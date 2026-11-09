Dos meses de ensayos y 220 músicos: la historia del coro que acompañó la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles

Un ensamble de 220 personas acompañó la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

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La misa que el papa León XIV presidió en el Monumento de los Españoles, en Palermo, contó con un ensamble de alrededor de 220 personas encargado de acompañar musicalmente la celebración. La formación reunió a seis coros de la Ciudad de Buenos Aires y una orquesta de Florencio Varela. Durante más de dos meses, sus integrantes trabajaron en un repertorio de 13 piezas que combinó música popular argentina, folclore y composiciones litúrgicas.

Sebastián Achcar, párroco de Santa Clara de Asís, estuvo a cargo del acompañamiento pastoral del proyecto. Convocado por la Catedral de Buenos Aires, participó de la conformación del grupo y acompañó a los músicos durante la preparación de la ceremonia. En diálogo con Infobae a la Tarde, explicó cómo se organizó el ensamble, cuáles fueron los criterios para seleccionar las canciones y qué buscaban transmitir a través de la propuesta musical.

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“Hace como dos meses que estamos preparando esta gran fiesta y recién volví del predio, o sea, aterricé acá directamente”, contó el sacerdote, después de participar de la celebración.

El ensamble estuvo integrado por alrededor de 150 coreutas y 70 instrumentistas. Los seis coros porteños trabajaron junto a una orquesta de Florencio Varela, dirigida por Darío Domínguez. La tarea incluyó la preparación de las interpretaciones y el acompañamiento pastoral de quienes participaron.

El párroco Sebastián Achcar asumió la coordinación pastoral y el acompañamiento espiritual de los músicos (Infobae en Vivo)

“Yo no soy músico, sino simplemente sacerdote”, aclaró Achcar al explicar su función. Su responsabilidad consistió en acompañar espiritualmente a los integrantes y colaborar en la articulación de los distintos grupos. “La idea era conformar y acompañar un coro con orquesta, con músicos, y acompañarlos espiritualmente”, precisó.

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Cómo se eligieron las 13 canciones para la misa de León XIV

Uno de los principales criterios de la organización fue incorporar elementos de la identidad musical argentina al repertorio litúrgico. La propuesta inicial fue elaborada desde la Iglesia porteña y elevada al Vaticano para su consideración. La selección incluyó 13 piezas destinadas a acompañar distintos momentos de la celebración.

“La idea era hacer algo que integre un poco lo popular, lo argentino, como una vida en abundancia, algo folclórico”, explicó Achcar. El propósito era que la música no se limitara a cumplir una función ceremonial, sino que también expresara rasgos culturales del país que recibía al pontífice.

El primer tema y el Gloria siguieron esa impronta folclórica. Para el sacerdote, la incorporación de esos elementos permitía construir una propuesta representativa de la Argentina. “La idea era hacer algo bien propio que pueda reflejar el corazón de los argentinos para que se conmueva el Papa”, señaló.

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La propuesta musical con elementos de folclore argentino requirió la consideración previa del Vaticano (EFE)

Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Tobías Buteler, integrante del ensamble, quien trabajó para dar continuidad a las distintas piezas. El objetivo era conseguir una unidad sonora a lo largo de la misa, pese a la diversidad de composiciones y estilos incluidos en el repertorio.

“Tobías le puso una continuidad desde la primera pieza a la última para que suene lindo. Que no sea un copy paste de distintas partituras de otro lado, sino que haya una unidad muy linda que comunique lo que comunicó hoy”, describió Achcar.

La propuesta también estuvo vinculada con una consigna pastoral que atravesó la preparación: transmitir una idea de Iglesia abierta e inclusiva. El sacerdote relacionó ese propósito con una de las expresiones más reconocidas del pontificado de Francisco.

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“Era ese el ADN de lo que queríamos comunicar hoy: bienvenidos todos, todos, todos”, resumió.

La música y la búsqueda espiritual de los jóvenes

Además de la preparación artística, Achcar destacó el componente pastoral de la iniciativa. Desde su experiencia como sacerdote, considera que la música y otras expresiones culturales son herramientas para transmitir la fe y generar espacios de acercamiento a la Iglesia.

Achcar vinculó la convocatoria artística con la búsqueda de trascendencia espiritual entre los jóvenes (Gustavo Gavotti)

“A mí me gusta mucho cantar y comunicar la fe a través del arte, de la música”, afirmó. En ese sentido, valoró que la celebración incluyera distintas propuestas musicales y religiosas, más allá del coro y la orquesta que acompañaron la misa.

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Entre las actividades de la jornada mencionó la participación de la Comunidad del Cordero, que realizó una oración polifónica y gregoriana durante la madrugada, y las presentaciones de Tato Vías, Athenas, Vero Sanfilippo y Uriel Arcodaci.

“El día de hoy tuvo una riqueza en la música que abarcó a todos, todos, todos”, señaló. También destacó el trabajo de artistas que dedican su actividad a compartir la fe a través de sus composiciones e interpretaciones.

El sacerdote vinculó esa presencia artística con un fenómeno que observa en su trabajo cotidiano: el acercamiento de jóvenes a espacios religiosos y la búsqueda de experiencias de trascendencia.

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“Trabajo con varios jóvenes y me está pasando estos últimos años que hay una búsqueda de trascendencia muy fuerte”, sostuvo.

Los coreutas e instrumentistas ensayaron durante dos meses un repertorio litúrgico de 13 canciones (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Como ejemplo, mencionó situaciones que se repiten en su parroquia de Villa Crespo, donde jóvenes que no necesariamente tenían un vínculo previo con la Iglesia comenzaron a acercarse por iniciativa propia.

“Hubo un montón de gente joven que ingresó a la parroquia porque vio luz, entró, se sentó a tomar unos mates, te compartió algo y de golpe sintió el abrazo de Dios”, relató.

A partir de esas experiencias, Achcar planteó que la Iglesia también debe generar instancias de encuentro para quienes no participan habitualmente de sus comunidades. En su interpretación, la convocatoria y las actividades organizadas alrededor de la visita papal fueron una oportunidad para acercar el mensaje religioso a públicos diversos.

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“Acá creo que es la Iglesia la que sale al encuentro”, concluyó.

Al recordar su participación en la misa, el sacerdote también reconoció el impacto personal de cantar frente a León XIV. “Para nosotros es el vicario de Cristo, es como la presencia de Jesús en medio de la Argentina”, afirmó. Y contó que, durante algunos momentos de la ceremonia, la emoción le impidió continuar con las interpretaciones: “Por momentos me tuve que callar porque no me salían las palabras, de la emoción de tenerlo al Papa en medio nuestro”.

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