Hallaron un esqueleto con las manos y pies atados bajo el piso de una ex estación de servicio en Río Negro

El hallazgo se registró en el acceso sur de Sierra Grande, en un inmueble aledaño al Estadio Municipal de Fútbol que lleva años sin actividad

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Unos albañiles que realizaban tareas de remodelación en una ex estación de servicio abandonada sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a Sierra Grande, provincia de Río Negro, hicieron un hallazgo que paralizó la obra y activó de inmediato una investigación judicial: un esqueleto humano enterrado bajo el piso de cemento, con la cabeza cubierta por una bolsa y las manos y los pies atados.

El hecho ocurrió el pasado sábado cerca del mediodía, cuando los operarios levantaban el piso de concreto del inmueble ubicado en la zona del acceso sur a la localidad rionegrina, aledaño al Estadio Municipal de Fútbol y en dirección a la provincia de Chubut. Al remover el suelo, los trabajadores descubrieron piezas óseas pertenecientes a una persona y alertaron de inmediato a las autoridades.

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Según trascendió a través de fuentes del Ministerio Público Fiscal, en el lugar se hicieron presentes policías de la Comisaría 13 y la fiscal de turno, Maricel Viotti Zilli, quien delimitó la escena para preservarla. El Gabinete de Criminalística de Sierra Grande y de San Antonio Oeste, junto a la Brigada de Investigaciones de ambas localidades, trabajó en la recolección de indicios y datos que serán incorporados a la investigación que se puso en marcha. También colaboraron integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios en la extracción de los restos.

Junto al esqueleto se hallaron prendas de vestir: una campera, borcegos de seguridad y una dentadura postiza. Los trascendidos indican que la cabeza estaba cubierta por una bolsa y que la víctima tenía las manos y los pies atados, lo que hace presumir que se trata de un crimen con características particulares.

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Junto a los huesos se encontraron una campera, borcegos de seguridad y una dentadura postiza, y las autoridades estimaron que los restos son de muy vieja data

La Fiscalía inició una investigación de oficio y dispuso el traslado de los restos a Viedma para la realización de una autopsia. De forma preliminar, las autoridades estimaron que los restos son de “muy vieja data”.

La ex estación de servicio, que lleva años abandonada, tuvo en su momento un movimiento considerable: además de expender combustible, contaba con un restaurante y una gomería. Su cierre y el tiempo transcurrido desde entonces forman parte del contexto en el que se inscribe el hallazgo.

El descubrimiento generó una amplia repercusión en la localidad, donde en las redes sociales se tejieron múltiples especulaciones. Entre los comentarios, se mencionó la posibilidad de que los restos pudieran pertenecer a un hombre desaparecido años atrás. Una vecina que tendría vinculación familiar con esa persona pidió discreción al respecto y solicitó que se aguarden los resultados forenses. “Pido sean más respetuosos con los restos encontrados. Porque puede ser el abuelo de mi nieta, y respeto por sus hijos. Hay que dejar que científica y forenses determinen y hagan su trabajo”, reclamó la mujer en declaraciones recogidas por LM Cipolletti.

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La autopsia que se practicará en Viedma deberá determinar las causas y la data de la muerte, y se espera que sus resultados permitan también avanzar en la identificación de la víctima.

Investigan el hallazgo de restos óseos en un contenedor de Mendoza

Los agentes policiales constataron el hallazgo de un cráneo y costillas en las calles Anzorena y Aguado. (Policía de Mendoza)

La aparición de restos óseos humanos en un contenedor de residuos activó una investigación policial en el departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza, luego de que vecinos alertaran a las autoridades durante la noche del viernes 23 de octubre.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de las calles Anzorena y Aguado, donde una comisión policial verificó la presencia de material óseo dentro de un recipiente destinado a la recolección de basura. Entre los elementos encontrados había un cráneo, costillas y otros restos cuya identificación todavía no fue determinada.

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De acuerdo con lo informado por el portal Mendoza Today, la intervención comenzó a partir de una comunicación dirigida a la Policía. El aviso informó sobre la posible presencia de restos humanos en un contenedor ubicado en ese sector de Rivadavia, por lo que los efectivos se trasladaron hasta el punto señalado.

Los restos serán enviados al Cuerpo Médico Forense para la realización de estudios. Los peritajes deberán establecer, entre otros aspectos, si efectivamente se trata de huesos humanos, su antigüedad, las condiciones en las que se encontraban y otros datos que puedan colaborar con la identificación.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que los restos hayan sido descartados por alguien vinculado con estudios de medicina, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Por ahora, esa versión forma parte de las líneas que deberán ser verificadas mediante el análisis técnico y las diligencias que disponga la investigación.

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