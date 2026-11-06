Visita del papa León XIV: cómo será el recorrido del papamóvil en Luján

La Santa Misa frente a la Basílica de Luján tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre bajo un feriado decretado para la provincia de Buenos Aires (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

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A días del arribo de León XIV a la Argentina, ya están confirmados el trazado exacto del papamóvil en Luján y los detalles logísticos que rodearán la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el último gran acto público de la visita pontificia al país.

Según informó el Municipio de Luján, el Santo Padre realizará el recorrido en el papamóvil a lo largo de la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. A lo largo de ese trayecto, los fieles podrán ubicarse en los distintos patios dispuestos a ambos costados de la arteria.

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Cuándo irá el papa León XIV a Luján

La misa está programada para el miércoles 11 de noviembre, a las 10:00, en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese día está decretado como feriado para la provincia de Buenos Aires, por lo que el asueto alcanzará a todos los bonaerenses, pero no al resto del país.

Se trata del tercer y último feriado vinculado a la visita papal: el lunes 9 corresponde a un feriado nacional para todo el territorio argentino, y el martes 10, a CABA y Córdoba.

La apertura al predio se adelantará al día anterior: desde las 16 del martes 10 de noviembre, los peregrinos podrán ingresar y ocupar sus lugares. La organización montará un gran escenario en el parque San Martín, que contará con servicios gastronómicos para abastecer a los miles de personas que se espera que lleguen desde distintos puntos del país.

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Los peregrinos podrán ingresar al predio desde las 16:00 del martes 10 de noviembre y contarán con servicios gastronómicos en el parque San Martín (REUTERS/Francesco Fotia /Archivo)

El operativo de seguridad será de envergadura. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló en una conferencia de prensa que el operativo contempla más de 15 mil voluntarios, personal policial, Defensa Civil y Bomberos, además de más de 80 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales intermedios, shockroom, carpas eucarísticas y pantallas de video y audio distribuidas en diferentes sectores del área.

La inscripción al evento es no obligatoria: cualquier persona puede asistir de forma gratuita sin necesidad de registrarse. Sin embargo, la organización habilitó un formulario de inscripción con el objetivo de estimar la cantidad de asistentes. Para quienes busquen un sector preferencial o corralito, ese cupo ya cerró el 28 de octubre a la medianoche; esas ubicaciones especiales requieren verificación por email y la asignación de una entrada QR.

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Cómo seguirá la agenda del papa León XIV tras la misa en Luján

Una vez concluida la misa en la Basílica, el programa papal en la Argentina llegará a su fin. El miércoles 11 de noviembre, la jornada comenzará a las 8:00 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, un acto de carácter privado.

La agenda del pontífice para el miércoles 11 de noviembre comenzará a las 8:00 con una visita privada al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto (REUTERS/Remo Casilli)

Luego, León XIV se trasladará a Luján para presidir la celebración eucarística y, tras ella, la ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza. A las 14:00 partirá hacia Lima, Perú, la siguiente etapa de su gira apostólica por América Latina.

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La partida del sumo pontífice pondrá fin a una visita de cuatro días que lo llevó por tres destinos: Buenos Aires, Córdoba y Luján. La estadía marcará el regreso de un papa a suelo argentino tras 39 años de ausencia pontificia, desde la histórica visita de Juan Pablo II en 1987.