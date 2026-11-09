La dignidad humana en el trabajo, la justicia social y Francisco: las principales definiciones de León XIV en la UCA

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En su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV desplegó un mensaje articulado alrededor de un eje central: la dignidad de la persona humana como fundamento irrenunciable de toda concepción del trabajo. Ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales reunidos en Puerto Madero, el Sumo Pontífice no se limitó a enunciar principios abstractos, sino que los anudó con referencias concretas al magisterio de su predecesor, el papa Francisco, y a la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia.

El primer principio que León XIV colocó en el centro del debate fue, precisamente, el de la dignidad de la persona humana. “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó el Pontífice durante su discurso en la UCA. Para sostener esa afirmación, recurrió a una línea que arranca en León XIII —con la encíclica Rerum novarum— y que atraviesa toda la historia del pensamiento social de la Iglesia: la necesidad de crear un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia.

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Desde allí, el Papa fue explícito sobre las consecuencias humanas del desempleo: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común”. La fórmula no dejó margen para lecturas ambiguas: el trabajo no es un dato económico entre otros, sino una dimensión constitutiva de la vida social.

En ese punto, León XIV apoyó su argumento directamente en palabras de Francisco. Citó textualmente la encíclica Fratelli tutti: “En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo”. Con esa cita, el Pontífice estableció una continuidad explícita entre su propio mensaje y el de Francisco, presentando la dignidad laboral como un legado vivo, no como una herencia archivada.

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León XIV se apoyó en las encíclicas de Francisco para definir la dignidad humana en el trabajo, la solidaridad y los límites de la inteligencia artificial

La conexión con el pensamiento de Francisco no se agotó ahí. León XIV también recurrió a la encíclica Laudato si’ para enmarcar el trabajo dentro de la ecología integral: el desarrollo técnico, señaló, debe armonizarse con el respeto a los ritmos de la naturaleza y a los límites de los distintos ecosistemas. Y fue más lejos aún al citar Magnifica humanitas —otro documento del magisterio de Francisco— para advertir que “no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”.

Fue justamente desde esa perspectiva de la ecología integral que el Papa abordó uno de los temas de mayor urgencia para el mundo laboral contemporáneo: el avance de la inteligencia artificial y la automatización desregulada. Con una formulación directa, afirmó que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”. Y reclamó que “el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”, en palabras que tomó nuevamente de Magnifica humanitas.

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El discurso también reservó un lugar para la solidaridad como principio operativo. León XIV la definió no como “un sentimiento superficial de compasión, sino la responsabilidad de cada uno y de cada institución para el bien de todos”. En una estructura económica globalizada que tiende, según sus palabras, a la “cultura del descarte”, la solidaridad es la fuerza capaz de redefinir las relaciones laborales según criterios de justicia y bajo la lógica de la reciprocidad.

Hacia el final de su intervención, el Pontífice dejó una síntesis que condensó el recorrido del discurso: “Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones”, citando una vez más a Magnifica humanitas. Esa frase funcionó como cierre de un argumento que había comenzado con la dignidad de la persona y que, a lo largo de varios tramos, encontró en el legado de Francisco uno de sus sostenes más recurrentes.

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