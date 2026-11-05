Quién será el chofer del papamóvil de León XIV durante su visita a la Argentina

El Papa León XIV saluda desde la puerta de un avión de Iberia a su llegada a Barcelona, España. El domingo hará lo mismo en Argentina

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El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre para una visita de cuatro días con actos en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Detrás de cada traslado, ceremonia y contacto con los fieles hay una comitiva vaticana con funciones de seguridad, comunicación y liturgia.

La agenda incluirá encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades, representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos, jóvenes, obispos y personas asistidas en instituciones sociales.

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También prevé tres misas, una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y recorridos del Pontífice a bordo del papamóvil.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, entre quienes acompañarán al Papa estarán Fabrizio Iacovelli, vinculado a la seguridad y el traslado del pontífice; Matteo Bruni, responsable de la comunicación oficial; y monseñor Diego Ravelli, encargado de las celebraciones litúrgicas.

Quién es Fabrizio Iacovelli, chofer del papamóvil en Argentina

Fabrizio Iacovelli tendrá una tarea central en los trayectos del papa León XIV por la Argentina. Su función abarcará el manejo del papamóvil y la coordinación del perímetro inmediato de seguridad.

Iacovelli integró la Gendarmería Vaticana durante el pontificado de Benedicto XVI. En ese período tuvo el rango de inspector, conocido en italiano como ispettore.

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El vicecomandante Fabrizio Iacovelli coordinará el anillo de seguridad inmediato y conducirá el papamóvil durante los traslados del Pontífice (Captura de video)

Entonces respondía a Davide Giulietti, quien ocupaba la subdirección de la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil. Giulietti también ejercía como vicecomandante de la Gendarmería.

Iacovelli fue inspector táctico en 2020. Más tarde asumió como vicecomandante de la Gendarmería y conductor oficial del papamóvil en 2026.

Su trabajo exige una planificación previa en cada ciudad que visita el Pontífice. Debe establecer rutas de evacuación y analizar los caminos que recorrerá la caravana.

Además, evalúa si las calles soportan el peso del vehículo papal. Ese análisis adquiere relevancia en los recorridos abiertos, donde el Papa mantiene contacto directo con los fieles.

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La agenda argentina contempla trayectos en papamóvil en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes 9 de noviembre, León XIV recorrerá el sector del Monumento de los Españoles antes de la misa.

El martes 10 de noviembre, el vehículo papal circulará en Córdoba, antes de la misa en la Escuela de Aviación Militar. Al día siguiente, habrá otro recorrido en Luján.

Matteo Bruni, el responsable de la comunicación en la Santa Sede

Por su parte, Matteo Bruni dirige la Oficina de Prensa de la Santa Sede desde julio de 2019. Su área organiza la comunicación oficial de los viajes papales y el vínculo con los periodistas acreditados.

Bruni nació en Winchester el 23 de noviembre de 1976. Es periodista angloitaliano y cursó Lengua y Literatura Moderna en la Universidad de Roma La Sapienza.

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Antes de asumir la conducción de la Sala Stampa, trabajó durante diez años en la Santa Sede. En esa etapa dirigió el equipo que gestionaba las acreditaciones para la prensa.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dirigirá la estrategia de comunicación institucional y el vínculo con los periodistas acreditados (Captura de video)

También atendió aspectos logísticos vinculados con los viajes internacionales del Papa. Esa experiencia lo ubicó en una función relevante durante las giras fuera del Vaticano.

El papa Francisco lo designó director de la Oficina de Prensa en 2019. En julio de 2024, la Santa Sede confirmó su continuidad por otros cinco años.

Durante la visita de León XIV a la Argentina, Bruni tendrá a su cargo la estrategia de comunicación institucional. La agenda reúne actos públicos, encuentros protocolares y ceremonias religiosas.

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Su trabajo abarca la información sobre actividades, horarios, acreditaciones y anuncios oficiales. También articula el contacto cotidiano entre el Vaticano y los medios que cubren el viaje.

Bruni habla italiano, inglés, español y francés. Mantiene además una relación cercana con la Comunidad de Sant’Egidio.

Diego Ravelli, el hombre detrás de las ceremonias litúrgicas

Monseñor Diego Ravelli ocupa el cargo de maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias desde octubre de 2021. También dirige la Capilla Musical Pontificia.

Nació el 1 de noviembre de 1965 en Lazzate, Italia. Estudió en el Seminario Episcopal de Como y se ordenó sacerdote el 15 de junio de 1991.

Monseñor Diego Ravelli organizará el orden litúrgico y los tiempos de las misas papales programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján (Captura de video)

Su carrera en el Vaticano incluyó tareas en la Limosnería Apostólica y en la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Benedicto XVI lo nombró ceremoniero papal en 2006.

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En 2021, Francisco le confió la organización de las celebraciones litúrgicas pontificias. En 2023, recibió la ordenación episcopal y asumió como arzobispo titular de Recanati.

Ravelli tendrá una función directa en las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján. También participará en las vísperas previstas en la Catedral Metropolitana.

Su responsabilidad comprende el orden de cada ceremonia, los tiempos, los elementos litúrgicos y la ubicación de los participantes. Cada actividad religiosa exige una coordinación precisa con las iglesias locales.

Diego Ravelli pronunció la fórmula Extra omnes en el cónclave de mayo de 2025 que culminó con la elección de León XIV

El arzobispo tuvo además una intervención pública durante el cónclave de mayo de 2025. Pronunció la fórmula latina “Extra omnes”, que ordena la salida de quienes no participan en la elección papal. La expresión marcó el cierre de las puertas de la Capilla Sixtina antes de la votación. De aquel cónclave surgió la elección de León XIV.

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El Papa partirá el miércoles 11 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Perú. Hasta ese momento, seguridad, comunicación y liturgia definirán el funcionamiento de cada actividad oficial.