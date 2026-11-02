Sociedad

Cómo fue el accidente en el ala delta que provocó la muerte de un turista argentino y un instructor en Río de Janeiro

La Policía Civil entrevistó a varios testigos que estaban en la playa de São Conrado y dieron detalles del brutal incidente cerca de la pista de aterrizaje. El joven de 26 años era oriundo de Puerto Deseado y estaba de viaje con amigos

Un argentino murió en Río de Janeiro tras estrellarse con un ala delta
Un turista argentino y un instructor de vuelo murieron tras estrellarse en ala delta en la playa de São Conrado
Guardar

El brutal accidente que provocó la muerte de un turista argentino y un instructor de vuelo en ala delta conmocionó este lunes a la ciudad de Río de Janeiro. En las últimas horas se conocieron detalles de cómo fue el momento en el que las víctimas se estrellaron contra un paredón en la playa de São Conrado.

Según informó O Globo, el vicepresidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), Bruno Menescal, brindó su testimonio ante la Policía Civil de la ciudad carioca y aseguró que el ala delta realizó un giro a baja altitud. Seguido a esto, el aparato planeó —es decir, se deslizó suavemente— y terminó colisionando contra la rampa ubicada en la zona de la pista de aterrizaje habilitada sobre la arena.

PUBLICIDAD

Un detalle no menor es que el punto donde ocurrió el impacto presenta un desnivel de al menos dos metros y medio. De acuerdo a los medios locales, allí hay un muro que separa el paseo marítimo de la zona de playa, por lo que el impacto fue directamente contra ese frontón. En esa línea, las primeras intervenciones determinaron que el ala delta no siguió la trayectoria prevista durante la aproximación final y golpeó esa estructura con fuerza.

Tragedia en Río de Janeiro: un turista argentino murió tras caer al vacío con un ala delta
El joven argentino Adrián Arismendi realizaba su primer vuelo tras despegar desde la rampa de Pedra Bonita

Varios bañistas que estaban en la arena en ese momento describieron lo que observaron minutos antes del choque ante los medios locales. “Los que estábamos en la arena lo encontramos extraño porque volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento. No imaginábamos que se estuvieran cayendo. En un momento dado, el ala delta empezó a girar en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal y que podía ocurrir un accidente”, relató Ana Clara Goulart, una bañista que estaba en esa playa.

PUBLICIDAD

Un segundo testigo, que prefirió mantener su identidad en reserva, indicó que los presentes se movilizaron de inmediato para alertar a los servicios de emergencia: “Se veía que uno de ellos estaba a punto de morir. Fue devastador, muy triste. Se lo estaban pasando bien, estaban viviendo una aventura, y ni siquiera podían imaginar que ese sería su último aliento”, lamentó.

Los bomberos recibieron el aviso a las 11:23 de la mañana y se trasladaron al lugar con efectivos del 25° GBM (Grupamento de Bombeiro Militar), del GOA (Grupamento de Operações Aéreas) y del 3° Gmar (3° Grupamento Marítimo). Uno de los traslados contó con apoyo aéreo; el otro se realizó por tierra. Ambas víctimas llegaron al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, con paro cardiorrespiratorio y en estado crítico.

“Las víctimas dieron entrada en la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”, informó la Secretaria Municipal de Saúde en un comunicado oficial.

Un argentino murió en Río de Janeiro tras estrellarse con un ala delta
La Policía Civil investiga el siniestro y someterá el equipo de vuelo a un examen forense

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, un joven de 26 años oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, el instructor que lo acompañaba durante el vuelo. Ambos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más reconocidos para la práctica del vuelo libre en la zona sur de la ciudad.

Según confirmó Menescal ante la Policía, era el primer vuelo en ala delta de Arismendi. El joven viajaba a Río de Janeiro junto a un grupo de amigos que también participaban en la actividad turística, una de las propuestas más frecuentes para los visitantes de la ciudad.

En su declaración ante los investigadores, el vicepresidente del CSCVL precisó que Rodrigues dos Santos se desempeñaba como piloto del club desde hacía aproximadamente diez años y había asumido el rol de instructor cerca de un año antes, luego de completar todas las etapas de formación requeridas por la institución.

El caso quedó a cargo de la comisaría número 15, con jurisdicción sobre Gávea, que investiga las circunstancias del siniestro. El equipo utilizado durante el vuelo será sometido a un examen forense para determinar las causas técnicas del incidente.

