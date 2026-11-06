Sociedad

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana y la llegada de León XIV al país

El tiempo desmejorará hacia la tarde de hoy en CABA y alrededores. Persistirán las precipitaciones durante la noche y madrugada del sábado. Advertencias por tormentas y fuertes vientos en 14 provincias

Avenida mojada con vehículos, peatones con paraguas en la acera, edificios urbanos, el Obelisco de Buenos Aires y nubes oscuras en el cielo.
El pronóstico del tiempo indica mal clima durante parte de la jornada de hoy y mañana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un viernes con cielo mayormente nublado, una mínima de 17°C y chaparrones durante la tarde y la noche. El pronóstico climático refleja una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%, en el plano vespertino, que se acrecenterá de 70% a 100% durante la nocturnidad. La temperatura máxima prevista es de 25°C.

El sábado las condiciones del tiempo no estarán mucho mejor durante la madrugada ya que persistirán las lluvias (40% de probabilidad) aunque luego el clima comenzará a mejorar. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante la mañana. No se esperan lluvias para el resto de la jornada, la temperatura variará entre 12°C y 19°C y las ráfagas podrían alcanzar 50 km/h durante las primeras horas del día.

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Cuadro de pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del viernes 6 al jueves 12
Servicio Meteorológico Nacional Pronóstico Extendido y Resumen por provincias

El domingo, día del arribo del papa León XIV al país, llegará la mejora más marcada para la Ciudad, con una jornada soleada, una mínima de 10°C y una máxima de 22°C, sin lluvias.

El lunes continuaría el tiempo estable, con temperaturas de 14°C a 25°C -con ráfagas de hasta 31 km/h- mientras que el martes se espera cielo parcialmente nublado y registros de 16 °C a 25 °C.

Alertas meteorológicas

El organismo mantiene alertas amarillas por tormentas en cinco provincias (Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Misiones y San Luis). En la provincia de Buenos Aires, el cielo está despejado, pero se prevén tormentas fuertes en el suroeste y el oeste; las lluvias se extenderían al resto del territorio con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde.

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Mapa de Argentina y países limítrofes con zonas verdes y amarillas; arriba aparecen las fechas viernes 6, sábado 7 y domingo 8
Un mapa de Argentina y países limítrofes señala zonas de alerta meteorológica para el viernes 6, según The Weather Channel. (Servicio Meteorológico Nacional)

Para las lluvias, las indicaciones incluyen alejarse de zonas inundables y cortar la electricidad si entra agua en la vivienda. El mapa del organismo también señala sectores con alertas meteorológicas en otros sectores del territorio argentino.

Lo que dominará el mapa nacional es la gran cantidad de provincias azotadas por el viento junto con ráfagas del zonda: Corrientes, La Rioja, Mendoza, San Juan y Tucumán. Por otro lado, otras regiones se verán atravesadas por vientos de menor intensidad: Chaco, Córdoba, La Pampa, Salta, San Luis y Santiago del Estero.

Tabla de provincias de Argentina con columnas de fenómenos meteorológicos y símbolos amarillos de tormenta, viento y viento zonda
El SMN indica alertas en 14 provincias por toermenta y fuertes vientos (Servicio Meteorólogico Nacional)

Ante las tormentas y fuertes vientos, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si la persona se encuentra al aire libre.

Mapa de Alaska con zonas en verde y amarillo y botones para viernes 6, sábado 7 y domingo 8
El Servicio Meteorológico Nacional señala zonas de avisos meteorológicos en Alaska para el sábado 7. (Servicio Meteorológico Nacional)

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