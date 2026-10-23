Crimen y Justicia

Investigan el hallazgo de restos óseos en un contenedor de Mendoza

Un aviso a la Policía derivó en el secuestro de un cráneo, costillas y otras piezas que serán sometidas a peritajes forenses

Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
Los agentes policiales constataron el hallazgo de un cráneo y costillas en las calles Anzorena y Aguado. (Policía de Mendoza)
Guardar

La aparición de restos óseos humanos en un contenedor de residuos activó una investigación policial en el departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza, luego de que vecinos alertaran a las autoridades durante la noche del último miércoles.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de las calles Anzorena y Aguado, donde una comisión policial verificó la presencia de material óseo dentro de un recipiente destinado a la recolección de basura. Entre los elementos encontrados había un cráneo, costillas y otros restos cuya identificación todavía no fue determinada.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal Mendoza Today, la intervención comenzó a partir de una comunicación dirigida a la Policía. El aviso informó sobre la posible presencia de restos humanos en un contenedor ubicado en ese sector de Rivadavia, por lo que los efectivos se trasladaron hasta el punto señalado.

Al llegar, los primeros agentes constataron que en el interior del contenedor había distintos restos óseos. Tampoco se informó públicamente si junto con los restos había objetos, documentación o algún otro indicio que pueda aportar datos sobre su procedencia.

Los restos serán enviados al Cuerpo Médico Forense para la realización de estudios. Los peritajes deberán establecer, entre otros aspectos, si efectivamente se trata de huesos humanos, su antigüedad, las condiciones en las que se encontraban y otros datos que puedan colaborar con la identificación.

PUBLICIDAD

Las autoridades no descartan la posibilidad de que los restos hayan sido descartados por alguien vinculado con estudios de medicina, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Por ahora, esa versión forma parte de las líneas que deberán ser verificadas mediante el análisis técnico y las diligencias que disponga la investigación.

Los vecinos de Rivadavia alertaron a la policía sobre la presencia de restos óseos en un contenedor de basura.
Los vecinos de Rivadavia alertaron a la policía sobre la presencia de restos óseos en un contenedor de basura.

A fines del mes de julio, el hallazgo de restos óseos en el interior de un contenedor dentro de la planta municipal de tratamiento de residuos de Cutral Co en la provincia de Neuquén alteró la rutina de la localidad este sábado.

El descubrimiento se produjo cuando un operario de la planta detectó la presencia de huesos entre los residuos depositados, mientras manipulaba una retroexcavadora en el predio.

La escena convocó rápidamente a efectivos policiales, quienes tomaron conocimiento a partir del aviso emitido por el personal municipal. La Fiscalía de turno fue informada de inmediato, lo que motivó la llegada de la fiscal Ana Marthieu al sitio para coordinar las primeras actuaciones. La intervención judicial se activó con celeridad, ante la necesidad de preservar el área y resguardar los elementos hallados.

Durante el procedimiento se dispuso la presencia de personal de Criminalística, encargado de realizar los primeros peritajes en el sector donde fueron localizados los restos. El trabajo de campo consistió en la delimitación del área, el levantamiento de pruebas y la recolección cuidadosa de los fragmentos óseos, bajo estrictos protocolos de preservación de la evidencia.

Por disposición de la autoridad judicial, los elementos hallados fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Allí, especialistas en antropología y medicina forense iniciarán los estudios necesarios para establecer tanto características biológicas de los restos como posibles vías de identificación. La fiscal Marthieu instruyó la realización de exámenes para determinar datos tales como sexo y edad aproximada, así como la viabilidad de obtener material genético útil para avanzar en la identificación plena.

De acuerdo con las evaluaciones iniciales, existe la posibilidad de que los huesos correspondan a restos de antigua data. No obstante, este diagnóstico preliminar será confirmado o descartado únicamente por los especialistas una vez finalizados los estudios técnicos.

La Fiscalía, encabezada por Ana Marthieu, continuará con las diligencias investigativas mientras permanezcan pendientes los informes médicos y antropológicos. El proceso seguirá bajo estricta vigilancia judicial, priorizando la confidencialidad y la rigurosidad en el tratamiento de la información recabada.

Temas Relacionados

Restos humanosMedicina LegalInvestigación criminalMendoza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Iba a hacer trámites, delincuentes lo redujeron de un golpe y se llevaron todo su dinero en Jujuy

Dos sospechosos interceptaron al peatón cerca de una escuela técnica en la localidad de Palpalá. Portaba 800 mil pesos

Iba a hacer trámites, delincuentes lo redujeron de un golpe y se llevaron todo su dinero en Jujuy

Cayó un hombre en Bahía Blanca que estaba prófugo desde el año pasado por abusar de una menor

La DDI arrestó al acusado, de 51 años, en la vía pública luego de que montara una vigilancia encubierta en el sector de Villa Caracol

Cayó un hombre en Bahía Blanca que estaba prófugo desde el año pasado por abusar de una menor

Un joven murió intoxicado en una planta de reciclaje y expuso una presunta red de explotación laboral

Según los estudios médicos, la víctima tenía 122,8 microgramos de plomo por decilitro de sangre, una concentración cuatro veces superior al máximo permitido para una persona expuesta laboralmente a ese metal

Un joven murió intoxicado en una planta de reciclaje y expuso una presunta red de explotación laboral

Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron casi 15 kilos de droga y 57 millones de pesos

Los operativos se desarrollaron en la localidad de Añelo. Los equipos especializados retiraron cocaína, cannabis, municiones y 32 rodados asociados a expedientes penales. Hubo 26 personas con medidas judiciales

Golpe al microtráfico en Neuquén: secuestraron casi 15 kilos de droga y 57 millones de pesos

Maniataron y golpearon a tres adolescentes en una violenta entradera en Santa Clara del Mar

Una vecina escuchó gritos provenientes de la vivienda y alertó a la Policía. Dos de los delincuentes fueron detenidos y otro aún permanece prófugo

Maniataron y golpearon a tres adolescentes en una violenta entradera en Santa Clara del Mar

DEPORTES

Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Su hijo estaba acorralado, subió al ring y agredió al rival en la cabeza con un zapato: “Hizo lo que cualquier madre haría”

La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregarán a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

1956: cuando Hungría dijo basta

1956: cuando Hungría dijo basta

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate televisado antes del balotaje presidencial en Brasil

Estados Unidos propone restringir las inversiones en sectores tecnológicos de Irán, Corea del Norte, Rusia y Cuba

Trump afirmó que avanzan las negociaciones para frenar la invasión rusa a Ucrania: “Están pasando muchas cosas”

Jorge “Tuto” Quiroga, ex presidente de Bolivia, pidió apartar de su cargo a un diputado sancionado por EEUU