Temas Relacionados

Río de JaneiroAccidente aéreoMuerteAla deltaPolicía Civil de Río de JaneiroAdrián Guillermo Arismendiúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron un esqueleto con las manos y pies atados bajo el piso de una ex estación de servicio en Río Negro

Los restos, que las autoridades estimaron de muy vieja data, fueron descubiertos por albañiles que remodelaban el inmueble ubicado en el acceso sur de Sierra Grande, aledaño al Estadio Municipal de Fútbol

Hallaron un esqueleto con las manos y pies atados bajo el piso de una ex estación de servicio en Río Negro

La fotógrafa de The Washington Post reveló detalles de su encuentro con Cristina Kirchner

Sarah Pabst describió en Infobae al Regreso la producción realizada en el domicilio de la expresidenta, las limitaciones judiciales para mostrar la vivienda y el proceso editorial detrás de los retratos publicados por el diario estadounidense

La fotógrafa de The Washington Post reveló detalles de su encuentro con Cristina Kirchner

Quién era “Coco”, la argentina que murió en un accidente entre un auto y un camión en Nueva Zelanda

Ayelén Amarilla tenía 37 años, había llegado al país ubicado en el suroeste del océano Pacífico en 2020 y allí formó una familia junto a su pareja Frankie. El viernes por la tarde perdió la vida cuando regresaba de trabajar

Quién era “Coco”, la argentina que murió en un accidente entre un auto y un camión en Nueva Zelanda

Avanza la causa contra el líder de la secta rusa: cómo sigue la salud del acusado y el misterio de un disco rígido cifrado

Konstantin Rudnev permanece bajo arresto domiciliario y fue internado de urgencia tras sufrir una crisis hipertensiva. Los investigadores todavía no pudieron acceder a un dispositivo que podría contener información clave sobre el funcionamiento de la presunta organización

Avanza la causa contra el líder de la secta rusa: cómo sigue la salud del acusado y el misterio de un disco rígido cifrado

Video: un motociclista intentó evadir un control de tránsito y un inspector le arrojó un cono para detenerlo

El agente lanzó el objeto durante un operativo nocturno en la zona portuaria de Gualeguaychú. El joven de 19 años terminó detenido a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, mientras evalúan sanciones para el efectivo

Video: un motociclista intentó evadir un control de tránsito y un inspector le arrojó un cono para detenerlo

DEPORTES

Los detalles del informe del árbitro Nicolás Ramírez sobre las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

Los detalles del informe del árbitro Nicolás Ramírez sobre las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

El cruce con insultos entre la gran promesa de Nueva Chicago y un integrante del cuerpo técnico en medio del descenso

Los Pumas 7’s obtuvieron el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cómo está Argentina en el medallero

Las imágenes inéditas y el tierno video que compartió Antonela Roccuzzo para saludar a Thiago Messi en su cumpleaños N° 14

El polémico lugar que un medio inglés le dio a Franco Colapinto en su ranking del GP Ciudad de México de Fórmula 1

TELESHOW

La crítica de Matilda Blanco sobre el vestido de casamiento de Lali Espósito: “Muy años noventa”

La crítica de Matilda Blanco sobre el vestido de casamiento de Lali Espósito: “Muy años noventa”

El delicado estado de salud de José Luis Gioia: “Estuvo en coma y con asistencia respiratoria”

La propuesta millonaria que recibió Guillermo Coppola por la visita del Papa León XIV a la Argentina: “Será inolvidable”

Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, sorprendió imitando a Cristina Kirchner: el video viral

“Entró llorando”: la conmovedora reacción de Pedro Rosemblat en su boda con Lali Espósito

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador registra una reducción del 98% en los homicidios vinculados a estructuras criminales durante el último mes

El Salvador registra una reducción del 98% en los homicidios vinculados a estructuras criminales durante el último mes

Los cambios graduales en la Contraloría General de Cuentas de Guatemala y apuesta por la experiencia del personal

Estos fueron los regalos que llevó la presidente de Costa Rica al papa León XIV

Honduras: 92 de los 104 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios siguen impunes

Trasladan al CACCO al hombre conocido como el “caníbal de la refrigeradora” en Costa Rica: fue condenado a 79 años de prisión