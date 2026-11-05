Cómo será el encuentro global de mujeres líderes que analizará en Buenos Aires el impacto de la IA en negocios y mercados

La Fundación Suma Veritas organizará el Global Women Leadership Summit 2026 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fundación Suma Veritas organizará el Global Women Leadership Summit 2026, un encuentro que reunirá a empresarias, emprendedoras, autoridades y especialistas para analizar el acceso al financiamiento, la expansión de mercados y el liderazgo en un escenario atravesado por la inteligencia artificial. La actividad se realizará el 17 y 18 de noviembre de 2026 en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El programa tendrá como ejes la relación entre inteligencia artificial, negocios y mercados, junto con las oportunidades de cooperación internacional. Las jornadas se desarrollarán de 9:30 a 14:00, con entrada gratuita e inscripción previa, según informó la organización.

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La agenda buscará vincular los desafíos cotidianos de las mujeres que emprenden con herramientas para ampliar sus oportunidades comerciales y profesionales. A lo largo de ocho paneles, participantes de distintos países compartirán experiencias sobre financiamiento, salud y bienestar, sostenibilidad, educación, derechos y desarrollo empresarial.

El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Legislatura porteña ubicada en Perú 160. La programación combinará intervenciones institucionales, exposiciones y espacios destinados al intercambio entre representantes del sector empresarial, el ámbito académico, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Las jornadas incluirán paneles sobre financiamiento, salud, sostenibilidad, educación, derechos y desarrollo empresarial, con referentes de varios países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial será uno de los asuntos centrales de la convocatoria. El programa plantea abordar cómo liderar en un escenario marcado por esta tecnología, junto con las condiciones necesarias para acceder a capital y ampliar mercados. El material de la organización no detalla paneles específicos ni exposiciones individuales dedicadas a cada uno de esos temas.

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La propuesta también incluirá una agenda de cooperación entre países. Los paneles estarán integrados por referentes latinoamericanos y de otras regiones, quienes presentarán experiencias vinculadas con sus ámbitos de trabajo y compartirán aprendizajes sobre iniciativas empresariales, institucionales, académicas y sociales.

Como parte de esa agenda, la Fundación Suma Veritas firmó un convenio con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El acuerdo permitirá desarrollar rondas de negocios en las instalaciones de la entidad, con el objetivo de conectar a empresarias y emprendedoras, facilitar contactos comerciales y generar oportunidades de crecimiento.

Las rondas estarán orientadas a la vinculación comercial entre las participantes. La organización las presenta como un espacio complementario a los paneles, destinado a favorecer el intercambio directo y la búsqueda de posibles acuerdos entre mujeres vinculadas con actividades empresariales y emprendedoras.

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La apertura estará a cargo de la legisladora Patricia Glize y de la doctora Graciela De Oto, presidenta de la Fundación Suma Veritas. También habrá intervenciones institucionales de las viceministras dominicanas Miriam Estela Guzmán de Tejada, Lidia Encarnación y Anabelca María Mena.

La presencia de funcionarias de República Dominicana se integrará a la dimensión internacional del encuentro. La agenda prevé la participación de representantes de diferentes países y sectores, con el propósito de poner en común experiencias y analizar posibilidades de colaboración.

Durante las dos jornadas se entregarán los premios Mujeres que Transforman. También se otorgarán reconocimientos Honoris Causa a personas con trayectorias de impacto social e institucional, aunque la información difundida no especifica quiénes recibirán esas distinciones.

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El Global Women Leadership Summit 2026 será una actividad presencial y de acceso gratuito. Para asistir será necesario completar una inscripción previa, mientras que los paneles se desarrollarán en la Legislatura porteña y las rondas de negocios tendrán lugar en la sede de CAME.

La organización fue fundada en 2004 y está presidida por Graciela De Oto. Sus líneas de trabajo incluyen la formación, el mentoring y la creación de redes de colaboración para ampliar las oportunidades de las mujeres.

La Fundación Suma Veritas también promueve iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y una cultura de paz. El encuentro de noviembre trasladará esos objetivos a una agenda centrada en financiamiento, cooperación, desarrollo empresarial y liderazgo ante los cambios asociados con la inteligencia artificial.

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