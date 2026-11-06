El papa León XIV vuela hacia Uruguay para iniciar una gira histórica que incluirá Argentina y Perú

Leon XIV partió de Roma rumbo a Montevideo para iniciar su primera gira por América Latina que incluye Uruguay, Argentina y Perú (REUTERS)

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(Desde el avión papal) León XIV inició hoy su primera gira por América Latina para ratificar su posición en defensa de los pobres y en procura de un sistema global que cierre las asimetrías económicas y privilegie la paz entre los pueblos.

A pocos días de enfrentar con éxito una operación de cáncer, el Papa recorrerá cerca de 30.000 kilómetros para visitar tres países y 10 ciudades en Uruguay, Argentina y Perú.

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León XIV pondrá a prueba su capacidad diplomática para cumplir su tarea pastoral en escenarios políticos diferentes.

En Uruguay será recibido por Yamandú Orsi, que observa la realidad desde una perspectiva de izquierda y es presidente del país más laico de América Latina.

A continuación, el Papa volará hasta Argentina, adonde se encontrará con Javier Milei, que exhibe una particular mirada sobre los sistemas económicos y los límites legales que deberían aplicarse en la inteligencia artificial.

Por último, León XIV viajará hasta Perú, que es su lugar en el mundo. Allí mantendrá un encuentro bilateral con Keiko Fujimori, a quien conoce desde hace décadas, en sus diferentes facetas políticas.

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Javier Miei y León XIV en el Palacio Apostólico

En su rol de jefe de Estado, León XIV describirá su posición sobre las pobreza, el desempleo y la inteligencia artificial en las reuniones bilaterales que mantendrá con Orsi, Milei y Fujimori.

“La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo, deberíamos hablar quizás más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque se trata de un fenómeno variado; en efecto, existen muchas formas de pobreza: aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad”, escribió el Papa en Dilexi Te.

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Y respecto a la inteligencia artificial, por medio de su encíclica Magnifica Humanitas, León XIV establece un razonamiento teleológico que cuestiona la postura de la administración Trump.

“Aquí es necesario reconocer un aspecto decisivo, que ya he mencionado antes: en muchos casos, en el contexto digital, el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos que, de hecho, determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las mismas posibilidades de participación. Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”, sostiene en Magnifica Humanitas.

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Roberto Prevost -cuando todavía era obispo- junto al papa Francisco en el Vaticano

Además de difundir sus posiciones sobre la pobreza y la inteligencia artificial, el Papa rendirá tributo a Francisco, escuchará los reclamos de las víctimas de los abusos sexuales en las iglesias y visitará centros sociales para explicitar su rechazó a la economía del descarte.

El viernes a la tarde, León XIV aterrizará en el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, y desde allí en Papamóvil saludará a los fieles hasta desembocar en la Plaza Independencia. Será su primer acto religioso en territorio laico.

A continuación, León XIV participa de un cónclave con la clase política de Uruguay, se encuentra con el presidente Orsi y recibe las llaves de la ciudad durante un acto protocolar en el Cabildo.

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Cuando el reloj marque las 19.00, se abrirán las puertas de la Catedral de Montevideo para que obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas escuchen la homilía del Papa.

Así concluirá su primera jornada en el fin del mundo.