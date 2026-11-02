Cómo fue el accidente en el ala delta que provocó la muerte de un turista argentino y un instructor en Río de Janeiro

Un turista argentino y un instructor de vuelo murieron tras estrellarse en ala delta en la playa de São Conrado

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El brutal accidente que provocó la muerte de un turista argentino y un instructor de vuelo en ala delta conmocionó este lunes a la ciudad de Río de Janeiro. En las últimas horas se conocieron detalles de cómo fue el momento en el que las víctimas se estrellaron contra un paredón en la playa de São Conrado.

Según informó O Globo, el vicepresidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), Bruno Menescal, brindó su testimonio ante la Policía Civil de la ciudad carioca y aseguró que el ala delta realizó un giro a baja altitud. Seguido a esto, el aparato planeó —es decir, se deslizó suavemente— y terminó colisionando contra la rampa ubicada en la zona de la pista de aterrizaje habilitada sobre la arena.

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Un detalle no menor es que el punto donde ocurrió el impacto presenta un desnivel de al menos dos metros y medio. De acuerdo a los medios locales, allí hay un muro que separa el paseo marítimo de la zona de playa, por lo que el impacto fue directamente contra ese frontón. En esa línea, las primeras intervenciones determinaron que el ala delta no siguió la trayectoria prevista durante la aproximación final y golpeó esa estructura con fuerza.

El joven argentino Adrián Arismendi realizaba su primer vuelo tras despegar desde la rampa de Pedra Bonita

Varios bañistas que estaban en la arena en ese momento describieron lo que observaron minutos antes del choque ante los medios locales. “Los que estábamos en la arena lo encontramos extraño porque volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento. No imaginábamos que se estuvieran cayendo. En un momento dado, el ala delta empezó a girar en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal y que podía ocurrir un accidente”, relató Ana Clara Goulart, una bañista que estaba en esa playa.

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Un segundo testigo, que prefirió mantener su identidad en reserva, indicó que los presentes se movilizaron de inmediato para alertar a los servicios de emergencia: “Se veía que uno de ellos estaba a punto de morir. Fue devastador, muy triste. Se lo estaban pasando bien, estaban viviendo una aventura, y ni siquiera podían imaginar que ese sería su último aliento”, lamentó.

Los bomberos recibieron el aviso a las 11:23 de la mañana y se trasladaron al lugar con efectivos del 25° GBM (Grupamento de Bombeiro Militar), del GOA (Grupamento de Operações Aéreas) y del 3° Gmar (3° Grupamento Marítimo). Uno de los traslados contó con apoyo aéreo; el otro se realizó por tierra. Ambas víctimas llegaron al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, con paro cardiorrespiratorio y en estado crítico.

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“Las víctimas dieron entrada en la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”, informó la Secretaria Municipal de Saúde en un comunicado oficial.

La Policía Civil investiga el siniestro y someterá el equipo de vuelo a un examen forense

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, un joven de 26 años oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, el instructor que lo acompañaba durante el vuelo. Ambos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más reconocidos para la práctica del vuelo libre en la zona sur de la ciudad.

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Según confirmó Menescal ante la Policía, era el primer vuelo en ala delta de Arismendi. El joven viajaba a Río de Janeiro junto a un grupo de amigos que también participaban en la actividad turística, una de las propuestas más frecuentes para los visitantes de la ciudad.

En su declaración ante los investigadores, el vicepresidente del CSCVL precisó que Rodrigues dos Santos se desempeñaba como piloto del club desde hacía aproximadamente diez años y había asumido el rol de instructor cerca de un año antes, luego de completar todas las etapas de formación requeridas por la institución.

El caso quedó a cargo de la comisaría número 15, con jurisdicción sobre Gávea, que investiga las circunstancias del siniestro. El equipo utilizado durante el vuelo será sometido a un examen forense para determinar las causas técnicas del incidente.

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