Política

Cómo es el código de vestimenta recomendado a diputados, senadores y dirigentes para el encuentro con el Papa

La cita será el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, durante el primer día de la visita de León XIV a la Argentina. Están invitados legisladores, integrantes de la sociedad civil y diplomáticos

El papa León XIV encabezará un encuentro oficial en el Palacio Libertad el domingo 8 de noviembre ante legisladores y diplomáticos. (REUTERS/Matteo Minnella)
El papa León XIV encabezará un encuentro oficial en el Palacio Libertad el domingo 8 de noviembre ante legisladores y diplomáticos. (REUTERS/Matteo Minnella)
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Los diputados, senadores y dirigentes invitados al encuentro con el papa León XIV deberán asistir con indumentaria oscura y formal al acto previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. La pauta combina requisitos de ceremonial diplomático y religioso para la primera jornada de la visita del Pontífice a la Argentina.

La convocatoria reúne a autoridades, referentes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en una actividad que tendrá lugar tras el arribo de León XIV al país. El código para los hombres establece traje oscuro con corbata oscura; para las mujeres, vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos.

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El acceso al Palacio Libertad estará habilitado desde las 16:30 por la esquina de la avenida Corrientes y la avenida Eduardo Madero. Los asistentes deberán acreditarse mediante el DNI físico o la aplicación Mi Argentina, de acuerdo con la invitación distribuida por ceremonial de Casa Rosada.

La formalidad requerida no equivale a una etiqueta de gala con esmoquin, frac o vestidos largos obligatorios. La indicación busca un estándar común entre representantes políticos, diplomáticos e invitados, con colores y cortes que eviten que la indumentaria desplace el carácter institucional y religioso de la ceremonia.

Para los hombres, la referencia a un traje oscuro comprende conjuntos completos de dos o tres piezas en tonos como azul marino, gris antracita o negro. La recomendación es mantener una apariencia sobria.

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El acceso al Palacio Libertad abrirá a las 16:30 por la esquina de Corrientes y Madero con acreditación mediante documento físico o la aplicación Mi Argentina. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El acceso al Palacio Libertad abrirá a las 16:30 por la esquina de Corrientes y Madero con acreditación mediante documento físico o la aplicación Mi Argentina. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En el caso de las mujeres, la recomendación admite distintas combinaciones mientras se respeten los tonos oscuros y la cobertura de la espalda y los brazos. Pueden utilizarse vestidos de manga larga o tres cuartos, trajes sastre, pantalones de vestir con blusa y blazer, o vestidos acompañados por chaqueta, saco, capa o abrigo formal.

La sugerencia excluye transparencias, escotes, aberturas altas, brillos excesivos y accesorios predominantes. Aunque la invitación no fija una regla específica sobre las rodillas, una falda o vestido a la altura de la rodilla o por debajo, así como un pantalón de vestir, se ajustan al nivel de sobriedad previsto para una actividad vinculada con la Santa Sede.

La Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede informó además que no será necesario usar mantilla ni cubrirse la cabeza.

Las pautas de ropa oscura responden a una práctica frecuente en recepciones oficiales ante el Pontífice, delegaciones de la Santa Sede y encuentros que reúnen a jefes de Estado, ministros, embajadores, legisladores y otras autoridades.

La Prefectura de la Casa Pontificia organiza las audiencias públicas, especiales y privadas del Papa, además de las reuniones solemnes con representantes estatales y diplomáticos, de acuerdo con Vatican.va. En esos ámbitos, el anfitrión determina el nivel de formalidad y los invitados se ajustan a las condiciones consignadas en la convocatoria.

El encuentro será uno de los compromisos institucionales de la visita de León XIV, cuya agenda incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El presidente Javier Milei lo recibirá en Aeroparque y mantendrá luego una reunión privada con el Pontífice en Casa Rosada, mientras que gobernadores, diputados, senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel fueron contemplados para la invitación al Palacio Libertad, según informó el canciller Pablo Quirno.

Una agenda sin modificaciones

A menos de una semana de la llegada de León XIV a la Argentina, el canciller Pablo Quirno encabezó en el Palacio San Martín la coordinación final entre el Gobierno y la Iglesia para una visita que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda se mantiene sin cambios pese a la recuperación médica del Pontífice y a la dimensión de las movilizaciones previstas.

El Gobierno no manifestó preocupación por los eventuales mensajes de León XIV, aunque su discurso podría contener críticas a la gestión libertaria. Quirno aseguró que la administración nacional considera que la visita tendrá relevancia para el país y que el Pontífice podrá expresarse con libertad: “Lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien”.

La salud del Papa tampoco modificó el calendario. El Vaticano comunicó desde el comienzo que el diagnóstico y la intervención quirúrgica posterior no alterarían las actividades programadas, mientras que el Gobierno prevé aplicar precauciones médicas habituales para una persona en recuperación.

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