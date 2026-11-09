Sociedad

El papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abuso por parte de miembros del clero

El sumo pontífice recibió a las víctimas en la nunciatura antes de su encuentro en la UCA con los empresarios, dirigentes y sindicalistas. Según informó el Vaticano, el líder de la Iglesia les expresó su voluntad de reforzar las vías de protección

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
El papa León XIV recibió en la nunciatura a cinco víctimas de abuso por parte del clero (Photo by Tiziana FABI / AFP)
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El papa León XIV se reunió este lunes durante más de una hora con cinco víctimas de abuso por parte de miembros del clero antes de su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Según informó el Vaticano, el encuentro se llevó a cabo en las primeras horas de la tarde, en la nunciatura, donde el sumo pontífice habló individualmente con cada una de las personas, escuchó sus testimonios y recibió propuestas para consolidar los caminos de sanación dentro de la Iglesia. Tras los encuentros, les impartió su bendición y les agradeció el testimonio de fe.

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A ellos, y a través de ellos a las demás víctimas con las que no ha sido posible reunirse, el Papa les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia. En total, la reunión duró más de una hora.

La jornada había comenzado horas antes con uno de los actos más convocantes de la visita. Ante más de dos millones de personas concentradas en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, León XIV presidió la primera misa en suelo argentino en 39 años — la última había sido el 12 de abril de 1987, durante la visita de Juan Pablo II.

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En una homilía de once minutos, el Pontífice tomó como eje central el concepto de familia y su lugar en la historia del país. “La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, afirmó. Enumeró las situaciones que atraviesan los núcleos familiares — trabajo precario, violencia doméstica, adicciones, separaciones — y los convocó a mantener la fe en el hogar. El único momento en que la multitud lo interrumpió con aplausos fue cuando evocó el legado del papa Francisco, a quien recordó como obispo de Buenos Aires.

Visita del papa León XIV a la Argentina - UCA
León XIV advirtió ante empresarios y sindicalistas que el desempleo hiere la dignidad de las personas (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Desde allí, León XIV trasladó su agenda a la sala Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA). Ante empresarios, sindicalistas, integrantes de movimientos populares y referentes del mundo académico, pronunció un discurso en el que colocó la dignidad humana como eje de toda decisión económica. El encuentro comenzó con las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien saludó al Papa con una frase breve: “Siéntase en casa”. Antes del discurso papal, cinco personas ofrecieron sus testimonios vinculados al mundo laboral. Uno de los momentos de mayor impacto ocurrió cuando Verónica San Martín, presidenta de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, tomó la palabra: el Pontífice se levantó de su asiento, caminó hacia ella y la abrazó.

En su discurso, León XIV definió el trabajo como una dimensión de la vida social que excede la obtención de ingresos y posibilita el crecimiento personal y la participación colectiva. Con esa base, advirtió que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”. Reclamó que los gobiernos y los actores económicos sostengan el empleo como meta central: “El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”, afirmó, citando la encíclica Magnifica humanitas.

Frente a los representantes del sector privado, el Papa trazó un límite claro respecto a la lógica de ganancia. Citó la figura del venerable Enrique Shaw — empresario católico que contribuyó a fundar la UCA — como ejemplo de una concepción del trabajo orientada al bien común, y advirtió que “cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”. También alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral: “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, sostuvo.

La jornada continuará a las 17:30 con una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, junto a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. Cerrará a las 18:45 con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino y los equipos diocesanos, seguidas de una cena con los obispos en el Arzobispado.

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