Investigan el hallazgo de restos óseos en un contenedor de Mendoza

Los agentes policiales constataron el hallazgo de un cráneo y costillas en las calles Anzorena y Aguado. (Policía de Mendoza)

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La aparición de restos óseos humanos en un contenedor de residuos activó una investigación policial en el departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza, luego de que vecinos alertaran a las autoridades durante la noche del último miércoles.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de las calles Anzorena y Aguado, donde una comisión policial verificó la presencia de material óseo dentro de un recipiente destinado a la recolección de basura. Entre los elementos encontrados había un cráneo, costillas y otros restos cuya identificación todavía no fue determinada.

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De acuerdo con lo informado por el portal Mendoza Today, la intervención comenzó a partir de una comunicación dirigida a la Policía. El aviso informó sobre la posible presencia de restos humanos en un contenedor ubicado en ese sector de Rivadavia, por lo que los efectivos se trasladaron hasta el punto señalado.

Al llegar, los primeros agentes constataron que en el interior del contenedor había distintos restos óseos. Tampoco se informó públicamente si junto con los restos había objetos, documentación o algún otro indicio que pueda aportar datos sobre su procedencia.

Los restos serán enviados al Cuerpo Médico Forense para la realización de estudios. Los peritajes deberán establecer, entre otros aspectos, si efectivamente se trata de huesos humanos, su antigüedad, las condiciones en las que se encontraban y otros datos que puedan colaborar con la identificación.

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Las autoridades no descartan la posibilidad de que los restos hayan sido descartados por alguien vinculado con estudios de medicina, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Por ahora, esa versión forma parte de las líneas que deberán ser verificadas mediante el análisis técnico y las diligencias que disponga la investigación.

Los vecinos de Rivadavia alertaron a la policía sobre la presencia de restos óseos en un contenedor de basura.

A fines del mes de julio, el hallazgo de restos óseos en el interior de un contenedor dentro de la planta municipal de tratamiento de residuos de Cutral Co en la provincia de Neuquén alteró la rutina de la localidad este sábado.

El descubrimiento se produjo cuando un operario de la planta detectó la presencia de huesos entre los residuos depositados, mientras manipulaba una retroexcavadora en el predio.

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La escena convocó rápidamente a efectivos policiales, quienes tomaron conocimiento a partir del aviso emitido por el personal municipal. La Fiscalía de turno fue informada de inmediato, lo que motivó la llegada de la fiscal Ana Marthieu al sitio para coordinar las primeras actuaciones. La intervención judicial se activó con celeridad, ante la necesidad de preservar el área y resguardar los elementos hallados.

Durante el procedimiento se dispuso la presencia de personal de Criminalística, encargado de realizar los primeros peritajes en el sector donde fueron localizados los restos. El trabajo de campo consistió en la delimitación del área, el levantamiento de pruebas y la recolección cuidadosa de los fragmentos óseos, bajo estrictos protocolos de preservación de la evidencia.

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Por disposición de la autoridad judicial, los elementos hallados fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Allí, especialistas en antropología y medicina forense iniciarán los estudios necesarios para establecer tanto características biológicas de los restos como posibles vías de identificación. La fiscal Marthieu instruyó la realización de exámenes para determinar datos tales como sexo y edad aproximada, así como la viabilidad de obtener material genético útil para avanzar en la identificación plena.

De acuerdo con las evaluaciones iniciales, existe la posibilidad de que los huesos correspondan a restos de antigua data. No obstante, este diagnóstico preliminar será confirmado o descartado únicamente por los especialistas una vez finalizados los estudios técnicos.

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La Fiscalía, encabezada por Ana Marthieu, continuará con las diligencias investigativas mientras permanezcan pendientes los informes médicos y antropológicos. El proceso seguirá bajo estricta vigilancia judicial, priorizando la confidencialidad y la rigurosidad en el tratamiento de la información recabada.