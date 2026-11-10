Costa Rica

La loba rugirá de nuevo en Centroamérica: Shakira expande su gira a Guatemala, Costa Rica y Panamá para 2027

Después del masivo éxodo de fanáticos que colmó las carreteras y aeropuertos hacia El Salvador para ver a Shakira, la intérprete confirmó conciertos en estos tres territorios para 2027, desatando una gran satisfacción entre seguidores que ya cuentan los días para conocer el calendario oficial

Después del masivo éxodo de fanáticos que colmó las carreteras y aeropuertos hacia El Salvador para ver a Shakira, la fanaticada de Guatemala, Costa Rica y Panamá no tendrá que cruzar fronteras.
Después del masivo éxodo de fanáticos que colmó las carreteras y aeropuertos hacia El Salvador para ver a Shakira, la fanaticada de Guatemala, Costa Rica y Panamá no tendrá que cruzar fronteras.
Guardar

El regreso de Shakira a los escenarios de Centroamérica es una realidad confirmada que ha encendido las redes sociales y desatado la euforia de miles de fanáticos.

La superestrella barranquillera llevará su aclamada gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a nuevos horizontes en 2027, incluyendo en su itinerario oficial a Guatemala, Costa Rica y Panamá. La noticia fue dada a conocer por la prestigiosa productora de espectáculos Fénix Entertainment, que reveló un afiche promocional donde Centroamérica vuelve a brillar con fuerza en el radar de la estrella mundial.

PUBLICIDAD

Para los seguidores de Guatemala, Panamá y Costa Rica, el anuncio representa un acontecimiento histórico cargado de nostalgia y emoción. Han transcurrido exactamente 16 años desde la última vez que la intérprete de éxitos universales como Hips Don’t Lie, Antología y Waka Waka pisó dichos países en vivo.

Aquella última visita regional ocurrió en el marco de su recordada gira Sale el Sol World Tour en 2011:

  • Costa Rica: Shakira se presentó el 10 de abril de 2011 en el Estadio Nacional de San José, en una noche histórica que inauguró las grandes citas internacionales de dicho recinto.
  • Panamá: La fiesta continuó en la Ciudad de Panamá el 12 de abril de 2011, en el Centro de Convenciones Figali, reuniendo a una marea de asistentes que corearon cada una de sus coreografías.
  • Guatemala: El cierre del paso centroamericano de esa etapa culminó el 14 de abril de 2011 en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca, dejando una huella que sus fanáticos han mantenido viva por más de una década y media.
Tras 16 años sin presentarse en Guatemala, Costa Rica y Panamá, la estrella colombiana Shakira volverá a cantar en suelo centroamericano en 2027 (Cortesía: Fenix Entertainment).
Tras 16 años sin presentarse en Guatemala, Costa Rica y Panamá, la estrella colombiana Shakira volverá a cantar en suelo centroamericano en 2027 (Cortesía: Fenix Entertainment).

Desde entonces, el público de estas naciones soñaba con el regreso de la artista, viendo cómo giras anteriores pasaban de largo. La confirmación oficial para 2027 pone fin a una espera interminable y salda una deuda pendiente con una de las comunidades de fanáticos más fieles de la región.

PUBLICIDAD

Pese al júbilo generado por el anuncio de Fénix Entertainment, la productora ha mantenido hermetismo en torno a los pormenores logísticos. Por el momento, aún no se han anunciado el calendario exacto, los días de los conciertos ni los recintos oficiales que albergarán cada velada.

Por lo que, la fanaticada ya exige en plataformas digitales que se liberen los datos cuanto antes para programar sus presupuestos y asegurar su lugar. Con una producción que incluye pantallas gigantes, efectos pirotécnicos, bailarines de clase mundial y el catálogo completo de sus himnos.

De peregrinar a El Salvador a cantar en casa propia

El panorama para los fans centroamericanos ha dado un giro absoluto. Durante este 2026, la única escala de la cantante en la zona tuvo lugar en El Salvador, donde brindó una histórica serie de conciertos en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González que congregó multitudes.

Inicio del concierto de Shakira en El Salvador, con la artista en el escenario principal, rodeada de luces y acompañada por su equipo de bailarinas, marcando el comienzo de una noche llena de energía y grandes éxitos en el estadio Cuscatlán.

