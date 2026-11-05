Sociedad

Cómo será el encuentro global de mujeres líderes que analizará en Buenos Aires el impacto de la IA en negocios y mercados

Tendrá lugar en la Legislatura porteña el 17 y 18 de noviembre, y tendrá como eje financiamiento y oportunidades de cooperación en un contexto atravesado por la inteligencia artificial

Cinco mujeres vestidas de negocios conversan de pie en un moderno espacio de coworking. Algunas llevan credenciales, otras sostienen tablets. Un banner de CAMARASAL está sobre una mesa.
La Fundación Suma Veritas organizará el Global Women Leadership Summit 2026 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Fundación Suma Veritas organizará el Global Women Leadership Summit 2026, un encuentro que reunirá a empresarias, emprendedoras, autoridades y especialistas para analizar el acceso al financiamiento, la expansión de mercados y el liderazgo en un escenario atravesado por la inteligencia artificial. La actividad se realizará el 17 y 18 de noviembre de 2026 en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El programa tendrá como ejes la relación entre inteligencia artificial, negocios y mercados, junto con las oportunidades de cooperación internacional. Las jornadas se desarrollarán de 9:30 a 14:00, con entrada gratuita e inscripción previa, según informó la organización.

PUBLICIDAD

La agenda buscará vincular los desafíos cotidianos de las mujeres que emprenden con herramientas para ampliar sus oportunidades comerciales y profesionales. A lo largo de ocho paneles, participantes de distintos países compartirán experiencias sobre financiamiento, salud y bienestar, sostenibilidad, educación, derechos y desarrollo empresarial.

El encuentro se llevará a cabo en la sede de la Legislatura porteña ubicada en Perú 160. La programación combinará intervenciones institucionales, exposiciones y espacios destinados al intercambio entre representantes del sector empresarial, el ámbito académico, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Las jornadas incluirán paneles sobre financiamiento, salud, sostenibilidad, educación, derechos y desarrollo empresarial, con referentes de varios países. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las jornadas incluirán paneles sobre financiamiento, salud, sostenibilidad, educación, derechos y desarrollo empresarial, con referentes de varios países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial será uno de los asuntos centrales de la convocatoria. El programa plantea abordar cómo liderar en un escenario marcado por esta tecnología, junto con las condiciones necesarias para acceder a capital y ampliar mercados. El material de la organización no detalla paneles específicos ni exposiciones individuales dedicadas a cada uno de esos temas.

PUBLICIDAD

La propuesta también incluirá una agenda de cooperación entre países. Los paneles estarán integrados por referentes latinoamericanos y de otras regiones, quienes presentarán experiencias vinculadas con sus ámbitos de trabajo y compartirán aprendizajes sobre iniciativas empresariales, institucionales, académicas y sociales.

Como parte de esa agenda, la Fundación Suma Veritas firmó un convenio con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El acuerdo permitirá desarrollar rondas de negocios en las instalaciones de la entidad, con el objetivo de conectar a empresarias y emprendedoras, facilitar contactos comerciales y generar oportunidades de crecimiento.

Las rondas estarán orientadas a la vinculación comercial entre las participantes. La organización las presenta como un espacio complementario a los paneles, destinado a favorecer el intercambio directo y la búsqueda de posibles acuerdos entre mujeres vinculadas con actividades empresariales y emprendedoras.

La apertura estará a cargo de la legisladora Patricia Glize y de la doctora Graciela De Oto, presidenta de la Fundación Suma Veritas. También habrá intervenciones institucionales de las viceministras dominicanas Miriam Estela Guzmán de Tejada, Lidia Encarnación y Anabelca María Mena.

La presencia de funcionarias de República Dominicana se integrará a la dimensión internacional del encuentro. La agenda prevé la participación de representantes de diferentes países y sectores, con el propósito de poner en común experiencias y analizar posibilidades de colaboración.

Durante las dos jornadas se entregarán los premios Mujeres que Transforman. También se otorgarán reconocimientos Honoris Causa a personas con trayectorias de impacto social e institucional, aunque la información difundida no especifica quiénes recibirán esas distinciones.

El Global Women Leadership Summit 2026 será una actividad presencial y de acceso gratuito. Para asistir será necesario completar una inscripción previa, mientras que los paneles se desarrollarán en la Legislatura porteña y las rondas de negocios tendrán lugar en la sede de CAME.

La organización fue fundada en 2004 y está presidida por Graciela De Oto. Sus líneas de trabajo incluyen la formación, el mentoring y la creación de redes de colaboración para ampliar las oportunidades de las mujeres.

