América Latina

El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

El Sumo Pontífice despegó desde Roma para protagonizar un viaje pastoral por América Latina. Ratificará su compromiso con los pobres, rendirá homenaje a Francisco y fijará posición sobre los límites morales en la inteligencia artificial

Leon XIV partió de Roma rumbo a Montevideo para iniciar su primera gira por América Latina que incluye Uruguay, Argentina y Perú (REUTERS)
Leon XIV partió de Roma rumbo a Montevideo para iniciar su primera gira por América Latina que incluye Uruguay, Argentina y Perú (REUTERS)
Guardar

(Desde el avión papal) León XIV inició hoy su primera gira por América Latina para ratificar su posición en defensa de los pobres y en procura de un sistema global que cierre las asimetrías económicas y privilegie la paz entre los pueblos.

A pocos días de enfrentar con éxito una operación de cáncer, el Papa recorrerá cerca de 30.000 kilómetros para visitar tres países y 10 ciudades en Uruguay, Argentina y Perú.

PUBLICIDAD

León XIV pondrá a prueba su capacidad diplomática para cumplir su tarea pastoral en escenarios políticos diferentes.

En Uruguay será recibido por Yamandú Orsi, que observa la realidad desde una perspectiva de izquierda y es presidente del país más laico de América Latina.

A continuación, el Papa volará hasta Argentina, adonde se encontrará con Javier Milei, que exhibe una particular mirada sobre los sistemas económicos y los límites legales que deberían aplicarse en la inteligencia artificial.

Por último, León XIV viajará hasta Perú, que es su lugar en el mundo. Allí mantendrá un encuentro bilateral con Keiko Fujimori, a quien conoce desde hace décadas, en sus diferentes facetas políticas.

PUBLICIDAD

El encuentro de Javier Miei con el Papa León XIV
Javier Miei y León XIV en el Palacio Apostólico

En su rol de jefe de Estado, León XIV describirá su posición sobre las pobreza, el desempleo y la inteligencia artificial en las reuniones bilaterales que mantendrá con Orsi, Milei y Fujimori.

“La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo, deberíamos hablar quizás más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de un fenómeno variado; en efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad”, escribió el Papa en Dilexi Te.

Y respecto a la inteligencia artificial, por medio de su encíclica Magnifica Humanitas, León XIV establece un razonamiento teleológico que cuestiona la postura de la administración Trump.

“Aquí es necesario reconocer un aspecto decisivo, que ya he mencionado antes: en muchos casos, en el contexto digital, el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las mismas posibilidades de participación. Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”, sostiene en Magnifica Humanitas.

El obispo Roberto Prevost junto al papa Francisco sosteniendo un documento de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo.
Roberto Prevost -cuando todavía era obispo- junto al papa Francisco en el Vaticano

Además de difundir sus posiciones sobre la pobreza y la inteligencia artificial, el Papa rendirá tributo a Francisco, escuchará los reclamos de las víctimas de los abusos sexuales en las iglesias y visitará centros sociales para explicitar su rechazó a la economía del descarte.

El viernes a la tarde, León XIV aterrizará en el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, y desde allí en Papamóvil saludará a los fieles hasta desembocar en la Plaza Independencia. Será su primer acto religioso en territorio laico.

A continuación, León XIV participa de un cónclave con la clase política de Uruguay, se encuentra con el presidente Orsi y recibe las llaves de la ciudad durante un acto protocolar en el Cabildo.

Cuando el reloj marque las 19.00, se abrirán las puertas de la Catedral de Montevideo para que obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas escuchen la homilía del Papa.

Así concluirá su primera jornada en el fin del mundo.

Temas Relacionados

León XIVUruguayYamandú OrsiJavier MileiKeiko FujimoriArgentinaPerúDilexi TeMagnifica HumanitasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos renueva por un año la emergencia nacional para mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua

La disposición, notificada mediante avisos del Registro Federal, extiende hasta noviembre de 2027 las atribuciones de la Casa Blanca para congelar activos y limitar transacciones de personas o entidades alcanzadas

Estados Unidos renueva por un año la emergencia nacional para mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua

Nasry Asfura exige convertir acuerdos de la Cumbre Iberoamericana en resultados concretos para la población

El presidente hondureño pidió mayor inversión, financiamiento climático y cooperación regional para generar empleo y atender las necesidades de las comunidades vulnerables. Honduras asumirá por primera vez el liderazgo temporal del mecanismo hasta 2028

Nasry Asfura exige convertir acuerdos de la Cumbre Iberoamericana en resultados concretos para la población

Venezolanos representan el 92% de los migrantes que regresan por Panamá al no poder entrar a Estados Unidos

El flujo de retorno hacia Sudamérica contabilizó 6,784 personas hasta el 18 de octubre de 2026, con una reducción aproximada del 64% frente al período comparable del año anterior.

Venezolanos representan el 92% de los migrantes que regresan por Panamá al no poder entrar a Estados Unidos

Corte ordena verificar la autenticidad de las firmas que respaldan dos reformas constitucionales en Guatemala

El fallo, aprobado por mayoría y con votos disidentes, abre un proceso de auditoría ciudadana que podría derivar en denuncias penales y condicionar el futuro de ambas iniciativas legislativas

Corte ordena verificar la autenticidad de las firmas que respaldan dos reformas constitucionales en Guatemala

Rescatan con vida a dos ocupantes tras la caída de una avioneta en Guatemala

La aeronave Cessna 182, que regresaba de Huehuetenango a la capital, se precipitó a las 16.17 horas en la comunidad Lo De Zet, donde los bomberos auxiliaron a sus ocupantes

Rescatan con vida a dos ocupantes tras la caída de una avioneta en Guatemala
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Robert Prevost inicia su camino de regreso a Perú desde Roma, itinerario, agenda y últimas noticias

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Robert Prevost inicia su camino de regreso a Perú desde Roma, itinerario, agenda y últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 6 de noviembre: lluvias muy fuertes en Tamaulipas

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de noviembre de 2026

Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera y confirma que EPN “ya sabe”

El Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de diez empleados de planta permanente

DEPORTES

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Las pistas que indican quién será el heredero de la 10 de Lionel Messi en la selección argentina

Roy Makaay, a fondo: de su relación con Demichelis a la historia secreta de Scaloni para convencer a una figura de la Selección

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi tras el portazo del Inter: otro gigante europeo lo tiene en carpeta

Video: el apasionado beso que selló la despedida de un conocido árbitro en el fútbol argentino

Tras las polémicas en el Superclásico, Nicolás Ramírez fue designado para dirigir la final por el ascenso a Primera

ENTRETENIMIENTO

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

Jennifer Lawrence revela qué experiencia de ‘X-Men’ no está dispuesta a repetir: “Absolutamente no”