Quién era “Coco”, la argentina que murió en un accidente entre un auto y un camión en Nueva Zelanda

Ayelén Amarilla había cumplido 37 años en octubre y vivía en Nueva Zelanda desde 2020, donde trabajó en distintos empleos temporales junto a su pareja Frankie

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Ayelén Amarilla tenía 37 años —los había cumplido apenas días antes, en octubre— cuando murió en un accidente de tránsito en Nueva Zelanda mientras regresaba de su trabajo. Era oriunda de Mar del Plata, llevaba seis años radicada en el país oceánico y era madre de Astrid, una niña de dos años. Sus allegados la conocían por su apodo, “Coco”.

La historia de Coco es, en muchos sentidos, la de muchos argentinos que decidieron cruzar el mundo en busca de un horizonte distinto. En 2020 dejó Argentina y se instaló en Nueva Zelanda, donde construyó su vida de cero: consiguió trabajo, formó una familia junto a su pareja Frankie y, con el tiempo, se convirtió en madre. Durante esos seis años, sostuvo una trayectoria laboral diversa, con empleos rotativos y en su mayoría de carácter temporal, según informó La Capital de Mar del Plata.

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Todo se interrumpió el viernes por la tarde. Alrededor de las 15:10, el vehículo en que viajaba Amarilla chocó de frente contra un camión sobre la ruta estatal 6, en el tramo que une las localidades de Cromwell y Queenstown, en la isla sur del país.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como el desfiladero de Kawarau, cerca de la intersección con el camino Cardrona-Roaring Meg Pack Track. La Policía neozelandesa confirmó que murió en el lugar del hecho. Una segunda persona que viajaba con ella fue trasladada al Hospital Lakes District con heridas leves.

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La marplatense era madre de Astrid, una niña de dos años, y su pareja ahora la cría sola tras el accidente fatal en el desfiladero de Kawarau

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de dos helicópteros y una ambulancia del servicio sanitario Hato Hone St John. La carretera permaneció cerrada durante varias horas mientras la Unidad de Investigación de Accidentes Graves llevaba adelante las pericias para determinar las condiciones del choque. Las causas del accidente continúan bajo investigación oficial.

Cuando la noticia llegó a Mar del Plata, donde residen parte de sus seres queridos, la reacción fue inmediata. Familiares y amigos comenzaron a volcar su dolor en las redes sociales, despidiéndola bajo el apodo con el que era conocida en su entorno más íntimo. Los mensajes dieron cuenta de una mujer recordada con afecto genuino, tanto en Argentina como en la comunidad que había formado en el exterior.

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Pero fue a través de una campaña de recaudación lanzada en la plataforma neozelandesa Givealittle donde sus allegados plasmaron con más detalle quién era “Coco”. La iniciativa, impulsada por Noelia Raquel Arias, una amiga de la familia, lleva por título “In loving memory of Coco, who always was keen to help others” —“En memoria de Coco, que siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás”— y está disponible para recibir colaboraciones desde distintos países del mundo.

En la descripción de la colecta, quienes la conocían la retrataron como “una hermosa persona con un corazón bondadoso, alguien que estaba siempre pensando en los demás, que hablaba de empatía, amabilidad y la importancia de apoyarnos mutuamente”, según consta en el texto de la campaña recogido por La Capital. Ese retrato coincide con el de una mujer que, según sus propias palabras y las de su círculo cercano, creía en la empatía como práctica cotidiana.

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Sus amigos y familiares la despidieron en redes sociales bajo el apodo "Coco", con el que era conocida en su entorno más cercano tanto en Argentina como en Nueva Zelanda

El vínculo con su hija Astrid ocupa un lugar central en los testimonios. La campaña lo describe con precisión: “Coco era una madre increíblemente cariñosa y dedicada. Siempre buscaba recetas saludables, actividades nuevas y maneras de fomentar el crecimiento y desarrollo de Astrid. Cada día, deseaba brindarle a su hija la infancia más feliz, sana y hermosa posible”, indica el texto de la colecta. Y agrega: “Amaba a su pequeña y creía en cuidar de la gente y en marcar la diferencia en la vida de quienes la rodeaban”.

La campaña también pone el foco en la situación que enfrenta Frankie, la pareja de Amarilla, quien ahora cría solo a Astrid. “Se enfrenta al difícil reto de criar a Astrid sin la persona con la que iba a compartir cada hito, cada desafío y cada alegría de la vida de su hija”, señala el texto. Los fondos recaudados serán destinados directamente a él para aliviar los gastos cotidianos de la nueva situación familiar.

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El llamado a la solidaridad cierra con una frase que, al mismo tiempo, funciona como síntesis de cómo la recordaban quienes la conocieron: “Coco dedicó gran parte de su vida a recordar a los demás la importancia de la empatía, la bondad y el apoyo mutuo. Ahora, nos toca a nosotros demostrar ese mismo amor y apoyo a la familia que tanto amaba. Unámonos por Frankie y Astrid. Para Coco”, concluye el texto de la campaña.

La colecta está disponible en Givealittle y acepta contribuciones desde cualquier parte del mundo.