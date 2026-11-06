El Salvador

El Salvador acumula más de 6,400 casos sospechosos de dengue ante repunte de contagios

El registro epidemiológico oficial constata un incremento acelerado durante octubre, empujado por la temporada lluviosa y la proliferación comunitaria del insecto transmisor que golpea con fuerza a la zona occidental

Un mosquito con rayas blancas y negras de pie sobre un mapa del mundo en tonos azules y blancos.
El repunte sostenido de casos sospechosos en el territorio salvadoreño coincide con un escenario epidemiológico complejo en el istmo centroamericano, impulsado por el régimen de lluvias y factores asociados al fenómeno de El Niño (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador registra un sostenido incremento de casos sospechosos de dengue que alcanzó los 6,550 contagios acumulados, de acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud (MINSAL) correspondiente a la semana 42, cerrada el 24 de octubre.

El informe oficial evidencia una aceleración en la transmisión del virus que propaga el mosquito Aedes aegypti, con 368 sospechas identificadas en apenas siete días. El comportamiento de la enfermedad muestra una curva ascendente desde finales de junio, momento en que las precipitaciones pluviales comenzaron a generar condiciones propicias para la reproducción del vector.

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Durante los primeros meses del año, la dinámica sanitaria mantuvo una tendencia a la baja: tras un pico inicial de 214 registros en la primera semana de enero, la cifra descendió a un promedio de 90 atenciones semanales en febrero y se situó en torno a los 50 casos hacia mayo. Sin embargo, la llegada del periodo invernal revirtió el descenso y disparó las consultas en la red pública hospitalaria.

La cifra acumulada representa un alza del 27.7% en comparación con el mismo período de 2025, cuando las autoridades sanitarias contabilizaban 5,130 cuadros probables. Pese a la magnitud del registro sospechoso, los análisis de laboratorio ratifican hasta ahora:

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  • 71 confirmaciones de la infección viral
  • 10 cuadros de gravedad
  • Cuatro víctimas mortales notificadas por el MINSAL.
El registro semanal de sospechas por dengue evidenció un repunte a partir del inicio de la época lluviosa, con un máximo de 368 consultas notificadas a finales de octubre (Cortesía: MINSAL).
El registro semanal de sospechas por dengue evidenció un repunte a partir del inicio de la época lluviosa, con un máximo de 368 consultas notificadas a finales de octubre (Cortesía: MINSAL).

La evolución del brote motivó la advertencia de especialistas de la salud, quienes señalan la proximidad de los parámetros a un umbral crítico. En declaraciones al medio salvadoreño TCS Noticias, el infectólogo Iván Solano Leiva expresó que la tendencia de los contagios sitúa al territorio nacional a las puertas de una emergencia sanitaria de mayor escala.

Hemos pasado de tener sesenta y seis casos hasta la semana cuarenta y dos, que tenemos trescientos sesenta y ocho casos sospechosos de dengue. Y cuando vemos la curva epidemiológica, vemos que estamos en la antesala de una epidemia”, afirmó Solano Leiva ante las cámaras televisivas.

El médico explicó que los indicadores actuales rozan los límites de advertencia que delimita el corredor endémico oficial, aunque las estimaciones técnicas establecen que para formalizar una declaración de epidemia el volumen debería ascender a unos 750 cuadros semanales.

El fenómeno de El Niño amenaza con acelerar la transmisión del dengue en Centroamérica

El escenario salvadoreño se inscribe en un contexto continental de alta transmisión del dengue. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la región acumula 692,937 sospechas, de las cuales 523,102 cuentan con ratificación diagnóstica.

El organismo regional detalló 3,413 pacientes con cuadros graves y 571 fallecimientos en toda América, y advirtió que la eventual consolidación del fenómeno climático de El Niño en los meses venideros propiciaría un ambiente aún más favorable para el desarrollo de colonias de mosquitos en el istmo centroamericano.

Infografía con ilustraciones de mosquitos, mapas, una familia, un gráfico y un charco con larvas.
Una infografía del Ministerio de Salud sitúa en Ahuachapán y La Libertad los principales focos de riesgo de dengue en El Salvador y señala criaderos de mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contención del vector exige una estrategia continua orientada a erradicar depósitos de agua limpia y residual en los hogares y sus inmediaciones. Especialistas y autoridades sanitarias insisten en la necesidad de lavar y tapar de forma hermética barriles, pilas y cualquier recipiente que almacene agua para el consumo doméstico, práctica que interrumpe de raíz el ciclo de desove del mosquito transmisor.

Asimismo, resulta imperativo despejar canaletas de techos, desechar llantas en desuso y retirar recipientes plásticos que retengan líquido durante las tormentas. Frente al estancamiento derivado de quebradas o drenajes deficientes, los salubristas recomiendan a las comunidades coordinar zanjas de desagüe, aplicar larvicidas en depósitos abiertos y acudir a los centros de salud ante síntomas tempranos como fiebre repentina, dolor articular o malestar detrás de los ojos, sin recurrir a la automedicación.

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