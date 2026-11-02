Cómo es el código de vestimenta recomendado a diputados, senadores y dirigentes para el encuentro con el Papa

El papa León XIV encabezará un encuentro oficial en el Palacio Libertad el domingo 8 de noviembre ante legisladores y diplomáticos. (REUTERS/Matteo Minnella)

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Los diputados, senadores y dirigentes invitados al encuentro con el papa León XIV deberán asistir con indumentaria oscura y formal al acto previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. La pauta combina requisitos de ceremonial diplomático y religioso para la primera jornada de la visita del Pontífice a la Argentina.

La convocatoria reúne a autoridades, referentes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en una actividad que tendrá lugar tras el arribo de León XIV al país. El código para los hombres establece traje oscuro con corbata oscura; para las mujeres, vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos.

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El acceso al Palacio Libertad estará habilitado desde las 16:30 por la esquina de la avenida Corrientes y la avenida Eduardo Madero. Los asistentes deberán acreditarse mediante el DNI físico o la aplicación Mi Argentina, de acuerdo con la invitación distribuida por ceremonial de Casa Rosada.

La formalidad requerida no equivale a una etiqueta de gala con esmoquin, frac o vestidos largos obligatorios. La indicación busca un estándar común entre representantes políticos, diplomáticos e invitados, con colores y cortes que eviten que la indumentaria desplace el carácter institucional y religioso de la ceremonia.

Para los hombres, la referencia a un traje oscuro comprende conjuntos completos de dos o tres piezas en tonos como azul marino, gris antracita o negro. La recomendación es mantener una apariencia sobria.

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El acceso al Palacio Libertad abrirá a las 16:30 por la esquina de Corrientes y Madero con acreditación mediante documento físico o la aplicación Mi Argentina. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En el caso de las mujeres, la recomendación admite distintas combinaciones mientras se respeten los tonos oscuros y la cobertura de la espalda y los brazos. Pueden utilizarse vestidos de manga larga o tres cuartos, trajes sastre, pantalones de vestir con blusa y blazer, o vestidos acompañados por chaqueta, saco, capa o abrigo formal.

La sugerencia excluye transparencias, escotes, aberturas altas, brillos excesivos y accesorios predominantes. Aunque la invitación no fija una regla específica sobre las rodillas, una falda o vestido a la altura de la rodilla o por debajo, así como un pantalón de vestir, se ajustan al nivel de sobriedad previsto para una actividad vinculada con la Santa Sede.

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La Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede informó además que no será necesario usar mantilla ni cubrirse la cabeza.

Las pautas de ropa oscura responden a una práctica frecuente en recepciones oficiales ante el Pontífice, delegaciones de la Santa Sede y encuentros que reúnen a jefes de Estado, ministros, embajadores, legisladores y otras autoridades.

La Prefectura de la Casa Pontificia organiza las audiencias públicas, especiales y privadas del Papa, además de las reuniones solemnes con representantes estatales y diplomáticos, de acuerdo con Vatican.va. En esos ámbitos, el anfitrión determina el nivel de formalidad y los invitados se ajustan a las condiciones consignadas en la convocatoria.

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El encuentro será uno de los compromisos institucionales de la visita de León XIV, cuya agenda incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El presidente Javier Milei lo recibirá en Aeroparque y mantendrá luego una reunión privada con el Pontífice en Casa Rosada, mientras que gobernadores, diputados, senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel fueron contemplados para la invitación al Palacio Libertad, según informó el canciller Pablo Quirno.

Una agenda sin modificaciones

A menos de una semana de la llegada de León XIV a la Argentina, el canciller Pablo Quirno encabezó en el Palacio San Martín la coordinación final entre el Gobierno y la Iglesia para una visita que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda se mantiene sin cambios pese a la recuperación médica del Pontífice y a la dimensión de las movilizaciones previstas.

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El Gobierno no manifestó preocupación por los eventuales mensajes de León XIV, aunque su discurso podría contener críticas a la gestión libertaria. Quirno aseguró que la administración nacional considera que la visita tendrá relevancia para el país y que el Pontífice podrá expresarse con libertad: “Lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien”.

La salud del Papa tampoco modificó el calendario. El Vaticano comunicó desde el comienzo que el diagnóstico y la intervención quirúrgica posterior no alterarían las actividades programadas, mientras que el Gobierno prevé aplicar precauciones médicas habituales para una persona en recuperación.