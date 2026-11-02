La crítica de Matilda Blanco sobre el vestido de casamiento de Lali Espósito: “Muy años noventa”

Matilda Blanco analizó el vestido de novia de Lali Espósito y afirmó que remitía directamente a la estética de los años noventa (Video: Instagram)

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Matilda Blanco analizó el look nupcial de Lali Espósito con su habitual precisión y no escatimó en detalles: el vestido de la cantante le remitió directamente a una época pasada. “Muy años noventa”, sintetizó la consultora de moda durante su participación en Ángel Responde, el programa del canal de streaming Bondi Live donde compartió micrófono con la conductora Denise Dumas para repasar los looks de los invitados a la boda más comentada del año. Y su sentencia fue firme: “Estaban fabulosos”.

La ceremonia, que tuvo lugar el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo, reunió a familiares y figuras del ambiente artístico en torno al casamiento de la cantante con el periodista Pedro Rosemblat. Las imágenes de la celebración no tardaron en circular en redes sociales y encendieron el debate estético que Blanco no tardó en alimentar con su veredicto.

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su fiesta de casamiento el 31 de octubre en una casona de San Telmo

El vestido que eligió Espósito fue una pieza larga en tono off white, término en la moda para definir un tono blanco que no es puro, sino que está mezclado con un toque muy suave de gris, amarillo o beige, que fue confeccionada en raso, con breteles finos y una silueta inspirada en el clásico slip dress. La falda evasé presentó delicados frunces a la altura de la cadera y una capa liviana que caía desde los hombros aportó movimiento al conjunto. Fue, en definitiva, un diseño de líneas simples, sin volados ni grandes volúmenes, que para Blanco condensaba la estética de una década específica. “Tenía un vestido que nos daba muy años noventa. El color de él estaba combinado con ella, o sea, todo la benefició a ella”, evaluó la especialista.

La consultora también se detuvo en Rosemblat, quien optó por un traje en tono beige claro con camisa blanca. Aunque reconoció que el look funcionaba, tuvo sus reservas: “No sé si era el color para él. Era un poquito oversize lo que tenía él”. Dumas la consultó en el camino —“¿Saco cruzado, Matilda?“— y Blanco respondió que le parecía bien, destacando que la ausencia de corbata le daba un aire descontracturado al conjunto del novio.

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El diseño nupcial de la cantante incluyó una confección en raso off white, breteles finos y una capa liviana sobre los hombros

Uno de los elementos que más llamó la atención de la experta fue el ramo nupcial. En lugar del accesorio floral tradicional, Espósito llevó una rosa labrada a mano, una pieza de joyería de líneas oscuras y trabajadas. Blanco reparó en la simetría del detalle: tanto la novia como el novio portaban una versión de esa misma rosa. “Él tiene una rosa como de metal con negro, y ella tiene la misma rosa ahí atrás en el vestido”, describió. Al final, la veredicto de Blanco fue categórico: “Yo la verdad los aplaudo porque estaban fabulosos. Me gustaron mucho”.

El repaso por los looks de los invitados siguió con Cande Vetrano, de quien Blanco destacó el vestido veraniego y, en particular, la decisión de combinar cartera y zapatos en color vino. “Me encantó”, dijo sin rodeos. Distinto fue el juicio sobre Peter Lanzani: la asesora de imagen señaló que el actor eligió un color demasiado cercano al del novio, lo que, a su criterio, es una falta de protocolo en cualquier boda. “Esto no se hace”, remarcó, aunque aclaró que los tonos no eran idénticos.

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Cande Vetrano deslumbró en la boda con un vestido veraniego. Matilda Blanco destacó la combinación de cartera y zapatos color vino (RSFotos)

Matilda Blanco señaló que la vestimenta de Peter Lanzani quebró el protocolo del evento por presentar un color semejante al del novio ( RSFotos / @Mood.Marilina)

Marcela Amado, madre de Rosemblat y figura de trayectoria en el mundo de la moda —vestuarista y ex modelo—, recibió el afecto expreso de Blanco antes del análisis. La consultora señaló que el negro le quedaba bien, aunque habría preferido verla de azul. La hermana del novio, de rojo, también pasó por el escrutinio: la “angelita” consideró que el color podía ser algo intenso para una celebración de tarde, pero no le molestó el look, y solo sugirió que tal vez un largo un poco mayor hubiera resultado más adecuado.

Marcela Amado junto a su hija. La asesora de imagen opinó que el "colorado" de la joven era demasiado informal para una tarde nupcial

Anita Espósito modificó su calzado por zapatillas para la continuidad del festejo en el salón

Anita Espósito, hermana de la cantante, protagonizó uno de los momentos más comentados de la fiesta al cambiar sus zapatos por zapatillas durante el festejo. Para Matilda, la decisión fue completamente entendible, aunque aprovechó para dar su consejo: habría optado por una zapatilla en color rojo para mantener coherencia estética. Benjamín Rojas también tuvo su momento en el análisis: Blanco valoró que llegara prolijo, pero advirtió sobre lo que podría ocurrir si se sacaba el blazer y quedaba en remera durante las fotos.

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Benjamín Rojas en el casamiento de Lali y Rosemblat. La asesora de imagen advirtió que sacarse el blazer en la fiesta puede arruinar la foto (RSFotos)

Martín Rechimuzzi colocó un arreglo floral completo sobre la solapa de su traje durante la celebración

El momento más divertido de la revisión llegó con Martín Rechimuzzi, quien lució en su solapa lo que Blanco describió, entre risas, como “una maceta”. Dumas lo reformuló: “Un arreglo floral se puso”. Blanco lo confirmó: “Un arreglo floral completo en la solapa”. El cierre de su análisis llegó con una sentencia que resume parte de su filosofía de moda: “Detesto los trajes grises”.