por el anuncio de Fénix Entertainment, la productora ha mantenido hermetismo en torno a los pormenores logísticos. Por el momento, aún no se han anunciado el calendario exacto, los días de los conciertos ni los recintos oficiales que albergarán cada velada.

Por lo que, la fanaticada ya exige en plataformas digitales que se liberen los datos cuanto antes para programar sus presupuestos y asegurar su lugar. Con una producción que incluye pantallas gigantes, efectos pirotécnicos, bailarines de clase mundial y el catálogo completo de sus himnos.

De peregrinar a El Salvador a cantar en casa propia

El panorama para los fans centroamericanos ha dado un giro absoluto. Durante este 2026, la única escala de la cantante en la zona tuvo lugar en El Salvador, donde brindó una histórica serie de conciertos en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González que congregó multitudes.

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Inicio del concierto de Shakira en El Salvador, con la artista en el escenario principal, rodeada de luces y acompañada por su equipo de bailarinas, marcando el comienzo de una noche llena de energía y grandes éxitos en el estadio Cuscatlán.

Aquella cita en territorio salvadoreño provocó un fenómeno turístico y migratorio sin precedentes: miles de guatemaltecos y hondureños, así como admiradores de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, organizaron caravanas terrestres, reservaron vuelos y coparon hoteles en San Salvador con el único propósito de no perderse el espectáculo. Si bien la experiencia salvadoreña demostró la lealtad incondicional de Centroamérica, implicó para los visitantes significativos gastos de viaje, hospedaje y logística.

Por ello, la confirmación de que Shakira cantará en suelo propio en 2027 representa una inmensa satisfacción, alivio y orgullo para los habitantes de Guatemala, Costa Rica y Panamá. Ahora serán ellos los anfitriones de un despliegue visual y técnico de estándar internacional, evitando el desgaste de trasladarse fuera de sus fronteras.

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