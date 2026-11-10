Obispos de todo el país emocionaron a León XIV con un popular tango a capela de Carlos Gardel

Un grupo de obispos le cantó a capela el tango “Volver” al papa León XIV

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La previa de la cena que el papa León XIV compartió este lunes con los obispos de distintos puntos del país, en la Casa Arzobispal de la ciudad de Buenos Aires, estuvo marcada por el emotivo momento en que los referentes de la Iglesia le cantaron a cappella el tango “Volver”, compuesto en 1934 por el mismísimo Carlos Gardel y el letrista Alfredo Le Pera.

Acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, el Santo Padre disfrutó desde una mesa principal el obsequio especial que le tenían preparado para el encuentro.

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“Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada” y “Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra”, son algunos de los versos que interpretaron los obispos ante la atenta mirada de León XIV.

León XIV disfrutó de la interpretación desde la mesa principal en la que estaba sentado junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo.

Y con euforia, cerraron: “Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez”.

La interpretación concluyó al grito de “¡Viva el Papa!” y una ronda de aplausos, la cual fue acompañada por el sumo pontífice.

Con el clásico de Gardel y Le Pera, los obispos presentes le imprimieron un toque musical bien argentino a la cena y lograron conmover al titular del Vaticano.

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Otro de los momentos destacados de la jornada se produjo cuando el Papa salió al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, para saludar a los fieles que se habían acercado a verlo.

“Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”, dijo León XIV a la multitud.

Por último, bendijo a los presentes y cerró con unas breves palabras: “Viva Cristo”.

Un grupo numeroso de obispos y sacerdotes con solideos y vestimentas eclesiásticas se encuentra congregado en un salón comedor alrededor de mesas servidas

El divertido gesto del papa León XIV hacia los fieles que se acercaron a saludarlo anoche a la Nunciatura

Después de una jornada que comenzó temprano y reunió actividades religiosas, institucionales y multitudinarias en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el papa León XIV salió anoche a saludar a las personas que lo esperaban frente a la Nunciatura Apostólica. Antes de despedirse, hizo con las manos un gesto de dormir junto a su cara para pedirles, entre risas, que le permitieran retirarse a descansar.

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El Pontífice se había asomado primero al balcón del edificio donde se hospeda durante su visita a la Argentina. La presencia de fieles en la calle y los pedidos para que volviera a aparecer hicieron que bajara luego a la vereda para acercarse al grupo. Allí repitió la seña, que también provocó la risa de uno de los custodios que estaba a su lado.

El gesto del Papa anoche en la Nunciatura

“¡Gracias, Argentina!”, expresó León XIV al cierre del encuentro. El episodio ocurrió después de una agenda que se extendió durante más de diez horas y que incluyó una misa en Palermo, reuniones con referentes sociales, empresarios y sindicalistas, además de un acto interreligioso.

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La actividad oficial había empezado a las 9.15 con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. En ese lugar, el Papa recorrió el predio, pronunció un discurso y mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, integrantes de su gabinete y el cantante Abel Pintos.

A las 11.30, León XIV celebró la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, tras recorrer parte de la avenida del Libertador a bordo del papamóvil. Por la tarde asistió a un diálogo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y a un encuentro con representantes de distintas confesiones en el Palacio San Martín.

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La jornada continuó con las vísperas junto al episcopado argentino y equipos sinodales diocesanos en la Catedral Metropolitana. Después compartió una cena con obispos en el Arzobispado de Buenos Aires y regresó a la Nunciatura, donde protagonizó el breve intercambio nocturno con los fieles.