Aquella cita en territorio salvadoreño provocó un fenómeno turístico y migratorio sin precedentes: miles de guatemaltecos y hondureños, así como admiradores de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, organizaron caravanas terrestres, reservaron vuelos y coparon hoteles en San Salvador con el único propósito de no perderse el espectáculo. Si bien la experiencia salvadoreña demostró la lealtad incondicional de Centroamérica, implicó para los visitantes significativos gastos de viaje, hospedaje y logística.

Por ello, la confirmación de que Shakira cantará en suelo propio en 2027 representa una inmensa satisfacción, alivio y orgullo para los habitantes de Guatemala, Costa Rica y Panamá. Ahora serán ellos los anfitriones de un despliegue visual y técnico de estándar internacional, evitando el desgaste de trasladarse fuera de sus fronteras.

Temas Relacionados

Costa RicaLas Mujeres Ya No Lloran World TourShakiraEntretenimientoGuatemalaPanamáConcierto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen a dos colombianos y un ecuatoriano con aparente cargamento de droga en Costa Rica: el capitán tenía antecedentes por narcotráfico

La embarcación fue interceptada en aguas del Pacífico Sur durante un operativo conjunto con Estados Unidos. Uno de los sospechosos ya había sido detenido en Ecuador en 2016 mientras viajaba en otra lancha que transportaba drogas

Detienen a dos colombianos y un ecuatoriano con aparente cargamento de droga en Costa Rica: el capitán tenía antecedentes por narcotráfico

Costa Rica felicita al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por escándalo financiero

El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense expresó sus buenos deseos a Pedro Alliana, quien asumió el poder en medio de una crisis política y bancaria que provocó la salida de su antecesor

Costa Rica felicita al nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por escándalo financiero

El sicariato concentró el 70.6% de los homicidios registrados en Costa Rica durante 2025, detalla informe

Un estudio de Expediente Abierto atribuye la violencia letal a la competencia entre redes narcotraficantes por rutas, puntos de venta, cobros extorsivos y control interno de las bandas en el país centroamericano

El sicariato concentró el 70.6% de los homicidios registrados en Costa Rica durante 2025, detalla informe

Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

Un simulacro desarrollado en Sixaola, Limón, evaluó los protocolos de detección, diagnóstico y contención ante el Fusarium oxysporum Raza 4 Tropical, plaga que las autoridades aseguran aún no está presente en el país

Costa Rica pone a prueba su respuesta ante un hongo que amenaza las plantaciones de banano

Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó un aumento del 8,1% en su producción mensual respecto a 2025. Aunque las listas de espera disminuyeron, miles de mujeres todavía aguardan por este examen utilizado para detectar posibles señales de cáncer de mama.

Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

TECNO

Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

Atención con los accesos VIP a GTA 6: prometen entregar el juego anticipadamente, pero roban contraseñas

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este día

La aerolínea Qantas eliminará 850 empleos y trasladará parte de su trabajo a India para acelerar el uso de IA

Google quiere llevar la protección contra sitios peligrosos al modo incógnito de Chrome

ENTRETENIMIENTO

“Hay días en los que me pregunto cómo sería mi vida sin vos”: Nick Jonas le habló directo a la diabetes

“Hay días en los que me pregunto cómo sería mi vida sin vos”: Nick Jonas le habló directo a la diabetes

Billy Joel confirma su primer show oficial tras meses alejado de los escenarios por una enfermedad cerebral

La película "Godzilla Minus Zero" arrasa en la taquilla mundial con USD 63 millones en su primer fin de semana

Jennifer Hudson encabezará el Concierto con los Pobres del Vaticano ante el papa León

¿Qué pasará con DC Studios? La incertidumbre sobre el universo cinematográfico que heredará Jeremy Latcham

MUNDO

Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia

Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

El grupo terrorista Hamas confiscó refugios y bloqueó obras para proteger de las tormentas a las familias desplazadas en Gaza

Qué es Megaspeed, la empresa detrás del escándalo de la espía china amante de Jensen Huang, el CEO de Nvidia

Encontraron el manuscrito perdido del histórico discurso de Martin Luther King y sale a subasta por más de 10 millones de dólares