La Fundación Suma Veritas también promueve iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y una cultura de paz. El encuentro de noviembre trasladará esos objetivos a una agenda centrada en financiamiento, cooperación, desarrollo empresarial y liderazgo ante los cambios asociados con la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Buenos AiresInteligencia artificialLiderazgo femenino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a cinco hombres en sólo una noche por robar cables en distintos puntos de Córdoba

Dos operativos realizados en barrio Nueva Córdoba y en el Puente Antártida terminaron con detenidos de entre 21 y 36 años, rollos de cable, reflectores y caños de aluminio secuestrados

Detuvieron a cinco hombres en sólo una noche por robar cables en distintos puntos de Córdoba

Cayeron en Tucumán dos jovenes brasileños acusados del brutal asesinato de un desarrollador de videojuegos

Se trata de Angelina Olivera da Silva y Kauá Kazahaya de Arruda, acusados de matar a Tamir Nadav en septiembre último. Fueron capturados por Interpol PFA y la DUOF Tucumán de la fuerza. La grotesca trama del crimen

Cayeron en Tucumán dos jovenes brasileños acusados del brutal asesinato de un desarrollador de videojuegos

Patricia Bullrich presentó un proyecto para que no prescriba la acción penal por delitos sexuales contra menores

La iniciativa, impulsada en el Senado, retoma el debate por el caso Segovia, en el que un acusado de abuso sexual permaneció prófugo durante más de 14 años y luego fue sobreseído. Además, propone suspender los plazos de prescripción ante la fuga, la rebeldía o una solicitud de extradición

Patricia Bullrich presentó un proyecto para que no prescriba la acción penal por delitos sexuales contra menores

Dos argentinos sufrieron un grave accidente mientras viajaban en moto por Indonesia: uno quedó en coma

Se trata de dos jóvenes identificados como Federico Domínguez y Paz Lupo que estaban de vacaciones en Bali cuando se accidentaron. La familia comenzó con una colecta para ayudar con los gastos médicos

Dos argentinos sufrieron un grave accidente mientras viajaban en moto por Indonesia: uno quedó en coma

Una familia que viajaba en la Ruta 3 chocó de frente contra un camión: un hombre y un niño de 8 años murieron

El siniestro ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada, cerca del kilómetro 429 en Benito Juárez. El resto de los ocupantes del vehículo de menor porte y el camionero fue hospitalizado

Una familia que viajaba en la Ruta 3 chocó de frente contra un camión: un hombre y un niño de 8 años murieron

DEPORTES

Gimnasia La Plata vence a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura

Gimnasia La Plata vence a Belgrano por la última fecha del Torneo Clausura

“Está desconectado del mundo”: revelaron cómo transcurren los días del arquero Owono tras el choque que provocó la muerte de De Miguel

Las explosivas declaraciones de Hamilton contra Leclerc que intensificaron la tensión en Ferrari: “No me van a silenciar”

Gonzalo Montiel fue sancionado con tres partidos por su expulsión en el Superclásico entre River y Boca: los fundamentos

Insólito: una figura de la Premier League fue detenida por seis patrulleros luego de que la vieran caminar con un arco y flechas

TELESHOW

El provocativo look de Sofía Gonet: su vestido con “efecto desnudo” que generó polémica

El provocativo look de Sofía Gonet: su vestido con “efecto desnudo” que generó polémica

Flor Vigna habló de la gran deuda económica por la que comenzó a vender contenido para adultos: “Perdí fuerte”

La repudiable frase de Mariana Nannis a su nieta: “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín”

Bizarrap y Nathy Peluso, la presencia argentina entre las actuaciones del Latin GRAMMY 2026

Daniela Celis mandó al frente a quienes la critican en las redes, mostró sus mensajes y fue lapidaria: “Los voy a atender”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña dijo que se presentará ante el Congreso para defenderse durante el juicio político

Santiago Peña dijo que se presentará ante el Congreso para defenderse durante el juicio político

Inversión busca mejorar el acceso al agua para más de 30,000 habitantes del Corredor Seco hondureño

Costa Rica vigila sistema con potencial ciclónico en el Pacífico: tiene un 60% de probabilidad de convertirse en depresión tropical

República Dominicana: Autoridades clausuran ocho comercios chinos tras detectar distintas irregularidades

Peste, roedores y riesgo sanitario: el malestar por el depósito de basura de El Rampeño, Cuba