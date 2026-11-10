Qué es un Cottolengo y cuál es la historia detrás de esta institución de cuidado

El papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole, se emocionó y destacó el valor de la acogida a las personas con discapacidad (REUTERS/Yara Nardi)

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La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole puso en primer plano a un espacio que suele dedicarse al cuidado de personas con discapacidad. Ante residentes, familias, trabajadores y voluntarios, afirmó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida” que ofrece a quienes tienen discapacidad y necesidades especiales. Su mensaje volvió a situar en la agenda pública la historia de un modelo asistencial nacido en Turín hace casi dos siglos.

Durante el encuentro, el pontífice definió la tarea diaria de la institución como una expresión de comunidad abierta y vinculó el cuidado con la dignidad de cada persona. También cuestionó los parámetros sociales centrados exclusivamente en el éxito económico y la apariencia física. La escala en Claypole tuvo, además, una conexión con Jorge Bergoglio: antes de convertirse en Francisco, el entonces arzobispo de Buenos Aires celebró misas en la institución y promovía que los seminaristas realizaran allí una experiencia de servicio antes de su ordenación.

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El nombre del hogar remite a san José Benito Cottolengo, sacerdote italiano que transformó una situación de abandono sanitario en una obra de acogida. Su legado se extendió fuera de Italia y dio origen a instituciones orientadas a acompañar a personas en condiciones de vulnerabilidad, bajo la premisa de que la atención no debe depender de la autonomía, la posición económica ni las posibilidades de curación.

Qué es un Cottolengo

Un Cottolengo es, en su acepción más difundida, una institución de residencia y asistencia para personas que requieren cuidados permanentes o especializados. Entre ellas se encuentran personas con discapacidad, adultos mayores, enfermos y quienes no cuentan con redes familiares o recursos suficientes. El término procede de la Pequeña Casa de la Divina Providencia, creada en la ciudad italiana de Turín, y con el tiempo pasó a nombrar obras inspiradas en ese modelo de cuidado.

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La propuesta original combinó alojamiento, alimentación, atención sanitaria, educación y oportunidades de trabajo, de acuerdo con las necesidades de cada residente y las posibilidades de la época. Su funcionamiento se apoyó desde el inicio en comunidades religiosas, colaboradores laicos y voluntarios. El objetivo era brindar una respuesta a quienes quedaban fuera de los hospitales y de los sistemas de asistencia disponibles.

En la actualidad, la experiencia conserva una dimensión sanitaria y social. La Piccola Casa della Divina Provvidenza reúne 24 casas de acogida en Italia, donde viven en conjunto 1.800 adultos mayores y personas con discapacidad o en situación de fragilidad, según datos difundidos por La Voce del Popolo. La entidad también sostiene un comedor en Turín que entrega 300 raciones diarias, 11 escuelas y un hospital que atiende a más de 6.700 personas cada año.

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La red incluye, además, misiones y obras en India, Ecuador, América del Norte y países africanos como Kenia, Tanzania y Etiopía. El alcance de esas actividades refleja la expansión de una iniciativa que nació para asistir a enfermos sin lugar en los hospitales turineses y que se convirtió en una estructura internacional de atención y acompañamiento.

La sede histórica del Cottolengo en Turín conserva documentos y objetos de los primeros años de la obra fundada por José Benito Cottolengo (Wikimedia Commons)

Cuál es su origen

La historia comenzó con un episodio ocurrido en Turín en 1827. José Benito Cottolengo, nacido en Bra en 1786 y ordenado sacerdote en 1811, fue convocado para asistir espiritualmente a Jeanne-Marie Gonnet, una mujer embarazada y gravemente enferma que no había sido admitida en los hospitales de la ciudad. La joven murió sin recibir la atención que necesitaba. El hecho llevó al sacerdote a plantear una respuesta organizada frente a la exclusión de los pacientes pobres.

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El 17 de enero de 1828 abrió el Depósito de Pobres Enfermos del Corpus Domini, conocido como Ospedaletto della Volta Rossa, en locales alquilados de via Palazzo di Città. Allí recibía a enfermos que no conseguían internación. La epidemia de cólera obligó al cierre de ese primer espacio en 1831, pero la interrupción no detuvo el proyecto.

El 27 de abril de 1832 inauguró la Pequeña Casa de la Divina Providencia en Valdocco, dentro del área de Borgo Dora. El rey Carlo Alberto reconoció oficialmente a la institución al año siguiente. Allí fueron recibidos enfermos sin recursos, personas con discapacidad, personas con trastornos de salud mental, sordos, pacientes con epilepsia, adultos mayores, huérfanos y niños que necesitaban educación y cuidados, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Quotidiano Piemontese.

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La obra se organizó como una gran familia, con comunidades de religiosas, hermanos, sacerdotes y laicos. Cottolengo murió en 1842, a los 55 años. Fue beatificado en 1917 y canonizado por Pío XI en 1934. Su fiesta litúrgica se celebra el 30 de abril.

El sacerdote italiano José Benito Cottolengo creó un modelo asistencial que luego se extendió a distintos países (Wikimedia Commons)

El Cottolengo de Turín se prepara para su bicentenario en 2032

La sede histórica de la Piccola Casa della Divina Providencia mantiene activo un recorrido de visitas llamado “El amor se hace casa”, instalado en el primer núcleo de la institución. La propuesta atraviesa seis salas y documenta los primeros diez años de la obra, desde 1832 hasta la muerte de su fundador. Incluye objetos, fotografías, documentos y referencias a los talleres, las cocinas, la lavandería, el horno y la farmacia que sostuvieron la vida cotidiana de la comunidad.

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Entre los materiales preservados figuran los documentos con los que el Reino de Cerdeña reconoció oficialmente a la institución en 1833. También se exhiben objetos vinculados con la expansión de las familias religiosas fundadas por Cottolengo y con las personas que recibieron atención, enseñanza y tratamientos en la casa.

El itinerario fue presentado como una forma de resguardar la memoria de una obra que, según informó RaiNews Piemonte, nació durante la crisis del cólera y se prepara para cumplir 200 años en 2032.